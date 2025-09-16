Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?

Ładowanie...

Bohaterem serialu jest Marek Drelich, który żyje podwójnym życiem i do perfekcji opanował funkcjonowanie na granicy dwóch skrajnie różnych światów. Drelich spełnia się w roli ojca dwójki dzieci, które wychowuje wraz z byłą żoną Izą, ale ma jednocześnie swoją drugą, bardziej mroczną stronę - mężczyzna jest zawodowym złodziejem i włamywaczem. W swojej branży jest piekielnie dobry - w biały dzień jest w stanie napaść na konwój z pieniędzmi i ulotnić się, zanim ktokolwiek podnieść alarm.



Pewnego dnia Drelich wpada w tarapaty. Wszystko przez jego rzekomy romans z żoną gdańskiego gangstera Wójcika, Mileną. Wydaje się, że dowody przeciwko Drelichowi są niepodważalne. Problem tkwi jednak w tym, że... Marek nie wie, kim jest Milena i nigdy się z nią nie spotkał. Pomyłka gdańskiej mafii może kosztować Drelicha życie jego rodziny, którą chce chronić za wszelką cenę. Jakby tego było mało, zlecenia na zabójstwo mężczyzny przyjmuje Stryj, dawny mentor Drelicha, który wprowadził go przestępczego półświatka.

Drelich: ile odcinków? Kiedy emisja? Harmonogram

Serial "Drelich" liczy 7 odcinków. Pierwszy z nich zadebiutował w niedzielę, 14 września, a kolejne będą emitowane na antenie TVP1 co tydzień o godzinie 20:25. Oto harmonogram:

1. odcinek - 14 września, 20:25

2. odcinek - 21 września, 20:25

3. odcinek - 28 września, 20:25

4. odcinek - 5 października, 20:25

5. odcinek - 12 października, 20:25

6. odcinek - 19 października, 20:25

7. odcinek - 26 października, 20:25

Kolejne epizody będą również dostępne w serwisie TVP VOD. Tam można obejrzeć także making of serialu, czy materiały zza kulis produkcji.

"Drelich" powstał na podstawie powieści Jakuba Ćwieka, autora cyklu "Drelich", na który składają się trzy książki: "Drelich. Bad luck", "Drelich. Prosto w splot" oraz "Drelich. Nim braknie tchu". Ćwiek napisał również scenariusz wraz z Bartoszem Staszczyszynem. Za reżyserię odpowiada natomiast Grzegorz Jaroszuk, a autorem zdjęć jest Jakub Czerwiński.



W rolę Marka Drelicha wciela się Filip Pławiak ("Biała odwaga", "Chyłka"). W obsadzie znaleźli się również: Marianna Zydek ("Skołowani", "Kamerdyner"), Marta Żmuda-Trzebiatowska ("Kibic", "Bejbis"), Paweł Małaszyński ("Nieobliczalna", "Pokolenie Ikea"), Przemysław Bluszcz ("Pitbull", "W głębi lasu") i Olaf Lubaszenko ("Przepiękne!", "Czarne stokrotki"). W pozostałych rolach występują m.in.: Krzysztof Stelmaszyk, Bartłomiej Kotschedoff, Marcin Kowalczyk, Mateusz Rusin, Mateusz Dymidziuk, Mateusz Kosiacki i Natalia Szczypka.

Anna Bortniak 16.09.2025 17:31

