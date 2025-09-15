Ładowanie...

"Rolnik szuka żony" to reality show emitowane na TVP od 2014 roku - a zatem łatwo można je nazwać jedną z najdłużej emitowanych produkcji ostatnich lat. Program prowadzony przez Martę Manowską ma proste założenia - rolnicy i rolniczki zgłaszają swój udział do programu, nagrywają wizytówki, a piątka z nich, która otrzyma najwięcej listów od zainteresowanych nimi osób, występuje w tej właściwej fazie programu, w której wybiera kandydatki/kandydatów i zaprasza ich do siebie na gospodarstwo. W tym roku dzieje się to po raz dwunasty - i kto wie, może ta edycja będzie jedną z najlepszych?

REKLAMA

Rolnik szuka żony - 12. edycja ma potencjał

Oczywiście, na tym etapie jest jeszcze za wcześnie na bardzo wnikliwe rozważania - wielokrotnie bywało tak, że i rolnicy, i kandydaci, którzy się prezentowali dobrze na początku, z czasem odkrywali swoje prawdziwe oblicza, niekoniecznie spójne z ich wizerunkiem prezentowanym w wizytówkach tudzież listach. Pierwsze wrażenia mogą być zatem lekko złudne, niemniej możemy dostrzec pewne sygnały, świadczące o tym, że ta edycja ma szansę okazać się nie tyle szczęśliwsza, co bogatsza w rozsądnych uczestników. Do głównego etapu programu dostało się czterech rolników (Arkadiusz, Krzysztof, Roland, Gabriel) oraz jedna rolniczka (Barbara). Taki rozkład sił nie jest szczególnym zaskoczeniem - program stosunkowo niedawno otworzył się na kobiety w formie uczestniczek. To był oczywiście dobry i wartościowy ruch, a Barbara, pochodząca z Mazowsza uczestniczka tegorocznej edycji póki co aspiruje do miana jednej z najciekawszych do obserwowania.

Premierowy odcinek odsłonił nieco na jej temat, zwłaszcza jeśli chodzi o życiowe doświadczenie. Wskutek m.in. dawnego rozstania na niedługo przed ślubem zdaje się twardo stąpać po ziemi, ale również być realistką otwartą na nowe. Co ciekawe, wprost stwierdziła że szuka partnera, a nie pracownika. To ciekawe i ważne, zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich edycji zdarzały się takie osoby wśród rolników, o których można było to powiedzieć - traktowały bowiem swoich kandydatów i kandydatki niemal wyłącznie jak pomoc do pracy, zaś mniej jak potencjalnie wartościową osobę do wspólnego życia.

Spośród panów największym zainteresowaniem zdaje się cieszyć Roland, 37-letni rolnik z województwa łódzkiego, prowadzący ekologiczne gospodarstwo wraz z rodziną. Zdaje się jednak, że i on, pomimo dużej popularności wśród uczestników, ułatwiającej potencjalne uderzenie wody sodowej do głowy, wprost deklaruje, czego oczekuje. W związku z tym m.in. odrzucił jedną z autorek listu, która, choć wydała mu się interesującą osobą, była od niego nieco starsza, co mogłoby - według niego - utrudnić jego pragnienie zostania ojcem. Nie mnie oceniać, czy dobrze zrobił, ale mimo wszystko uważam, że jest lepiej, gdy uczestnik takiego programu ma jasne i stałe oczekiwania, dzięki którym wiadomo, czego można się po nim spodziewać.

Internet zdążyło już podbić zdarzenie z udziałem innego z rolników: Arkadiusza. Jak się okazało, jedna z uczestniczek, Matylda, napisała do niego list za pomocą...sztucznej inteligencji. Tak, to wydarzyło się naprawdę. Zainteresowana rolnikiem kobieta prawdopodobnie zapomniała usunąć z tekstu formułkę typową dla tekstu, który generuje AI:

Pewnie! Oto propozycja wyjątkowego listu, który Matylda mogłaby wysłać do Rolnika/Rolniczki jako zgłoszenie udziału w programie.

To najciekawsze momenty tegorocznej, 12. edycji "Rolnik szuka żony". Póki co prawdopodobnie jest za wcześnie, byśmy wyciągali mocne wnioski - uczestnicy zdążą się nam zaprezentować w kolejnych odcinkach. Póki co nie zapowiada się jednak, byśmy mieli do czynienia z większymi kontrowersjami czy konfliktowymi sytuacjami - a taka atmosfera służy spokojnemu wyborowi tej jedynej osoby. Pozostaje trzymać kciuki, by końcowe wrażenia na temat uczestników pozostały pozytywne, a oni sami znaleźli miłość, której szukają.

"Rolnik szuka żony" jest emitowany od 14 września 2025 - w każdą niedzielę o 21:25. Odcinki są również dostępne online i za darmo w serwisie TVP VOD.

REKLAMA

Więcej o programach telewizyjnych przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 15.09.2025 11:13

Ładowanie...