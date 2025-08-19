Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data

Ładowanie...

„Straszliwie niedoskonała kobieta została właśnie prezydentem - i tylko my wiemy, jak bardzo jest niedoskonała”, słyszymy w nowej zapowiedzi 3. sezonu hitu Netfliksa. W finale poprzedniej odsłony „Dyplomatki” wiceprezydent Grace Penn (Allison Janney) szykowała się do objęcia urzędu po nagłej śmierci prezydenta Rayburna (Michael McKean). To właśnie ona stała za atakiem na brytyjski okręt wojenny - wydarzeniem, które napędziło całą fabułę serialu.



Kate i jej mąż Hal (Rufus Sewell) odkryli tę prawdę pod koniec poprzedniej serii, podczas konfrontacji z Grace, która wyłożyła im swoje chłodne, cyniczne racje. W rozmowie „The Hollywood Reporter” aktorzy podkreślili, że wyniesienie Penn do rangi roli głowy państwa oznacza, iż bohaterowie mają przed sobą „niezwykle potężnego wroga”.

REKLAMA

Dyplomatka, sezon 3. Kiedy premiera? Nowy zwiastun hitu Netfliksa

W zapowiedzi widzimy scenę zaprzysiężenia Grace oraz pierwsze ujęcia nowego bohatera - Todda Penna, męża pani prezydent granego przez Bradleya Whitforda. Jego postać była wcześniej jedynie wspominana - już w 1. sezonie widzowie dowiedzieli się, że doprowadził do skandalu finansowego związanego z grantem NIH, co miało pogrzebać polityczną karierę jego żony. Ostatecznie jednak Grace triumfuje, a Todd staje u jej boku w Białym Domu.

Po krótszym, sześcioodcinkowym 2. sezonie, przyszła pora na większą dawkę emocji - 3. rozdział będzie bowiem liczyć 8 epizodów. Netflix opisuje go następująco:

Ambasador Kate Wyler była pewna, że wszystko się uprości, gdy rozwiąże zagadkę zamachu bombowego na brytyjski lotniskowiec w Zatoce Perskiej. Gdy oskarżyła wiceprezydent Grace Penn o zorganizowanie zamachu terrorystycznego, ta przyznała, że sama ma chrapkę na jej stanowisko. Prezydent nie żyje, co może (choć nie musi) być winą męża Kate, Hala, a Penn właśnie przejęła obowiązki głównodowodzącej. Jednak próba zdobycia dla Kate fotela wiceprezydentki wciąż trwa.

Rufus Sewell podkreślał wcześniej, że w trzecim sezonie fabuła stanie się jeszcze bardziej wielowarstwowa:

Koniec 2. sezonu to dopiero początek - później dzieją się rzeczy jeszcze bardziej niezwykłe. Allison Janney wnosi do serialu nową dynamikę, a nowe wydarzenia kompletnie zmieniają układ sił. To robi się naprawdę złożone.

Premiera 3. sezonu „Dyplomatki” odbędzie się już 16 października na Netfliksie.



Netflix zamówił już 4. sezon hitu.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 19.08.2025 09:57

Ładowanie...