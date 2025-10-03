#B69AFF
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób pozbawił życia „bohater” serialu?

Netflix wraz z Ryanem Murphym postanowili po raz trzeci zadbać o to, by jeden ze słynnych amerykańskich morderców - z których, jak wiadomo, Amerykanie uwielbiają robić ikony - nie wypadł z popkulturowego panteonu. Seria „Potwór” opowiedziała już o Jeffreyu Dahmerze i braciach Menedez. Przyszedł czas na człowieka, który zainspirował wielu twórców kina grozy. Ile osób zabił Ed Gein?

Michał Jarecki
„Potwory: Historia Eda Geina” opowiada o bestialskich czynach tytułowego seryjnego mordercy, prowokując pytania o prawdziwe wydarzenia, które w połowie ubiegłego stulecia wstrząsnęły opinią publiczną. Kontrowersyjna antologia Ryana Murphy’ego powraca z 3. sezonem, po raz kolejny pochylając się nad poczynaniami jednego z najbardziej odrażających ludzi w historii. Tym razem twórcy skupiają się na postaci zabójcy z lat 50. - czyli właśnie Eda Geina.

Znany z budzących sprzeciw interpretacji prawdziwych tragedii serial w istocie powinien podkreślać konieczność sięgnięcia do źródeł. To ważne, by w erze podkręcania sensacji, estetyzacji bezwzględnej przemocy oraz romantyzowania zbrodniarzy odbiorca mógł skonfrontować podobne produkcje z rzetelnymi informacjami i poznać fakty, zwłaszcza te dotyczące ofiar. Choćby z szacunku do zamordowanych i ich rodzin.

Ed Gein: prawdziwa historia. Jak zabijał, ile osób zamordował?

Policja zainteresowała się Geinem dopiero w 1957 r. Trudno ją jednak winić za opieszałość - inne czasy, inne metody działania, bardzo, bardzo ograniczone możliwości.

Gein był ostatnią osobą, którą widziano w towarzystwie Berenice Worden, właścicielki sklepu z narzędziami, która nagle zniknęła bez śladu. Jej ciało odnaleziono na farmie Geina - powieszone pod sufitem głową w dół, z raną postrzałową i śladami brutalnego okaleczenia. Jej głowa spoczywała w pudełku.

Poszukiwania Worden doprowadziły funkcjonariuszy do jeszcze jednego makabrycznego odkrycia - czaszki Mary Hogan, zaginionej trzy lata wcześniej. Jej tajemnicze zniknięcie znalazło wreszcie tragiczne wyjaśnienie. Do dziś Bernice Worden i Mary Hogan pozostają jedynymi potwierdzonymi ofiarami Eda Geina.

Mężczyznę łączono jednak również z innymi zaginięciami w Wisconsin w tamtym okresie. W 1947 r. zniknęła ośmioletnia Georgia Jean Weckler - świadkowie mówili o podejrzanym samochodzie podobnym do pojazdu Geina. W 1953 r. zaginął ślad po czternastoletniej Evelyn Grace Hartley, choć Gein zaprzeczał, jakoby miał z tym związek. Wkrótce na sąsiedniej posesji zniknęli dwaj myśliwi - Victor Harold Travis i Raymond Burgess - których Gein wcześniej ostrzegał, by tam nie polowali. W czerwcu 1954 r. zaginął także sąsiad mordercy, 32-letni James Walsh.

Zbrodnie tego człowieka nie ograniczały się jedynie do morderstw. Śledczy odkryli, że dopuszczał się regularnej grabieży grobów. To tłumaczyło odnalezienie w jego domu makabrycznych przedmiotów wykonanych z ludzkich szczątków - masek ze skóry czy zakonserwowanych organów płciowych.

Po śmierci matki Gein próbował stworzyć swoisty „kostium kobiety” - formę stroju uszytego z wykopanych ciał - by „stać się swoją matką”. Przyznał, że zwłoki wykorzystywał dla seksualnego zaspokojenia, choć jednocześnie zaprzeczał regularnym aktom nekrofilii i aktom kanibalizmu.

Ze względu na wyjątkowo potworny charakter swych czynów, początkowo został uznany za niezdolnego do do udziału w procesie i umieszczony w szpitalu stanowym dla osób psychicznie chorych. Ostatecznie, po zmianie decyzji sądu, stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Skazano go za morderstwo pierwszego stopnia, ale i tak uznano za niepoczytalnego. Resztę życia spędził w zakładach psychiatrycznych - najpierw w Central State Hospital, a następnie w Mendota Mental Health Institute. Zmarł 26 lipca 1984 r. z powodu niewydolności oddechowej.

Edward Theodore Gein urodził się 27 sierpnia 1906 r. w hrabstwie La Crosse (Wisconsin).

Dorastał w skrajnie religijnej, izolującej się rodzinie - pod silnym wpływem dominującej matki, Augusty Gein. Relacje rodzinne i wczesne traumy (śmierć brata, izolacja społeczna) odegrały ważną rolę w późniejszym życiu Eda.

Po śmierci matki Gein pogrążył się w jeszcze głębszej samotności; mieszkał na rodzinnym ranczu w Plainfield (Wisconsin), trudniąc się dorywczymi pracami i zbieraniem przedmiotów. W latach 40. i 50. jego zachowanie stawało się coraz bardziej ekscentryczne, a lokalna społeczność postrzegała go jako dziwacznego, lecz niekoniecznie niebezpiecznego.

Jak wspominałem, w literaturze kryminalnej i prasie pojawiają się hipotezy łączące Geina z wieloma innymi zaginięciami i tajemniczymi zgonami z tamtego okresu, jednak brakuje twardych dowodów procesowych na potwierdzenie większej liczby zabójstw. Pewne są dwa z nich.

Potwory: Historia Eda Geina - serial jest już dostępny w bibliotece Netfliksa.

03.10.2025
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób w pozbawił życia „bohater" serialu?
