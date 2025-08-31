REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery

"Epoka lodowcowa 6" zmierza na ekrany. Disney ujawnił nową datę premiery produkcji, która zasili kolekcję kultowej serii, a także jej oficjalny tytuł. Będzie gorąco.

Anna Bortniak
epoka lodowcowa 6 punkt wrzenia nowa data premiery boiling point
REKLAMA

Przygody Manfreda, Diega i Sida widzowie po raz ostatni mieli okazję zobaczyć w 2016 roku - właśnie wtedy zadebiutowała produkcja "Epoka lodowca 5: Mocne uderzenie". Skupiała się ona na mamucie Mańku, leniwcu Sidzie i tygrysie Diego, którzy wraz z pozostałymi członkami stada muszą opuścić dom, by uratować się przed kosmicznym kataklizmem.

Teraz, po ponad dziesięciu latach od premiery piątej części uwielbianej serii animowanej, "Epoka lodowcowa" wraca na wielkie ekrany. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się niedługo po premierze "piątki", a produkcję oficjalnie potwierdzono we wrześniu 2024 roku. Była już nawet ustalona data premiery, jednak studio postanowiło nieco opóźnić debiut. Na szczęście nie na długo.

REKLAMA

Epoka lodowcowa 6: kiedy premiera?

W listopadzie 2024 roku poinformowano, że "Epoka lodowcowa 6" zastąpi w kalendarzu premier nowe, niezatytułowane jeszcze "Gwiezdne wojny". Najnowsza animacja miała wówczas trafić na duże ekrany 18 grudnia 2026 roku. W harmonogramie nastąpiły jednak pewne zmiany.

Wraz z ogłoszeniem podtytułu "Epoki lodowcowej 6", czyli "Boiling point" ("Punkt wrzenia", "Temperatura wrzenia"), okazało się, że film animowany zadebiutuje 5 lutego 2027 roku. Oznacza to, że premiera została przesunięta o niecałe 2 miesiące. Nie wiadomo na ten moment, czy w związku z tym "Gwiezdne wojny" wrócą do kalendarza premier, czy studio ma zupełnie inny plan na zwolniony termin.

Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

Epoka Lodowcowa 6: Boiling Point to szalona przygoda pełna dinozaurów i lawy, w której Maniek, Sid, Diego, Ellie, Scrat i reszta stada odwiedzają nieznane dotąd zakątki zdradliwego Zaginionego Świata.

W oryginalnej obsadzie głosowej ponownie znaleźli się Ray Romano jako włochaty mamut Maniek, Queen Latifah jako przyjacielska mamutka Ellie, John Leguizamo jako leniwiec Sid, Denis Leary jako tygrys szablozębny Diego oraz Simon Pegg jako łasica Buck.

Nie pojawiła się jeszcze informacja na temat polskiego dubbingu. W przypadku "Epoki lodowcowej 5" bohaterom animacji głosów użyczyli: Wojciech Malajkat jako Maniek, Piotr Fronczewski jako Diego, Cezary Pazura jako Sid, Waldemar Barwiński jako Buck, Joanna Jeżewska jako Shira, Dominika Kluźniak jako Brzoskwinka i Brygida Turowska jako Babcia Sida.

Pierwsza część z serii "Epoka lodowcowa" zadebiutowała w 2002 roku i stała się jedną z najbardziej dochodowych serii filmów animowanych wszech czasów - jej globalny przychód przekroczył 6 mld dol. W kolejnych latach w cyklu zadebiutowały jeszcze cztery filmy: "Epoka lodowcowa 2: Odwilż" (2006), "Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów" (2009), "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów" (2012) i "Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie" (2016), a także dwa spin-offy: film "Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka" (2022) i serial "Ice Age: Scrat Tales".

REKLAMA

O animacjach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
31.08.2025 08:28
Tagi: epoka lodowcowaFilmy animowane
Najnowsze
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
20:11
Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Aktualizacja: 2025-08-27T20:11:35+02:00
18:14
Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 2025. Jury, prowadzący i uczestnicy
Aktualizacja: 2025-08-27T18:14:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA