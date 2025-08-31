Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery

Ładowanie...

Przygody Manfreda, Diega i Sida widzowie po raz ostatni mieli okazję zobaczyć w 2016 roku - właśnie wtedy zadebiutowała produkcja "Epoka lodowca 5: Mocne uderzenie". Skupiała się ona na mamucie Mańku, leniwcu Sidzie i tygrysie Diego, którzy wraz z pozostałymi członkami stada muszą opuścić dom, by uratować się przed kosmicznym kataklizmem.

Teraz, po ponad dziesięciu latach od premiery piątej części uwielbianej serii animowanej, "Epoka lodowcowa" wraca na wielkie ekrany. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się niedługo po premierze "piątki", a produkcję oficjalnie potwierdzono we wrześniu 2024 roku. Była już nawet ustalona data premiery, jednak studio postanowiło nieco opóźnić debiut. Na szczęście nie na długo.

Epoka lodowcowa 6: kiedy premiera?

W listopadzie 2024 roku poinformowano, że "Epoka lodowcowa 6" zastąpi w kalendarzu premier nowe, niezatytułowane jeszcze "Gwiezdne wojny". Najnowsza animacja miała wówczas trafić na duże ekrany 18 grudnia 2026 roku. W harmonogramie nastąpiły jednak pewne zmiany.

Wraz z ogłoszeniem podtytułu "Epoki lodowcowej 6", czyli "Boiling point" ("Punkt wrzenia", "Temperatura wrzenia"), okazało się, że film animowany zadebiutuje 5 lutego 2027 roku. Oznacza to, że premiera została przesunięta o niecałe 2 miesiące. Nie wiadomo na ten moment, czy w związku z tym "Gwiezdne wojny" wrócą do kalendarza premier, czy studio ma zupełnie inny plan na zwolniony termin.

Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

Epoka Lodowcowa 6: Boiling Point to szalona przygoda pełna dinozaurów i lawy, w której Maniek, Sid, Diego, Ellie, Scrat i reszta stada odwiedzają nieznane dotąd zakątki zdradliwego Zaginionego Świata.

W oryginalnej obsadzie głosowej ponownie znaleźli się Ray Romano jako włochaty mamut Maniek, Queen Latifah jako przyjacielska mamutka Ellie, John Leguizamo jako leniwiec Sid, Denis Leary jako tygrys szablozębny Diego oraz Simon Pegg jako łasica Buck.

Nie pojawiła się jeszcze informacja na temat polskiego dubbingu. W przypadku "Epoki lodowcowej 5" bohaterom animacji głosów użyczyli: Wojciech Malajkat jako Maniek, Piotr Fronczewski jako Diego, Cezary Pazura jako Sid, Waldemar Barwiński jako Buck, Joanna Jeżewska jako Shira, Dominika Kluźniak jako Brzoskwinka i Brygida Turowska jako Babcia Sida.

Pierwsza część z serii "Epoka lodowcowa" zadebiutowała w 2002 roku i stała się jedną z najbardziej dochodowych serii filmów animowanych wszech czasów - jej globalny przychód przekroczył 6 mld dol. W kolejnych latach w cyklu zadebiutowały jeszcze cztery filmy: "Epoka lodowcowa 2: Odwilż" (2006), "Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów" (2009), "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów" (2012) i "Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie" (2016), a także dwa spin-offy: film "Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka" (2022) i serial "Ice Age: Scrat Tales".

31.08.2025

