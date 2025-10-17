Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości

Ładowanie...

Za nami połowa października oraz tydzień naprawdę solidnych premier na Netfliksie. Jesienią serwis zawsze się rozkręca i choć zdarzają się przestoje, trzeba przyznać, że ostatnie półtora miesiąca to dla subskrybentów platformy naprawdę dobry czas: ogrom nowości, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Teraz serwis podbija „Druga Furioza”, na którą widzowie wręcz się rzucili i która w jeden dzień trafiła na szczyt listy TOP 10 najpopularniejszych produkcji w serwisie, ale hej, nie samym kinem kibolsko-gangsterskim żyje człowiek.



Co jeszcze warto sprawdzić na Netfliksie?

Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 nowości

Spowita w mrok

Amaia, młoda funkcjonariuszka Guardia Civil, przez ponad dekadę działa pod przykrywką w strukturach ETA, infiltrując organizację terrorystyczną, by znaleźć ukryte składy broni na pograniczu Hiszpanii i południowej Francji. Film inspirowany prawdziwą, najważniejszą tajną operacją ETA, która okazała się punktem zwrotnym w hiszpańskiej walce z terroryzmem na przełomie wieków.

Splinter Cell: Deathwatch

Serialowa inkarnacja kultowej serii gier wideo. Produkcja opowiada o legendarnym agencie Samie Fisherze, który po latach emerytury zostaje zmuszony do powrotu do akcji, gdy na horyzoncie pojawia się nowa globalna organizacja terrorystyczna zagrażająca światowemu porządkowi. Wspólnie z młodą agentką odkrywają spisek sięgający korzeniami przeszłości Fishera i dawnej rywalizacji z Douglasem Shetlandem. Serial łączy elementy thrillera szpiegowskiego i psychologicznego dramatu.

Dyplomatka, sezon 3.

Powrót jednego z najlepszych thrillerów politycznych ostatnich lat. Netflix już trzeci raz podołał zadaniu, ba, nowa odsłona tej naprawdę udanej serii okazała się najlepsza z nich wszystkich. W nowej odsłonie Grace Penn obejmuje urząd prezydenta USA po śmierci swojego poprzednika, a Kate Wyler musi zmierzyć się z politycznymi konsekwencjami własnych decyzji. Gdy jej mąż Hal otrzymuje zaskakującą propozycję, dystans między nim a aspirującą wiceprezydentką zaczyna rosnąć.

Anonimowi romantycy

Opowieść o dwojgu ludzi mierzących się z potężną nieśmiałością i lękami: ona to genialna czekoladniczka, która panicznie boi się kontaktu wzrokowego, on to spadkobierca firmy czekoladowej cierpiący na germofobię, nie mogący dotykać innych. Mimo tych ograniczeń nawiązują ze sobą relację dzięki wspólnej pasji do czekolady, a z czasem stopniowo uczą się otwierać na drugą osobę. Serial łączy typowy romans z portretem codziennych zmagań z lękiem społecznym i problemami z zaufaniem.

Druga Furioza

Sidequel wielkiego polskiego hitu - sensacyjnej, gangstersko-kibolskiej i zaskakująco solidnej produkcji. Gdyby Vega potrafił robić filmy, mógłby dać widzom coś takiego. Nowy film opowiada znaną już częściowo historię z inne perspektywy, stawiając w centrum Goldena, czyli aktorskie opus magnum Mateusza Damięckiego. Produkcja z miejsca stała się wielkim hitem.

Michał Jarecki 17.10.2025 12:44

