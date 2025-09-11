Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację

Ładowanie...

Pod koniec września na rynku wydawniczym zadebiutuje tytuł "Alchemised", debiutancka powieść fantasy autorstwa SenLinYu, która zaczynała jako fanifik o Dramione. Można powiedzieć, że książka jeszcze przed premierą odniosła sukces. Studio Legendary wykupiło bowiem prawa do ekranizacji za astronomicznie wysoką kwotę. Pojawiły się nawet doniesienia, że umowa może opiewać na jedną z najwyższych kwot za prawa do ekranizacji książki w historii.

Fanfik z uniwersum Harry'ego Pottera ewoluował w mroczne fantasy. Dostanie ekranizację

Choć na pierwszy rzut oka nazwisko SenLinYu może brzmieć obco, to zapewne kojarzy je część fanów serii o Harrym Potterze. SenLinYu (identyfikująca się jako oni/ich) jest bowiem znaną postacią, która stworzyła fanfik o "Dramione", czyli zakazanym romansie Draco Malfoya i Hermiony Granger o tytule "Manacled". Powieść była pierwotnie publikowana na Archive of Our Own w latach 2017-2019, gdzie można było przeczytać ją za darmo, jednak w tym roku została ona usunięta z sieci.

SenLinYu zobrazowali w niej alternatywną wersję uniwersum Harry'ego Pottera, kiedy Voldemort wygrywa wojnę z Zakonem Feniksa, Harry i Ron giną, a Hermiona zostaje uwięziona i pozbawiona magii za pomocą zaczarowanych kajdanek przez Dolores Umbridge. Po kilkunastu miesiącach zostaje wyciągnięta z więzienia i zmuszona do roli surogatki dla wysokiego przedstawiciela władzy w świecie czarodziejów, którym okazuje się być Draco Malfoy.

To jednak nie do końca ten fanfik zostanie zekranizowany - SenLinYu przekształcili go bowiem w inną powieść, czyli "Alchemised", która niebawem zadebiutuje na rynku wydawniczym, a za jakiś czas zostanie zaadaptowana pod film.

Debiutancka powieść SenLinYu to mroczne fantasy, które opowiada historię Heleny Marino - niegdyś obiecującej alchemiczki i uzdrowicielki w ruchu oporu. Helena, która wskutek trwającej wojny zostaje uwięziona, cierpi na zaniki pamięci sprzed jej pojmania. Wzbudza to podejrzenia u porywaczy, że jej wspomnienia mogą skrywać istotne sekrety. Z tego powodu Helena zostaje wysłana do potężnego i bezwzględnego nekromanty znanego jako Wysoki Władca, aby ten odnalazł jej ukryte wspomnienia.

Jak podaje The Hollywood Reporter, studio Legendary za prawa do ekranizacji zapłaciło siedmiocyfrową kwotę. Umowa dotycząca powieści SenLinYu jest uważana za jedną z największych w historii praw do ekranizacji nowej książki.

O Harrym Potterze czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak 11.09.2025 18:21

