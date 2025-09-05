Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Mistrz body horroru powrócił z nowym filmem. Tym razem David Cronenberg zrealizował thriller science fiction, który, choć na świecie zadebiutował jeszcze w zeszłym roku, dopiero teraz dotarł do Polski. Trafił u nas od razu na VOD. Widzowie są zachwyceni i twierdzą, że "Zza grobu" to bardzo prowokacyjna produkcja.
"Zza grobu" opowiada historię Karsha - innowacyjnego biznesmena, który nie może pozbierać się po śmierci żony. Z tego powodu wymyślił specjalną technologię pozwalającą obserwować rozkładające się ciała zmarłych. Gdy pewnej nocy dochodzi do profanacji kilku grobów z jego nowoczesnego cmentarza, zaczyna śledztwo, prowadzące go w coraz mroczniejsze rejony żałoby i granic moralności.
Skrót fabuły "Zza grobu" brzmi jak "Czarne lustro", ale David Cronenberg nie ogląda się na popularny serial science fiction. Prowadzi opowieść po swojemu, wykazując się charakterystyczną dla siebie z charakterystyczną dla siebie dezynwolturą - chłodną, niepokojącą elegancją, połączoną z makabrycznym spokojem.
Zza grobu - prowokacyjne sci-fi już na VOD
Podejście Davida Cronenberga spodobało się krytykom, przez co "Zza grobu" cieszy się 75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie podchodzą do niego ostrożniej (51 proc. pozytywnych opinii). W mediach społecznościowych zdarza im się nawet pisać, że to film nudny i beznadziejny. Ale inni są zachwyceni. Nazywają produkcję fascynującą i prowokacyjną.
Nie był tak szalony, jak się spodziewałem, ale "Zza grobu" wciąż mnie zafascynowało. Jego koncept jest prowokacyjny i oryginalny. Tempo i fabuła może są nieco nierówne, ale dostajemy solidnego slow burnera
"Zza grobu" jest tak dziwne. Uwielbiam
Chciałbym, żeby mój nagrobek wyświetlał "Zza grobu" w zapętleniu
- czytamy na X (dawny Twitter).
Po premierze podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes "Zza grobu" w wielu krajach trafiło do kin. W Polsce film ominął jednak wielkie ekrany i dopiero teraz zadebiutował na platformach VOD, gdzie można go obejrzeć za dodatkową opłatą.
