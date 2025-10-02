Czy Angela dostanie 2. sezon? Wskazówką jest inny serial

Ładowanie...

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery ostatniego odcinka serialu "Angela".

Hiszpański thriller "Angela" podbił zestawienie najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Serial skupia się na tytułowej Angeli (w tej roli Veronica Sanchez), która mieszka w pięknym nadmorskim miasteczku wraz z mężem Gonzalo i dwiema córeczkami. Jej życie nie jest jednak tak sielankowe, jak by się mogło wydawać - Gonzalo jest bowiem mężczyzną agresywnym i przemocowym, który kontroluje swoją żonę na każdym kroku. Wszystko zmienia się, gdy Angela poznaje Edu, który wyjawia jej brutalną prawdę o jej mężu.

Angela: czy będzie 2. sezon serialu Netfliksa?

W ostatnim odcinku wszystko staje się jasne. Wychodzi na jaw, że Gonzalo, który zupełnym przypadkiem spotkał Edu (tak naprawdę ma na imię Roberto) podczas rejsu, uknuł plan - załatwi Roberto pozwolenie od ratusza, by mógł prowadzić swój bar na plaży, a on zemści się na Angeli, zachowując przy tym majątek i opiekę nad córkami.

Kiedy Angela opuszcza szpital psychiatryczny, rozpoczyna się rozprawa między nią a Gonzalo. W międzyczasie postanawia śledzić Roberto, by zawrzeć z nim układ. Wskutek ich współpracy zwabia Gonzalo do baru, gdzie mężczyzna ją atakuje. Angeli udaje się jednak połączyć na wirtualne zebranie rodziców, wskutek czego widzą oni całe zajście. Po wszystkim kobieta trafia do szpitala. Nie jest to jednak koniec jej planu.

Wraz z Esther jedzie do baru Roberto, który nie zainstalował w nim zabezpieczeń przeciwpożarowych, przez co nie dostał pozwolenia na prowadzenie lokalu. Angela i jej przyjaciółka w akcie zemsty podpalają lokal i odjeżdżają z miejsca zdarzenia.

Zakończenie wskazuje na to, że cała sprawa znalazła swój finał. Można by oczywiście spekulować, czy Netflix nie zdecyduje się nakręcić 2. sezonu, w którym najpewniej Gonzalo dążyłby do tego, by zniszczyć Angelę, ale raczej się to nie wydarzy. Wskazówką jest inny serial - "Angela Black". Brytyjska produkcja z 2021 roku o bliźniaczo podobnej fabule zakończyła się na jednym sezonie i nie będzie już kontynuowana.

Faktem jest jednak, że Netflix nie podał jeszcze oficjalnych wieści na temat kontynuacji. Jeśli takie się pojawią, będziemy was informować.

Anna Bortniak 02.10.2025 18:11

