Gdzie w Polsce na majówkę? Przed ekrany! Oto 7 najlepszych polskich filmów w urlopowym klimacie

„Wszystko, co kocham” to dramat obyczajowy w reżyserii Jacka Borcucha. Już na samym początku prezentuje widzom cudowną polską wiosnę w roku 1981. To właśnie wtedy, w pewnym nadmorskim miasteczku, 18-letni Janek (Mateusz Kościukiewicz) zakłada swój zespół punkrockowy. Zamierza bardzo głośno wyrażać to, co dla niego najważniejsze. Jego życie jest przepełnione pasją do muzyki, ale wystarczyło też miejsca dla ogromnej miłości do Basi (Olga Frycz). Nic nie jest jednak tak trwałe, jak mogłoby się wydawać. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” walczy o wolność oraz demokrację, a w kraju narasta coraz większe napięcie. Komuniści już szykują stan wojenny, oczywiście robią to w tajemnicy. Młodzi chcą się buntować, ale to może prowadzić do wielkiej tragedii, gdy panuje polityczna zawierucha. Świat Janka wywraca się do góry nogami, do czego doprowadził gwałtowny konflikt z komisarzem stanu wojennego. Na domiar złego chłopak doświadcza straty bliskiej mu osoby. Teraz musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.