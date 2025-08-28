REKLAMA
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?

Prime Video ogłosił datę premiery najnowszego serialu Harlana Cobena. Jest to produkcja, która wyjątkowo nie powstała w oparciu o jego książkę - "Lazarus" to autorski pomysł pisarza skupiający się na szanowanym psychologu sądowym, który po samobójstwie ojca wraca do domu, gdzie zaczyna doświadczać niepokojących rzeczy.

harlan coben lazarus prime video data premiery
W 2018 roku Harlan Coben zawarł z Netfliksem wielomilionową umowę, w myśl której streamingowy gigant pozyskał prawa do adaptacji 14 istniejących powieści pisarza, a także jego nadchodzących książek. To dlatego właśnie na Netfliksie pojawiły się takie tytuły jak  "Już mnie nie oszukasz", "W głębi lasu", "Zostań przy mnie" czy "Zachowaj spokój", a za jakiś czas, planowo w 2026 roku, dołączy do nich adaptacja powieści "Run Away". Umowa nie obejmuje natomiast serii kryminalnej o Myronie Bolitarze.

Dlaczego w takim razie najnowszy "Lazarus" trafi do kolekcji Prime Video? Odpowiedź jest prosta - serial nie jest adaptacją żadnej książki Cobena, a jego autorskim pomysłem. Oznacza to, że nie jest on objęty umową ze streamingowym gigantem i mógł trafić do biblioteki innego serwisu. Przygarnęła go zatem platforma od Amazona i już wiadomo, kiedy produkcja będzie dostępna dla jej subskrybentów.

Lazarus - jest data premiery nowego serialu Harlana Cobena w Prime Video

Produkcja "Lazaurs" to opowieść o Joelu Lazarusie (Sam Claflin), szanowanym psychologu sądowym, który po samobójstwie ojca, dr. Jonathana Lazarusa (Bill Nighy), wraca do domu, gdzie zaczyna doświadczać niepokojących i niewytłumaczalnych rzeczy. Kiedy bohater próbuje rozwiązać zagadkę śmierci ojca za wszelką cenę, wplątuje się w serię niewyjaśnionych morderstw. Mężczyzna podejrzewa, że mogą one mieć coś wspólnego z zabójstwem jego siostry, do którego doszło 25 lat temu.

Prime Video opublikował pierwsze spojrzenie na serial, który będzie składał się z sześciu odcinków. Ujawniono również, że epizody zadebiutują w serwisie od Amazona 22 października w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

W obsadzie obok Sama Claflina i Billa Nighy'ego znaleźli się również: Alexandra Roach jako Jenna Lazarus, David Fynn jako Seth McGovern, Karla Crome jako Bella Catton i Kate Ashfield jako detektyw Alison Brown. Producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu są Harlan Coben, Danny Brocklehurst, Nicola Shindler, Richard Fee i Sam Claflin. Za reżyserię pierwszych dwóch odcinków będzie odpowiadał Wayne Che Yip.

Lazarus. Fot. Prime Video
Lazarus. Fot. Prime Video

Lazarus. Fot. Prime Video

28.08.2025
Harlan Coben Prime Video
