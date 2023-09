Hayden Christensen był obiektem kpin fanów. Kiedy pojawia się w „Ahsoce”, trudno się nie wzruszyć

To ciągle ten sam Anakin Skywalker, ale bliżej do tego pewnego siebie chłopaka z samego początku II epizodu. Jest dzielny, ale nierozważny. Trochę za dużo w nim brawury, ale dba o bliskich do tego stopnia, że bez zastanowienia wskakuje za nimi w ogień. Filmowa seria pokazywała go jako bohatera tragicznego, a animacja robi z niego protagonistę opowieści przygodowej. Wzbogacono go jeszcze o relację z młodą uczennicą, relację o tyle istotną, że dodającą przyszłemu lordowi Sithów dodatkowej głębi jako nauczyciela i naprawdę troskliwego opiekuna.



Pojawienie się Anakina w „Ahsoce” to konsekwencja przepisywania młodego Skywalkera w stylu, który Disney podpatrzył w animowanych „Wojnach klonów”. 5. epizod, jak zresztą cały serial, bardzo sprawnie przenosi poboczne wątki do produkcji aktorskich. Robi to tak dobrze, że gdy zobaczyłem Haydena Christensena, którego po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w relacji ze swoją uczennicą, to widok ten bardzo mnie poruszył. Bo to jedna z najlepszych relacji między bohaterami, jakie udało się stworzyć tej marce. To napięcie między uczennicą, która wie, co zrobił jej ukochany przecież mentor, ma gigantyczny ładunek emocjonalny (choć w moim przypadku zagrała również nostalgia).



