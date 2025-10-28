Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Wczoraj na polskim HBO Max wylądował trzeci odcinek nowego serialu komediowego. Patrząc po opiniach w mediach społecznościowych, można się zastanawiać, czemu produkcja nie znajduje się w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. W końcu zagraniczni widzowie piszą wprost, że "Krzesła" to najlepszy serial, jaki widzieli.
Fabuła "Krzeseł" nie należy do najzwyklejszych. Wydaje się wręcz totalnie zakręcona. A przecież w opisie serialu na HBO Max znajdziemy tylko jedno zdanie. Według niego historia skupia się na mężczyźnie, który po zawstydzającym incydencie w pracy rozpoczyna śledztwo w sprawie szeroko zakrojonego spisku. Co to musiało mu się stać, że zdecydował się na takie kroki? Sprawa jest nadzwyczaj prozaiczna, ale nie warto tego zdradzać, żeby nie psuć nikomu zabawy. Szczególnie że produkcja wciąż czeka w naszym kraju na odkrycie.
"Krzesła" zadebiutowały na HBO Max w Polsce 13 października - dzień po amerykańskiej premiery. Wtedy dostaliśmy pierwszy odcinek, a kolejne sukcesywnie co tydzień lądują w serwisie. Rodzimi użytkownicy platformy jakoś się na nie nie rzucają. Do dzisiaj nie sposób się doszukać produkcji w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. A przecież według zagranicznych widzów, z każdym epizodem ten serial komediowy staje się coraz lepszy.
Krzesła - opinie o nowym serialu HBO Max
Dopiero wyszły trzy pierwsze odcinki "Krzeseł". Ostatni z nich pojawił się zresztą przed chwilą. Strach pomyśleć, co będzie, gdy zadebiutują kolejne. W końcu już teraz zagraniczni widzowie wyzbyli się złudzeń. W postach na mediach społecznościowych piszą, że to obecnie najlepszy serial. Według nich nie ma on sobie równych.
"Krzesła" to obecnie najlepszy serial
"Krzesła" przechylają się w stronę niepokojącego klimatu "Miasteczka Twin Peaks", a jednak wciąż bawią do łez. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, wiedzcie, że to najlepsza rzecz w telewizji
Wydaje mi się, że "Krzesła" to prawdopodobnie najlepszy serial komediowy, jaki oglądałem w tym roku. Gorąco polecam
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czyżby więc polscy widzowie rzeczywiście przesypiali aktualnie jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) serial 2025 roku? No cóż. Łatwo można się o tym przekonać, włączając "Krzesła" na HBO Max.
Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:
- Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
- Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
- HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
- HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
- HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr