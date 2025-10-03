#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Wpadła seria waszych ulubionych horrorów

Co obejrzeć w HBO Max w pierwszy weekend października? Do serwisu wpadły kolejne nowości, które mogą uatrakcyjnić wam chłodne, jesienne wieczory. Rzućmy okiem.

Michał Jarecki
hbo max weekend co obejrzeć obecność
REKLAMA

Jakkolwiek HBO Max nie poszerza swojej biblioteki tak obficie i regularnie jak najwięksi giganci wśród konkurencji, tak ostatnio szczodrze „sypnął” intrygującymi nowościami. Widać, że szykują swoją bibliotekę na halloween (i dobrze, jesień to czas horrorów!), ale miłośnicy innych gatunków również nie powinni mieć powodów do narzekania. Co zatem obejrzeć na platformie? Oto 5 najciekawszych opcji.

REKLAMA

HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości

REKLAMA

Nomadland

„Nomadland” Chloé Zhao to poetycka podróż przez amerykańskie bezdroża, w której krajobraz staje się bohaterem równorzędnym do ludzi. Kamera obserwuje Frances McDormand i jej drogę z dokumentalnym zacięciem, śledząc codzienność współczesnych nomadów żyjących na marginesie systemu. To kino medytacyjne: pełne ciszy, pustki i ulotnego piękna. Zhao skomponowała cudowną elegię o utracie, wolności i cenie, jaką płaci się za życie poza ramami społeczeństwa. I że nieraz warto jest ją mimo wszystko zapłacić.

TEN I INNE POLECANE FILMY OBEJRZYSZ TUTAJ:
HBO Max
NOMADLAND
HBO Max

Cube

„Cube” od Vincenzo Natali to klaustrofobiczny eksperyment, w którym science fiction spotyka się z psychologicznym thrillerem. Grupa obcych sobie ludzi budzi się w niekończącej się konstrukcji sześcianów, a każdy krok może uruchomić śmiertelną pułapkę. Minimalistyczna scenografia staje się polem do wiwisekcji ludzkich lęków, egoizmu i instynktu przetrwania. To filmowy labirynt, który fascynuje prostotą formy i metaforyczną głębią - od alegorii systemu po pytanie o sens samej egzystencji. Nieśmiertelny klasyk.

Birdman

Ten obraz to hipnotyczny spektakl doskonały technicznie i realizacyjnie. Iluzja ciągłego ujęcia staje się tu metaforą artystycznej i osobistej pułapki. Michael Keaton (wybitna kreacja) wciela się w aktora uwięzionego między dawną sławą a pragnieniem prawdziwej sztuki, balansując na granicy szaleństwa i katharsis. To brawurowa opowieść o ego, sztuce i potrzebie uznania, ubrana w formalną wirtuozerię i gorzką autoironię. Sporo aluzji do prawdziwego życia samego Keatona.

Obecność: seria

Seria „Obecność” Jamesa Wana i kontynuatorów to pierwszorzędne połączenie klasycznego horroru gotyckiego z nowoczesną dynamiką kina grozy. Trzy udostępnione filmy opowiadają o sprawach, których podjęli się demonolodzy Ed i Lorraine Warrenowie (a tak naprawdę badają nasze zbiorowe lęki - od utraty kontroli po naruszenie domowego azylu). Wan genialnie operuje światłem, ciszą i precyzyjnym montażem, tworząc atmosferę terroru bardziej sugestią niż tanim efektem. Ten cykl odświeżył konwencję nawiedzonych domostw, czyniąc z horroru doświadczenie pełne zarówno grozy, jak i emocjonalnego ciężaru.

Commando

Film, którego nie da się nie kochać (a jeśli się da, to nic o tym nie wiem, bo nie znam takich ludzi). „Commando” z Arnoldem Schwarzeneggerem to kwintesencja kina akcji lat 80., w którym mięśnie i one-linery mają znaczenie nadrzędne, a fabuła... niekoniecznie. Historia byłego komandosa ratującego porwaną córkę jest pretekstowa, ale pozwala skomponować barokową orgię wybuchów, strzelanin i pojedynków. I o to tu chodzi. Film bawi się własną przesadą - każdy wystrzał i każda poza Arnolda to manifest kina większego niż życie. To popkulturowy relikt epoki, w którym akcja była kiczowatym, ale szczerym widowiskiem, a Schwarzenegger stał się dzięki niemu ikoną.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
03.10.2025 19:19
Tagi: HBO MaxObecność
Najnowsze
19:05
Konkurs Chopinowski 2025 wystartował. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-10-03T19:05:05+02:00
19:02
Massimo znów to robi. Tym razem z androidem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-10-03T19:02:00+02:00
18:22
Gdzie obejrzeć wszystkie części z serii Szybcy i wściekli? Lista serwisów VOD
Aktualizacja: 2025-10-03T18:22:51+02:00
17:32
Znachor Netfliksa poleci w telewizji
Aktualizacja: 2025-10-03T17:32:00+02:00
16:15
Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-03T16:15:00+02:00
15:15
Historia Eda Geina - recenzja. Potwory Netfliksa nie były aż tak mroczne
Aktualizacja: 2025-10-03T15:15:00+02:00
14:34
Wielkie zmiany w Disney+. Nowa platforma to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-10-03T14:34:16+02:00
13:10
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób pozbawił życia „bohater” serialu?
Aktualizacja: 2025-10-03T13:10:54+02:00
12:38
Avengers: Doomsday - kiedy premiera widowiska Marvela?
Aktualizacja: 2025-10-03T12:38:28+02:00
11:20
Marcin Dorociński zagra ikonę kina. Uwielbiam go, ale nie widzę w tej roli
Aktualizacja: 2025-10-03T11:20:01+02:00
9:46
Taylor Swift wypuściła nowy album. Oddała hołd znanemu artyście
Aktualizacja: 2025-10-03T09:46:17+02:00
8:51
Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Aktualizacja: 2025-10-03T08:51:56+02:00
8:37
Czy Sherlock Holmes 3 powstanie? Producentka: jestem wdzięczna
Aktualizacja: 2025-10-03T08:37:54+02:00
6:42
Czy będzie 3. sezon serialu Platonic? Platoniczna przyjaźń to hit
Aktualizacja: 2025-10-03T06:42:00+02:00
19:12
Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
Aktualizacja: 2025-10-02T19:12:00+02:00
18:11
Czy Angela dostanie 2. sezon? Wskazówką jest inny serial
Aktualizacja: 2025-10-02T18:11:00+02:00
17:36
Jedna bitwa po drugiej to Ameryka w pigułce. Wyjaśniam kluczowe zagadki
Aktualizacja: 2025-10-02T17:36:00+02:00
17:10
Kultowy serial gangsterski doczeka się kontynuacji po latach. Aż dwa nowe sezony
Aktualizacja: 2025-10-02T17:10:01+02:00
15:27
Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną
Aktualizacja: 2025-10-02T15:27:28+02:00
15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
Aktualizacja: 2025-10-02T15:07:36+02:00
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA