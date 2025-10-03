HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Wpadła seria waszych ulubionych horrorów

Ładowanie...

Jakkolwiek HBO Max nie poszerza swojej biblioteki tak obficie i regularnie jak najwięksi giganci wśród konkurencji, tak ostatnio szczodrze „sypnął” intrygującymi nowościami. Widać, że szykują swoją bibliotekę na halloween (i dobrze, jesień to czas horrorów!), ale miłośnicy innych gatunków również nie powinni mieć powodów do narzekania. Co zatem obejrzeć na platformie? Oto 5 najciekawszych opcji.

HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości

Nomadland

„Nomadland” Chloé Zhao to poetycka podróż przez amerykańskie bezdroża, w której krajobraz staje się bohaterem równorzędnym do ludzi. Kamera obserwuje Frances McDormand i jej drogę z dokumentalnym zacięciem, śledząc codzienność współczesnych nomadów żyjących na marginesie systemu. To kino medytacyjne: pełne ciszy, pustki i ulotnego piękna. Zhao skomponowała cudowną elegię o utracie, wolności i cenie, jaką płaci się za życie poza ramami społeczeństwa. I że nieraz warto jest ją mimo wszystko zapłacić.

Cube

„Cube” od Vincenzo Natali to klaustrofobiczny eksperyment, w którym science fiction spotyka się z psychologicznym thrillerem. Grupa obcych sobie ludzi budzi się w niekończącej się konstrukcji sześcianów, a każdy krok może uruchomić śmiertelną pułapkę. Minimalistyczna scenografia staje się polem do wiwisekcji ludzkich lęków, egoizmu i instynktu przetrwania. To filmowy labirynt, który fascynuje prostotą formy i metaforyczną głębią - od alegorii systemu po pytanie o sens samej egzystencji. Nieśmiertelny klasyk.

Birdman

Ten obraz to hipnotyczny spektakl doskonały technicznie i realizacyjnie. Iluzja ciągłego ujęcia staje się tu metaforą artystycznej i osobistej pułapki. Michael Keaton (wybitna kreacja) wciela się w aktora uwięzionego między dawną sławą a pragnieniem prawdziwej sztuki, balansując na granicy szaleństwa i katharsis. To brawurowa opowieść o ego, sztuce i potrzebie uznania, ubrana w formalną wirtuozerię i gorzką autoironię. Sporo aluzji do prawdziwego życia samego Keatona.

Obecność: seria

Seria „Obecność” Jamesa Wana i kontynuatorów to pierwszorzędne połączenie klasycznego horroru gotyckiego z nowoczesną dynamiką kina grozy. Trzy udostępnione filmy opowiadają o sprawach, których podjęli się demonolodzy Ed i Lorraine Warrenowie (a tak naprawdę badają nasze zbiorowe lęki - od utraty kontroli po naruszenie domowego azylu). Wan genialnie operuje światłem, ciszą i precyzyjnym montażem, tworząc atmosferę terroru bardziej sugestią niż tanim efektem. Ten cykl odświeżył konwencję nawiedzonych domostw, czyniąc z horroru doświadczenie pełne zarówno grozy, jak i emocjonalnego ciężaru.

Commando

Film, którego nie da się nie kochać (a jeśli się da, to nic o tym nie wiem, bo nie znam takich ludzi). „Commando” z Arnoldem Schwarzeneggerem to kwintesencja kina akcji lat 80., w którym mięśnie i one-linery mają znaczenie nadrzędne, a fabuła... niekoniecznie. Historia byłego komandosa ratującego porwaną córkę jest pretekstowa, ale pozwala skomponować barokową orgię wybuchów, strzelanin i pojedynków. I o to tu chodzi. Film bawi się własną przesadą - każdy wystrzał i każda poza Arnolda to manifest kina większego niż życie. To popkulturowy relikt epoki, w którym akcja była kiczowatym, ale szczerym widowiskiem, a Schwarzenegger stał się dzięki niemu ikoną.

Michał Jarecki 03.10.2025 19:19

