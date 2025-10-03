#B69AFF
  rozrywka
  Filmy

Avengers: Doomsday - kiedy premiera widowiska Marvela?

Doniesienia z planu, spekulacje o udziale kolejnych postaci, pojawiające się na YouTube fanowskie, wyprodukowane przez AI zwiastuny - oczekiwanie na premierę "Avengers: Doomsday" nabiera rumieńców. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela na dużym ekranie?

Adam Kudyba
avengers doomsday kiedy premiera
Po usunięciu przez Marvela Jonathana Majorsa wcielającego się w rolę Kanga Zdobywcy, przyszłość kolejnych filmów o największych superbohaterach MCU stanęła pod znakiem zapytania. Tym bardziej, że skład autorów zaczął się sypać - projekt oprócz Majorsa opuścili też reżyser Destin Daniel Cretton i scenarzysta Jeff Loveness. Tak naprawdę do 2024 roku nie było do końca jasne, w którą stronę pójdzie dalej jedna z największych sag w historii kina superbohaterskiego. Dopiero latem ubiegłego roku stało się jasne, że Kevin Feige i spółka w końcu znaleźli kierunek, którym chcą podążać. Ogłoszono nowy podtytuł kolejnego filmu - "Avengers: Doomsday".

Skoro nazwa zawierała przydomek legendarnego złoczyńcy, nie mogło być inaczej - na wielki ekran zawita postać Doktora Dooma. Środowisko fanowskie zostało rozpalone do czerwoności, gdy zapowiedziano, że w tę rolę wcieli się Robert Downey Jr., przez lata znany w Marvelu jako twarz Tony'ego Starka/Iron Mana. Za reżyserię natomiast zabrali się oficjalnie bracia Russo, którzy tak naprawdę w swojej karierze radzili sobie tylko, gdy pracowali nad filmami z MCU, a scenarzystami "Doomsday" są Michael Waldron i Stephen McFeely.

Avengers: Doomsday - kiedy premiera filmu?

Choć zdjęcia do widowiska Marvela zostały całkiem niedawno zakończone, teraz będą trwały prace w postprodukcji, a na samą premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. O ile nie dojdzie do żadnych przesunięć, "Avengers: Doomsday" powinno pojawić się w kinach zimą przyszłego roku, a dokładniej 18 grudnia 2026 roku. Fani jednak mogą się potencjalnie przygotowywać na to, że zwiastun wyczekiwanego przez nich filmu będzie dostępny do obejrzenia już wkrótce.

Jak podaje serwis MovieWeb, istnieje realna możliwość, że zwiastun "Avengers: Doomsday" zostanie wyświetlony w kinach w trakcie premiery innego widowiska, któremu patronuje Disney - mowa rzecz jasna o "Avatar: Ogień i popiół". Film Jamesa Camerona ma swoją premierę 19 grudnia, więc byłoby to niemal równo rok od oficjalnej premiery. Warto przypomnieć, że to nie byłaby pierwsza taka sytuacja w tym roku - podobny zabieg zastosowano chociażby przy promowaniu "Odysei" Christophera Nolana.

Avengers: Doomsday - fabuła, obsada

Wiele wskazuje na to, że w "Avengers: Doomsday" dojdzie do jednego z najbardziej spektakularnych team-upów w historii kina superbohaterskiego. Na jednym ekranie zobaczymy Avengersów, Wakandyjczyków, Fantastyczną Czwórkę, Thunderbolts oraz X-Menów. Wszystkie te grupy będą musiały stawić czoła Doktorowi Doomowi.

Według wszelkich doniesień, pełna obsada filmu nie została jeszcze ujawniona. Kilka miesięcy temu Marvel, w dość oryginalny sposób ujawnił sporo nazwisk, które na pewno zobaczymy w filmie. Na ten moment wiemy, że w "Avengers: Doomsday" pojawią się: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon-Moss Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romjin, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz oczywiście Robert Downey Jr.

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
03.10.2025 12:38
Tagi: AvengersBracia RussoMarvelRobert Downey Jr.
