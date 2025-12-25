Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit

Ładowanie...

Być może zabrzmi to jak puste hasło, ale HBO Max na koniec roku naprawdę dociska pedał gazu do dechy. Za chwilę na platformie pojawi się wyczekiwany od dawna polski serial "Niebo. Rok w piekle". Ale to tylko jedna z gorących nowości, jakie serwis dla nas przygotował. Prócz rodzimej produkcji warto zwrócić uwagę na parę jeszcze tytułów i obejrzeć je w ten długi weekend.

HBO Max - co obejrzeć w weekend?

Pada Shrek

Rok produkcji: 2007

2007 Czas trwania: 21 min

21 min Reżyser: Gary Trousdale

Gary Trousdale Obsada: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz Ocena IMDb: 6,4/10

To co prawda tylko krótki metraż, ale przecież każda chwila spędzona ze Shrekiem jest na wagę złota. W tym wypadku zielony ogr próbuje wprawić widzów w bożonarodzeniowy klimat. Planuje zorganizować spokojne święta, ale oczywiście nic nie idzie po jego myśli. Jego znajomi - wybuchowa mieszanka baśniowych charakterów - krzyżują mu szyki, choć przecież rwą się do pomocy.

Już na HBO Max.

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 117 minut

117 minut Reżyser: Barry Jenkins

Barry Jenkins Obsada: Stephan James, KiKi Layne, Regina King

Stephan James, KiKi Layne, Regina King Ocena IMDb: 7,1/10

Laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany "Moonlight" powrócił rok później z kolejnym poruszającym do głębi filmem. W "Gdyby ulica Beale umiała mówić" opowiada historię Trish, której ukochany trafia do więzienia. Problem w tym, że jest niewinny. Dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić, co daje reżyserowi przyczynek do obnażenia mechanizmów systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych.

Już na HBO Max.

Sokół z masłem orzechowym

Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyser: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Tyler Nilson, Michael Schwartz Obsada: Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen Ocena IMDb: 7,6/10

"Sokół z masłem orzechowym" to pokrzepiająca serca opowieść o młodym, wyjątkowym chłopcu, która ma wielkie marzenie - chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Zadanie to niełatwe, ale przypadkiem na swej drodze spotyka sprzymierzeńca. I to takiego nietypowego, bo przecież Tyler to złodziejaszek. Jak się jednak okazuje ma wielkie serce i pomaga nowemu przyjacielowi w osiągnięciu celu.

Już na HBO Max.

Niebo. Rok w piekle

Lata emisji: 2025-2026

2025-2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Bartosz Blaschke

Bartosz Blaschke Obsada: Tomasz Kot, Stanisław Linowski, Magdalena Różczka

HBO Max rozpieszcza polskich użytkowników. Ciągle serwuje nam rodzime produkcje, które szybko stają się hitami. Nie inaczej będzie na pewno z "Niebem. Rokiem w piekle". To przecież oparty na faktach (widzowie lubią prawdziwe historie!) dramat psychologiczny. Akcja rozgrywa się w latach 90. i przedstawia historię duchowej komuny, której niewinność szybko zastępuje przemoc, manipulacja i fanatyzm.

Premiera 26 grudnia na HBO Max.

Barry Seal: Król przemytu

Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 115 minut

115 minut Reżyser: Doug Liman

Doug Liman Obsada: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright

Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Ocena IMDb: 7,1/10

I to kolejna opowieść oparta na faktach, jaką w ten weekend podsuwa nam HBO Max. Tym razem już nie jest tak poważna i refleksyjna jak "Niebo. Rok w piekle". "Barry Seal: Król przemytu" był przecież blockbusterem - wakacyjnym hitem od ekspertów w temacie. Nie dość, że za kamerą stanął Doug Liman ("Na skraju jutra") to jeszcze po raz kolejny zaprosił do współpracy Toma Cruise'a. Wyszła dynamiczna biografia człowieka, który działał na dwa fronty - pracował zarówno dla kartelu narkotykowego jak i CIA.

Premiera 27 grudnia na HBO Max.



Rafał Christ 25.12.2025 08:21

