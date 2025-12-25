Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Dosłownie przed chwilą, bo w zeszłym tygodniu, HBO Max dodało "Jedną bitwę po drugiej". Po streamingowej premierze tytułu, który wygrywa niemal wszystkie rankingi najlepszych filmów 2025 roku, wydawało się, że już pozamiatane. A jednak platforma nie zwalnia tempa. Jakich jej nowości nie wolno przegapić?
Być może zabrzmi to jak puste hasło, ale HBO Max na koniec roku naprawdę dociska pedał gazu do dechy. Za chwilę na platformie pojawi się wyczekiwany od dawna polski serial "Niebo. Rok w piekle". Ale to tylko jedna z gorących nowości, jakie serwis dla nas przygotował. Prócz rodzimej produkcji warto zwrócić uwagę na parę jeszcze tytułów i obejrzeć je w ten długi weekend.
HBO Max - co obejrzeć w weekend?
Pada Shrek
- Rok produkcji: 2007
- Czas trwania: 21 min
- Reżyser: Gary Trousdale
- Obsada: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz
- Ocena IMDb: 6,4/10
To co prawda tylko krótki metraż, ale przecież każda chwila spędzona ze Shrekiem jest na wagę złota. W tym wypadku zielony ogr próbuje wprawić widzów w bożonarodzeniowy klimat. Planuje zorganizować spokojne święta, ale oczywiście nic nie idzie po jego myśli. Jego znajomi - wybuchowa mieszanka baśniowych charakterów - krzyżują mu szyki, choć przecież rwą się do pomocy.
Już na HBO Max.
Gdyby ulica Beale umiała mówić
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 117 minut
- Reżyser: Barry Jenkins
- Obsada: Stephan James, KiKi Layne, Regina King
- Ocena IMDb: 7,1/10
Laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany "Moonlight" powrócił rok później z kolejnym poruszającym do głębi filmem. W "Gdyby ulica Beale umiała mówić" opowiada historię Trish, której ukochany trafia do więzienia. Problem w tym, że jest niewinny. Dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić, co daje reżyserowi przyczynek do obnażenia mechanizmów systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych.
Już na HBO Max.
Sokół z masłem orzechowym
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Tyler Nilson, Michael Schwartz
- Obsada: Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen
- Ocena IMDb: 7,6/10
"Sokół z masłem orzechowym" to pokrzepiająca serca opowieść o młodym, wyjątkowym chłopcu, która ma wielkie marzenie - chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Zadanie to niełatwe, ale przypadkiem na swej drodze spotyka sprzymierzeńca. I to takiego nietypowego, bo przecież Tyler to złodziejaszek. Jak się jednak okazuje ma wielkie serce i pomaga nowemu przyjacielowi w osiągnięciu celu.
Już na HBO Max.
Niebo. Rok w piekle
- Lata emisji: 2025-2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórca: Bartosz Blaschke
- Obsada: Tomasz Kot, Stanisław Linowski, Magdalena Różczka
HBO Max rozpieszcza polskich użytkowników. Ciągle serwuje nam rodzime produkcje, które szybko stają się hitami. Nie inaczej będzie na pewno z "Niebem. Rokiem w piekle". To przecież oparty na faktach (widzowie lubią prawdziwe historie!) dramat psychologiczny. Akcja rozgrywa się w latach 90. i przedstawia historię duchowej komuny, której niewinność szybko zastępuje przemoc, manipulacja i fanatyzm.
Premiera 26 grudnia na HBO Max.
Barry Seal: Król przemytu
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Doug Liman
- Obsada: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright
- Ocena IMDb: 7,1/10
I to kolejna opowieść oparta na faktach, jaką w ten weekend podsuwa nam HBO Max. Tym razem już nie jest tak poważna i refleksyjna jak "Niebo. Rok w piekle". "Barry Seal: Król przemytu" był przecież blockbusterem - wakacyjnym hitem od ekspertów w temacie. Nie dość, że za kamerą stanął Doug Liman ("Na skraju jutra") to jeszcze po raz kolejny zaprosił do współpracy Toma Cruise'a. Wyszła dynamiczna biografia człowieka, który działał na dwa fronty - pracował zarówno dla kartelu narkotykowego jak i CIA.
Premiera 27 grudnia na HBO Max.
