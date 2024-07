Netflix, aleś mi niespodziankę zrobił tym filmem z Willisem. Za dzieciaka zarzynałem go na VHS-ie

"Hudson Hawk" to lata 90. w pigułce. Z najntisowego kina wyciąga to co najlepsze i najgorsze zarazem. Dlatego dzisiaj na Netfliksie ogląda się go jak relikt zamierzchłej epoki. To ekranowa podróż do ery VHS, która nostalgiczne łzy zmienia w łzy ze śmiechu. Łatwo go przez to przypisać do filmów z gatunku: nie wierzę, że kiedyś tak się robiło blockbustery.



