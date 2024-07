Bralczyk komentuje burzę o "zdychanie" zwierząt: "Obrazili się na mnie psiarze?"

Profesor Bralczyk gościł ostatnio w programie TVP Info "100 pytań do", gdzie został zapytany przez Justynę Dżbik-Kluge o formy mówienia o zwierzętach. Ekspert w dziedzinie językoznawstwa stwierdził wówczas, że jest on konserwatywny w językowych poglądach, dlatego w stosunku do zwierząt woli używać formy "zdechnąć", a nie "umierać". Dodał, że nie pasuje mu także "adoptowanie zwierząt": "Jednak co ludzkie, to ludzkie" - stwierdził. "Jestem starym człowiekiem i te tradycyjne formuły i tradycyjny sposób myślenia... Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł".