REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów

"Na zaginionych ziemiach" przed chwilą pojawiło się na Prime Video, a już jest na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Użytkownicy serwisu Amazona nie mogą się od niego oderwać - to pewne. Zagadką pozostaje: dlaczego? W końcu nowe fantasy określa się mianem jednego z najgorszych filmów wszech czasów.

Rafał Christ
na zaginionych ziemiach amazon prime video co obejrzeć fantasy
REKLAMA

Nawet nowa komedia akcji z Eddiem Murphym nie miała szans z nowym filmem fantasy. "The Pickup" wpadł na platformę w zeszłym tygodniu i teraz zajmuje drugie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. W normalnych okolicznościach byłby na jej szczycie - zadziałałby efekt nowości, gwiazdorska obsada i obietnica widowiskowej akcji. Tak się nie stało, bo chwilę po premierze produkcji do serwisu Amazona wleciało "Na zaginionych ziemiach". A subskrybenci okazali się głodni takiego kina.

"Na zaginionych ziemiach" to opowieść o czarodziejce, która na polecenie łaknącej miłości królowej rusza na przerażające pustkowia zaginionych ziem w poszukiwaniu magicznej mocy. Towarzyszy jej tajemniczy łowca. Razem muszą stawić czoła demonom i innym istotom, czyhającym na ich życie. Jak przeżyją w miejscu, gdzie wszystko chce ich zabić? Użytkownicy Prime Video szukają odpowiedzi na to pytanie, nieźle się pewnie zawodząc.

"NA ZAGINIONYCH ZIEMIACH" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
NA ZAGINIONYCH ZIEMIACH
Prime Video
REKLAMA

Na zaginionych ziemiach - opinie o fantasy na Prime Video

Wiadomo, co przyciąga użytkowników Prime Video do "Na zaginionych ziemiach". Mówimy przecież o adaptacji opowiadania George'a R.R. Martina. Do tego z gwiazdorską obsadą (Milla Jovovich, Dave Bautista). Dla lokalnych subskrybentów platformy Amazona dodatkowym smaczkiem jest to, że film realizowano w Polsce. Pytanie tylko, czy poczucie patriotyzmu jest aż tak silne, żeby wytrzymywać coś tak okropnego?

Bo "Na zaginionych ziemiach" z jakiegoś powodu ominęło nasze kina (choć na świecie zdarzała się dystrybucja na wielkich ekranach). Poszło o jakość. W końcu na Rotten Tomatoes film ma zaledwie 23 proc. pozytywnych recenzji. Ale narzekaniom krytyków oczywiście można nie wierzyć. Znacznie łatwiej uwierzyć w opinie widzów, którzy też nie są dla produkcji łaskawi. W mediach społecznościowych co chwilę wieszają na niej psy:

O mój Boże, "Na zaginionych ziemiach" jest okropne. To może być najgorszy film, jaki widziałem w kinie... Wow!

"Na zaginionych ziemiach" jest jednym z najgorszych filmów, jakie widziałem. Kompletny szrot od początku do końca. Po prostu paskudny

"Na zaginionych ziemiach" może być jednym z najgorszych filmów wszech czasów

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czytając takie posty, aż trudno uwierzyć, że zdarzają się też głosy pozytywne. Są widzowie, którym "Na zaginionych ziemiach" przypadło do gustu. Piszą o świetnych efektach specjalnych (nic nie widać), wspaniałym aktorstwie (jest raczej drewniane) i intrygującej historii (łatwo się w niej gubi). Użytkownicy Prime Video weryfikują, kto ma rację na własną rękę, ale już najwyższy czas, żeby przestali. Ten film powinien zniknąć gdzieś w odmętach oferty platformy Amazona. Tak, żeby nikt go już nigdy nie odnalazł.

REKLAMA

Więcej o nowościach Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
11.08.2025 11:11
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime Video
Najnowsze
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA