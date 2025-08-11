REKLAMA
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu

W ostatnich latach na ekranach kin możemy oglądać coraz więcej historii w mrocznym, dystopijnym, pozbawionym nadziei klimacie. Seth MacFarlane, twórca "Family Guy" i producent najnowszej "Nagiej broni" krytykuje ten trend.

Adam Kudyba
Jeśli chodzi o filmowo-serialową komedię, to Seth MacFarlane jest niewątpliwie jedną z najważniejszych współczesnych postaci tego gatunku. Jest twórcą słynnych produkcji, takich jak "Family Guy", "The Orville", "The Cleveland Show", "American Dad!". Odpowiada też za dylogię filmową o gadającym pluszowym niedźwiedziu Tedzie, serial będący jej prequelem, wyreżyserował też "Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie". "Naga broń" z Liamem Neesonem, choć reżyserowana przez Akivę Schaffera, jest też dzieckiem MacFarlane'a, który kierował projektem z pozycji producenta.

Seth MacFarlane o dystopiach: zbyt jednostronne

Biorąc pod uwagę niezłe wyniki w box office oraz pozytywny odbiór "Nagiej broni" przez krytyków oraz publiczność, można odnieść wrażenie, że wypuszczenie do kin tego typu komedii, w silnym tonie parodii, było czymś potrzebnym i odświeżającym. Seth MacFarlane gościł ostatnio w podcaście Teda Dansona, gdzie zwrócił uwagę na to, że kino w ostatnim czasie bardzo mocno koncentruje się na mrocznych wizjach:

Dania, które serwujemy, są tak dystopijne i pesymistyczne. I tak, jest wiele powodów do niepokoju, ale to jest tak jednostronne [zjawisko].

MacFarlane sam stwierdził, że choć lubi seriale w tym klimacie (jako przykład podał "Opowieść podręcznej"), dystopijne narracje autentycznie go znudziły - dodatkowo zauważył, że ostatnimi czasy widzi przede wszystkim billboardy promujące czy to horrory, czy inne filmy osadzone właśnie w takim, pełnym mroku klimacie. Według niego, kino roztacza nad widzami mroczne wizje, ale nie daje im nadziei ani wskazówek, co zrobić, by było lepiej:

Z pewnością dają nam mnóstwo przestróg, ale gdzie są te schematy, które kiedyś nam dawali, jak robić rzeczy właściwie? Nie może być tak, że wszystko sprowadza się do "oto, co cię czeka, jeśli coś schrzanisz". Potrzebujesz: "oto, co możesz osiągnąć, jeśli zmienisz swoje postępowanie i będziesz postępować właściwie".

Gdy spojrzeć na to z tej perspektywy, można rzeczywiście odnaleźć w słowach MacFarlane'a coś słusznego. Kino dystopijne cieszy się sporą popularnością (i w wielu przypadkach także solidną jakością) i warto spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego? Ponieważ żyjemy w świecie, który coraz bardziej przypomina dystopię? A może już żyjemy w dystopii, tylko o tym nie wiemy? Pewne są dwie rzeczy - po pierwsze, niewątpliwie potrzebujemy więcej nadzie. Po drugie: póki Seth MacFarlane będzie miał zapał do tworzenia kolejnych komediowych produkcji, humor będzie się w popkulturze dobrze trzymał.

zdjęcie główne: Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Adam Kudyba
11.08.2025 10:01
