Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery

Ładowanie...

Choć według prognoz pogody powinniśmy się spodziewać ochłodzenia, kino nie stosuje się do tego - tytuły, które we wrześniu będą dostępne w repertuarze, są bardzo gorące. Western z Joaquinem Phoenixem i Pedro Pascalem, finał ikonicznej serii horrorów, świetnie zapowiadająca się adaptacja Stephena Kinga - to tylko część tego co zobaczymy w nowym miesiącu. Oto premiery, na które we wrześniu warto zwrócić szczególną uwagę.

REKLAMA

Wrzesień 2025 - kinowe nowości

REKLAMA

Eddington - 5 września

Tytuł filmu: Eddington

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 145 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler

Ocena IMDb: 6.8/10

Neo-western rozgrywający się na amerykańskiej prowincji, Joaquin Phoenix jako kowboj wyznający prawo i porządek, polityka, COVID-19, teorie spiskowe, rasizm, aktywizm. Umieszczenie tego wszystkiego w jednym filmie brzmi jak ryzyko najwyższej próby, ale to szalony, mocny i wielokrotnie zabawny film. Ari Aster po wchodzących pod skórę psychoanalizach postanowił epicko wejść w umysły amerykańskich obywateli. Phoenix wciela się w Joe Crossa, lokalnego szeryfa, który postanawia za wszelką cenę stanąć do walki ze swoim rywalem - burmistrzem Tedem Garcią (Pascal).

Eden - 5 września

Tytuł filmu: Eden

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Ron Howard

Obsada: Jude Law, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Daniel Brühl, Vanessa Kirby

Ocena IMDb: 6.4/10

Ron Howard to nazwisko uznane w świecie kina, które swój szczyt już miało, ale raz na jakiś czas nakręci coś godniejszego zapamiętania. Wygląda na to, że taki los czeka "Eden" - opowieść o grupie ludzi, którzy porzucają dotychczasowe życie i przenoszą się na wyspy, by znaleźć sens i otworzyć nowy, bliższy pierwotności i naturze rozdział. Zapowiada się gęsty thriller, a obsada w postaci Lawa, Bruhla, Kirby czy Sweeney pozwala mieć spore oczekiwania.

Trzy miłości - 5 września

Tytuł filmu: Trzy miłości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Łukasz Grzegorzek

Obsada: Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Mieszko Chomka

Ocena IMDb: 6.8/10

Polski thriller erotyczny dla wielu może brzmieć na pierwszy rzut oka odstraszająco, ale chyba warto dać mu szansę. Tym bardziej, że ten film już zadebiutował na dużym ekranie w ramach festiwalu Nowe Horyzonty i tam solidnie podzielił publikę. Bohaterką filmu jest Lena, świeżo rozwiedziona kobieta, która chce ułożyć sobie życie na nowo. Trafia w objęcia nowo poznanego mężczyzny, podczas gdy były mąż nie może się pogodzić z odejściem.

Moi synowie - 5 września

Tytuł filmu: Moi synowie

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Delphine i Muriel Coulin

Obsada: Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon

Ocena IMDb: 6.5/10

Francuski film, który wyjechał z zeszłorocznego festiwalu w Wenecji z nagrodą dla najlepszego aktora. Vincent Lindon, bo o nim mowa, w filmie sióstr Coulin gra Pierre'a, który jest pracownikiem kolei i samotnie wychowuje dwóch synów. Louis wkrótce wyjeżdża na studia, a Fus z biegiem czasu wchodzi w kręgi skrajnie prawicowe, co staje się przyczyną pogłębiającego się konfliktu z ojcem. Rodzina jest na skraju rozpadu.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - 5 września

Tytuł filmu: Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Michael Chaves

Obsada: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy

Choć jestem fanem "Obecności", to kolejne podejście Michaela Chavesa jako reżysera nie jest dla mnie dobrym prognostykiem. To jednak ikoniczna seria horrorów, która niezależnie od okoliczności przyciąga uwagę. Wierzę, że Farmiga i Wilson godnie pożegnają się z rolami - "Ostatnie namaszczenie" ma być w końcu finałem, zwieńczeniem losów filmowych Eda i Lorraine Warrenów.

Teściowie 3 - 12 września

Tytuł filmu: Teściowie 3

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Jakub Michalczuk

Obsada: Maja Ostaszewska, Adam Woronowicz, Izabela Kuna, Marcin Dorociński

Do trzech spotkań teściów sztuka. Jakub Michalczuk, reżyser pierwszej (póki co najlepszej) części wraca i wiele wskazuje na to, że utrzymał formę. Tym razem Wilkowie i Chrapkowie spotykają się w spokojnym ośrodku na prowincji w jednym, ważnym celu: są nim chrzciny. Jak można się spodziewać, spokój i pokojowa atmosfera to ostatnie, co tam się wydarzy.

Downton Abbey: Wielki finał - 12 września

Tytuł filmu: Downton Abbey. Wielki finał

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 123 minut

Reżyser: Simona Curtis

Obsada: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti

Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Wszystko wskazuje na to, że czeka to także "Downton Abbey", które najpierw gościło na małym ekranie przez 5 lat jako serial, a włącznie z tegorocznym, doczekało się trzech filmów kinowych. Ten będzie pierwszym bez wspaniałej Maggie Smith. Czy w związku z tym finał, mówiąc kolokwialnie, dowiezie?

Sirat - 19 września

Tytuł filmu: Sirat

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Oliver Laxe

Obsada: Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona, Stefania Gadda

Ocena IMDb: 7.4/10

Film, który gdziekolwiek się nie pojawił, tam wzbudził spore emocje - czy to w Cannes (gdzie zdobył nagrodę jury), czy na tegorocznych Nowych Horyzontach. To wyjątkowa opowieść o ojcu desperacko szukającym córki na pustynnych, nielegalnych rave'ach w Maroku, opisywana jako połączenie survivalowego thrillera z wizją rodem "Mad Maxa". Czy potrzeba większej zachęty?

Wielki marsz - 19 września

Tytuł filmu: Wielki marsz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Francis Lawrence

Obsada: Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer

Ani pierwsza, ani ostatnia adaptacja twórczości Stephena Kinga, ale z pewnością jedna z najciekawiej się zapowiadających. Tytułowy marsz to swego rodzaju zawody, co roku organizowane i transmitowane na cały świat w Ameryce przyszłości. Bierze w nim udział 50 starannie wyselekcjonowanych młodych mężczyzn. Zasady są proste: muszą iść przed siebie, a wygrywa ten, który jako jedyny pozostanie przy życiu.

Wielka, odważna, piękna podróż - 19 września

Tytuł filmu: Wielka, odważna, piękna podróż

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Kogonada

Obsada: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Billy Magnussen

Co by było, gdyby dało się otworzyć drzwi, przejść przez nie i jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości? W takiej sytuacji znajdą się Sarah (Robbie) i David (Farrell), którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce, dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności, wyruszają razem w tytułową podróż.

Zamach na papieża - 26 września

Tytuł filmu: Zamach na papieża

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Bogusław Linda, Karolina Gruszka, Ireneusz Czop, Matylda Giegżno

Chyba każdy Polak zna z pamięci lub książek do historii moment, kiedy Ali Agca postrzelił Jana Pawła II. Władysław Pasikowski, legendarny reżyser, który dał światu m.in. "Psy", wraca do tamtego zdarzenia. Gdy w 1981 roku Kreml rozkazuje zlikwidować papieża, legendarny snajper, Konstanty "Bruno" Brusicki (Linda) zostaje wybrany do wyeliminowania zamachowca i zatuszowania przyszłej zbrodni. Mężczyzna zostaje wciągnięty w intrygę zakrojoną na bardzo szeroką skalę.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 31.08.2025 12:12

Ładowanie...