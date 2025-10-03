Konkurs Chopinowski 2025 wystartował. Gdzie go oglądać?

Ładowanie...

Konkurs Chopinowski 2025, a właściwie XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, rozpoczął się 2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tego dnia wieczorem odbył się koncert inauguracyjny, jednak nie jest to koniec wydarzenia - widzów czekają jeszcze transmisje z przesłuchań, koncertów, aż w końcu gala wręczenia nagród, która odbędzie się podczas specjalnego segmentu "Noc z Chopinem".

Konkurs Chopinowski 2025 - gdzie i kiedy oglądać?

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina transmitowany będzie na antenie TVP Kultura oraz TVP Kultura 2. Transmisje z przesłuchań, koncertów i gali wręczenia nagród widzowie będą mogli natomiast śledzić za darmo w TVP VOD. Dodatkowo w paśmie porannym TVP Info każdego dnia pokazywane będą kulisy przebiegu konkursu za pośrednictwem programu "Chopin 2025".

Od 2 października przez niemal 3 tygodnie widzowie będą mogli śledzić zmagania uczestników i kibicować swoim faworytom. Transmisje przesłuchań porannych I, II i III etapu odbędą się w dniach 3-16 października od godziny 9:50, a popołudniowych - od godziny 16:50.

Ogłoszenie wyników I etapu przesłuchań nastąpi 7 października wieczorem, a następnego dnia, 8 października o godzinie 21:45, etap zostanie podsumowany w specjalnym wydaniu studia konkursowego. Wyniki II etapu przesłuchań ogłoszone zostaną 12 października wieczorem, a eksperci podsumują je 13 października o godzinie 21:55. Finalistów konkursu widzowie poznają 16 października wieczorem, a podsumowanie ostatniego etapu nastąpi 17 października o godzinie 22:10.

Finały XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina rozpoczną się 18 października o godzinie 17:50. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 października w trakcie specjalnej "Nocy z Chopinem", która będzie transmitowana od godziny 17:50 do około godziny 2:00 na antenach TVP Kultura i TVP Kultura 2. 21 października o 18:50 odbędzie się natomiast koncert laureatów, który będzie transmitowany również w TVP1 i TVP Polonia.

Spotkania w studiu podczas Konkursu Chopinowskiego w Filharmonii Narodowej w Warszawie prowadzić będą: Agata Kwiecińska (Polskie Radio), Robert Kamyk i Adam Rozlach (Polskie Radio). Wydarzenie komentować będą m.in.: Elżbieta Tarnawska, Maria Gabryś-Heyke, Karol Radziwonowicz, Marek Bracha i Paweł Kowalski.

Relacje ze zmagań młodych pianistów można śledzić również w mediach społecznościowych TVP Kultura, na TVP VOD, a także na TikToku Chopin Institute, gdzie Konkurs Chopinowski będzie transmitowany po raz pierwszy w historii.

Oto harmonogram całego wydarzenia:

2 października, 19:46 - rozpoczęcie XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, koncert inauguracyjny

3-16 października - transmisje przesłuchań porannych I, II i III etapu (od 9:50) i popołudniowych (od 16:50)

7 października - ogłoszenie wyników I etapu przesłuchań

8 października, 21:45 - podsumowanie etapu

12 października - ogłoszenie wyników II etapu przesłuchań

13 października, 21:55 - podsumowanie etapu

16 października - ogłoszenie wyników III etapu przesłuchań

17 października, 22:10 - podsumowanie etapu

18 października, 17:50 - finały XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

20 października, 17:50-2:00 - ogłoszenie zwycięzców

21 października, 18:50 - koncert laureatów

Anna Bortniak 03.10.2025 19:05

