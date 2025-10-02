#B69AFF
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było

„Thorgal: Pieśń Przeznaczenia” to coś więcej niż komiks. To zupełnie nowe podejście do tej postaci, wyrażone w formie... opowieści multimedialnej. O co chodzi?

Michał Jarecki
thorgal pieśń przeznaczenia
Tak, trzeba jeszcze trochę poczekać, ale nie aż tak długo. Już w marcu 2026 r. w trzech polskich miastach (Warszawa, Katowice i Gdańsk) odbędzie się unikatowe artystyczne wydarzenie: „Thorgal: Pieśń Przeznaczenia”.

Będzie to pierwsza w Polsce multimedialna opowieść koncertowa inspirowana jednym z najważniejszych europejskich komiksów. Twórcy obiecują, że publiczność zanurzy się w surowym, mitycznym świecie Thorgala Aegirssona, bohatera kultowej serii autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a. Projekt przeniesie widzów w uniwersum, w którym splatają się nordyckie mity, dramatyczne wybory i walka z przeznaczeniem.

Thorgal: Pieśń Przeznaczenia - czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było

Jest to pierwsze tak niezwykłe widowisko w historii polskiej sceny muzycznej, które przenosi na scenę literaturę - a na dodatek tak nietypową, jak komiksy. Podczas wydarzeń widzowie będą mogli zobaczyć zanimowane fragmenty ich ulubionej serii w połączeniu z żywą muzyką, narracją, efektami dźwiękowymi - co razem stworzy niepowtarzalne doświadczenie.

Jak przekonują autorzy, „Thorgal. Pieśń Przeznaczenia” nie jest tradycyjnym koncertem - to fabuła opowiedziana dźwiękiem, obrazem i emocją, która pozwoli na nowo odkryć jeden z najważniejszych komiksowych światów.

Sama seria komiksów „Thorgal”, wydawana od 1977 r., zdobyła status kultowego dzieła nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Inspiracją projektu jest twórczość Grzegorza Rosińskiego, którego ilustracje ukształtowały wyobraźnię wielu pokoleń czytelników.

Dziś ta historia otrzymuje nową formę - a jej piewcami będzie trzech artystów polskiej sceny muzycznej, którzy zostaną ogłoszeni wkrótce. Póki co wiemy na pewno, że publiczność doświadczy połączenia muzyki instrumentalnej, elektroniki i narracji z wizualnym światem komiksu.

Projekt zakłada 3 koncerty:

  • Katowice - Spodek - 11 marca 2026
  • Warszawa - COS Torwar - 25 marca 2026
  • Gdańsk - ERGO Arena - 28 marca 2026

Organizatorem wydarzeń jest endorfina events - agencja eventowa obecna na rynku już od 15 lat, pracująca dla topowych polskich i globalnych marek, mająca w swoim portfolio eventy w kilkunastu europejskich krajach.

Czekamy na ujawnienie kolejnych informacji (a przy okazji - na premierę zapowiadanej poniżej gry). Bilety na wydarzenie są do nabycia na eBilet.pl.

Czytaj więcej:

02.10.2025 13:20
Tagi: Thorgal
