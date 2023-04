Film o romansie narodowca z lewicową aktywistką podbija Netfliksa. Tak złe, jak się wydaje?

Niestety - tu przechodzimy do wad - większość bohaterów pobocznych to boleśnie przerysowane stereotypy. Ja wiem, że tu poniekąd właśnie o stereotypy chodzi, ale te ciągną za sobą brak kreatywności komediowej. W związku z tym mnóstwo gagów to ekranizacja nieświeżych już memów, i to takich z niższej półki. Oglądając część z nich można pomyśleć, że twórcy momentami pozwolili sobie na arogancję - przestali zaglądać głębiej, obśmiali to, co obśmiać najłatwiej, a następnie postawili płytką, wyższościową diagnozę. Poza wyższością drażni też powracający populizm - i jest go tu nieco zbyt wiele, by z czystym sercem określić "Kryptonim" mianem dobrego. Z drugiej strony - więcej w tym wszystkim szczerej sympatii niż wrogości. Można.