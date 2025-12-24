Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu

Ładowanie...

Smutne wieści dla fanów uniwersum Awatara. Najnowsza animacja o oryginalnym tytule "Legend of Aang: The Last Airbender" nie pojawi się w kinach. Produkcja miała trafić na wielkie ekrany najpierw w październiku 2025 r., później w styczniu 2026 r., aż w końcu ustalono, że premiera odbędzie się 9 października 2026 r. Ostatecznie jednak studio Paramount zrezygnowało z kinowego debiutu nowego Awatara, a produkcja wyląduje w serwisie streamingowym Paramount+.

Legend of Aang: The Last Airbender bez kinowej premiery. Film trafi do streamingu

Kontynuacja popularnego serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga", która miała zadebiutować w kinach na początku października 2026 r., trafi na platformę Paramount+ jesienią przyszłego roku.

Uniwersum Awatara urzeka widzów od dwóch dekad, a Paramount+ z dumą prezentuje wyłączną platformę streamingową dla jego ukochanej, animowanej wersji. "Legend of Aang: The Last Airbender" i "Avatar: Seven Havens" reprezentują kolejny etap ewolucji narracji w Avatar Studios – łącząc niezwykły talent zarówno przed, jak i za kamerą, aby dostarczyć epickich przygód i emocjonalnej głębi, których oczekują fani. Te dodatki, wraz z "Legendą Korry" i oryginalnym serialem, umacniają pozycję Paramount+ jako miejsca docelowego dla animowanego uniwersum Awatara. - wyjaśniła Jane Wiseman, szefowa działu oryginalnych produkcji w Paramount+.

W Polsce produkcje od Paramount trafiają do serwisu SkyShowtime. Obecnie można tam obejrzeć oryginalny serial "Awatar: Legenda Aanga" z lat 2005-2008, a także animowany spin-off "Legenda Kory". Jego akcja rozgrywa się 70 lat po uratowaniu świata przez Aanga, a fabuła skupia się na 17-letniej dziewczynie, która przenosi się do nowoczesnego miasta, by spełnić swoje przeznaczenie.

Biblioteka Paramount+ powiększyła się również o nowy serial z uniwersum Awatara - "Avatar: Seven Havens" - jednak nie jest on na ten moment dostępny w Polsce.

Usunięcie nowego Awatara znacznie uszczupliło kalendarz premier Paramount na 2026 r. Na ten moment widnieje w nim jedynie "Szympans" (styczeń), "Krzyk 7" (luty), "Scary Movie 6" (czerwiec), "PAW Patrol: The Dino Movie" (sierpień), "Street Fighter" (październik) i "Angry Birds 3" (grudzień).

Anna Bortniak 24.12.2025 09:49

