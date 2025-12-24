Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu

Najnowsza animacja z uniwersum Awatara, "Legend of Aang: The Last Airbender", nie dostanie kinowej premiery. Zamiast tego produkcja trafi prosto do streamingu.

Anna Bortniak
awatar usuniety z kin nie bedzie premiery paramount
REKLAMA

Smutne wieści dla fanów uniwersum Awatara. Najnowsza animacja o oryginalnym tytule "Legend of Aang: The Last Airbender" nie pojawi się w kinach. Produkcja miała trafić na wielkie ekrany najpierw w październiku 2025 r., później w styczniu 2026 r., aż w końcu ustalono, że premiera odbędzie się 9 października 2026 r. Ostatecznie jednak studio Paramount zrezygnowało z kinowego debiutu nowego Awatara, a produkcja wyląduje w serwisie streamingowym Paramount+.

REKLAMA

Legend of Aang: The Last Airbender bez kinowej premiery. Film trafi do streamingu

Kontynuacja popularnego serialu animowanego "Awatar: Legenda Aanga", która miała zadebiutować w kinach na początku października 2026 r., trafi na platformę Paramount+ jesienią przyszłego roku.

Uniwersum Awatara urzeka widzów od dwóch dekad, a Paramount+ z dumą prezentuje wyłączną platformę streamingową dla jego ukochanej, animowanej wersji. "Legend of Aang: The Last Airbender" i "Avatar: Seven Havens" reprezentują kolejny etap ewolucji narracji w Avatar Studios – łącząc niezwykły talent zarówno przed, jak i za kamerą, aby dostarczyć epickich przygód i emocjonalnej głębi, których oczekują fani. Te dodatki, wraz z "Legendą Korry" i oryginalnym serialem, umacniają pozycję Paramount+ jako miejsca docelowego dla animowanego uniwersum Awatara.

- wyjaśniła Jane Wiseman, szefowa działu oryginalnych produkcji w Paramount+.

W Polsce produkcje od Paramount trafiają do serwisu SkyShowtime. Obecnie można tam obejrzeć oryginalny serial "Awatar: Legenda Aanga" z lat 2005-2008, a także animowany spin-off "Legenda Kory". Jego akcja rozgrywa się 70 lat po uratowaniu świata przez Aanga, a fabuła skupia się na 17-letniej dziewczynie, która przenosi się do nowoczesnego miasta, by spełnić swoje przeznaczenie.

Biblioteka Paramount+ powiększyła się również o nowy serial z uniwersum Awatara - "Avatar: Seven Havens" - jednak nie jest on na ten moment dostępny w Polsce.

Usunięcie nowego Awatara znacznie uszczupliło kalendarz premier Paramount na 2026 r. Na ten moment widnieje w nim jedynie "Szympans" (styczeń), "Krzyk 7" (luty), "Scary Movie 6" (czerwiec), "PAW Patrol: The Dino Movie" (sierpień), "Street Fighter" (październik) i "Angry Birds 3" (grudzień).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
24.12.2025 09:49
Tagi: AnimacjeParamount
Najnowsze
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA