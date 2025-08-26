REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowa animacja twórcy BoJacka Horsemana to smutek podszyty śmiechem

Na początku wydaje się banalna i wtórna, ale szybko nabiera głębi. „Long Story Short” Raphaela Boba-Waksberga to animacja o rodzinie, która miesza dramat ze śmiechem, melancholię z absurdem i wizualne cuda z terapeutyczną szczerością.

Konrad Chwast
OCENA :
7/10
Long Story Short NETFLIX
REKLAMA

Na pierwszy rzut oka nie ma tu nic ciekawego i można się rozejść. „Long Story Short” to bowiem kolejna produkcja, tym razem animacja o dysfunkcyjnej rodzinie, która eksploruje rany, patologie i trudne relacje, jakie zwykle trawią tę podstawową komórkę społeczną. Sam Netflix pisze o nim w serwisie: „Czasem kochasz swoją rodzinę, czasem jej nienawidzisz, a czasem sytuacja jest skomplikowana”. I rzeczywiście, nowa animacja od Raphaela Bob-Waksberga nie ma przesadnie oryginalnych przemyśleń.

Punktem wyjścia jest tu żydowska rodzina żyjąca w USA, rodzina jak ze znanego obrazka, z ojcem intelektualistą, trójką dzieci i toksyczną matką. Choć serial stara się portretować losy całej piątki to właśnie Naomi Schwartz, czyli mama, jest najważniejszych punktem fabuły serialu. Choć nie każdy odcinek dotyczy bezpośrednio jej wpływu na dzieci, to nawet, gdy opowieść zbacza na inne tory, to ona i jej problematyczny charakter unoszą się cieniem nad decyzjami bohaterów.

REKLAMA

Long Story Short – recenzja

„Long Story Short” to w gruncie rzeczy opowieść, którą zna każdy, kto śledzi kulturę amerykańską, bo jej echa pojawiają się w literaturze, filmach i serialach od wielu lat. „Long Story Short” jest jednak mniej oniryczne niż „Bo się boi”, mniej wypełnione sprawami ciała niż „Kompleks Portnoya” i mniej ostateczne niż „Rodzina Soprano”. Dlatego pierwsze epizody serialu ogląda się jak mało oryginalne uzupełnienie do znanego toposu.

long story short kadr

Warto jednak nie zatrzymywać się na pilotażowym odcinku, przetrwać wprowadzenie bohaterów, przeżyć 2. epizod, bo potem serial nagle zaczyna łapać rytm. A spod banału rodzinnych relacji wyłaniają się głębsze przemyślenia na temat zmienności życia. „Long Story Short” opowiada swoje historie w sposób achronologiczny, tak jak opowiada się historie o własnej rodzinie, jak anegdotki sprzedawane znajomym lub w czasie pracy z terapeutą. Kolejne historie odsłaniają nowe rodzinne tajemnice, a za nimi podążają zrozumienie i empatia, a stąd tylko krok do współczucia.

„Long Story Short”  w pewnym momencie zaczyna być całościową opowieścią o rodzinie, która ma ambicję opowiedzieć o tych blaskach i cieniach, wzlotach i upadkach, które są częścią życia. I (to ważne) udaje im się to wybitnie miesząc smutek z ulotną radością dodając do tego szczyptę absurdalnego humoru.

Opowieści są wypełnione rodzinnymi kryzysami i główny bohater Avi Schwooper (Ben Feldman) nieraz krzyczy, gubi się w życiu i płacze. Animacja jednak zmiękcza ból i smutek, wprowadzając w serial odrobinę humoru, zwłaszcza absurdalnego. Wizualna strona „Long Story Short” jest po prostu zjawiskowa. Postacie są z jednej strony wzięte w nawias, przerysowane, a z drugiej na tyle plastyczne, aby ich emocje były wyraźne i dramatyczne.

Tymczasem w tle dzieją się cuda.

netflix long story short

Na drugim planie rysunki są tak wspaniałe, że czasem trudno mi było skupić się na bohaterach. Cudaczne, umowne postacie, karykaturalne budynki, dziwne pejzaże. Prawdziwe cuda, nawet ładniejsze niż w „BoJacku Horsemanie”. Widzę tu rękę Lisy Hanawalt, która pracowała również przy opowieści o smutnym koniu, jak i przy trochę zapomnianej produkcji „Tuca i Bertie”.

A skoro jesteśmy przy BoJacku, to Bob-Waksberg pokazał swoją bardziej delikatną stronę. Jego bohaterowie nie są już wybrańcami losu, którzy się potykają, ale zwykłymi ludźmi, który próbują żyć lepiej niż ich rodzice. „Long Story Short” jest subtelniejszy niż „BoJack Horseman” i dzięki temu mniej dołujący, choć ciągle smutny. Chociaż tyle, że jest to smutek przeplatany śmiechem.

REKLAMA

O serialach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
26.08.2025 16:29
Tagi: BoJack HorsemanSeriale Netflix
Najnowsze
16:29
Nowa animacja twórcy BoJacka Horsemana to smutek podszyty śmiechem
Aktualizacja: 2025-08-26T16:29:50+02:00
14:15
Ta scena z Gry o tron oburzyła widzów. Po latach aktorka wyznaje: jestem z niej dumna
Aktualizacja: 2025-08-26T14:15:33+02:00
13:40
Klasa czy obciach? Netflix zaskoczył mnie dziwnym serialem
Aktualizacja: 2025-08-26T13:40:59+02:00
12:22
Netflix robi serial z ekipą Detektywa i Yellowstone
Aktualizacja: 2025-08-26T12:22:24+02:00
10:18
Nowego Supermana obejrzysz już online. Gdzie jest dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-26T10:18:19+02:00
9:54
Woody Allen zaliczył upadek totalny. Teraz łasi się do Rosji
Aktualizacja: 2025-08-26T09:54:47+02:00
8:34
Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark
Aktualizacja: 2025-08-26T08:34:27+02:00
19:31
Together - recenzja filmu. Body horror idealny na randkę
Aktualizacja: 2025-08-25T19:31:00+02:00
18:52
To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-25T18:52:20+02:00
16:24
Chrzest ogniem: kto zabił? Jak się kończy film oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-08-25T16:24:22+02:00
15:49
Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł
Aktualizacja: 2025-08-25T15:49:00+02:00
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA