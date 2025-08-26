Nowa animacja twórcy BoJacka Horsemana to smutek podszyty śmiechem

Ładowanie...

Na pierwszy rzut oka nie ma tu nic ciekawego i można się rozejść. „Long Story Short” to bowiem kolejna produkcja, tym razem animacja o dysfunkcyjnej rodzinie, która eksploruje rany, patologie i trudne relacje, jakie zwykle trawią tę podstawową komórkę społeczną. Sam Netflix pisze o nim w serwisie: „Czasem kochasz swoją rodzinę, czasem jej nienawidzisz, a czasem sytuacja jest skomplikowana”. I rzeczywiście, nowa animacja od Raphaela Bob-Waksberga nie ma przesadnie oryginalnych przemyśleń.

Punktem wyjścia jest tu żydowska rodzina żyjąca w USA, rodzina jak ze znanego obrazka, z ojcem intelektualistą, trójką dzieci i toksyczną matką. Choć serial stara się portretować losy całej piątki to właśnie Naomi Schwartz, czyli mama, jest najważniejszych punktem fabuły serialu. Choć nie każdy odcinek dotyczy bezpośrednio jej wpływu na dzieci, to nawet, gdy opowieść zbacza na inne tory, to ona i jej problematyczny charakter unoszą się cieniem nad decyzjami bohaterów.

Long Story Short – recenzja

„Long Story Short” to w gruncie rzeczy opowieść, którą zna każdy, kto śledzi kulturę amerykańską, bo jej echa pojawiają się w literaturze, filmach i serialach od wielu lat. „Long Story Short” jest jednak mniej oniryczne niż „Bo się boi”, mniej wypełnione sprawami ciała niż „Kompleks Portnoya” i mniej ostateczne niż „Rodzina Soprano”. Dlatego pierwsze epizody serialu ogląda się jak mało oryginalne uzupełnienie do znanego toposu.

Warto jednak nie zatrzymywać się na pilotażowym odcinku, przetrwać wprowadzenie bohaterów, przeżyć 2. epizod, bo potem serial nagle zaczyna łapać rytm. A spod banału rodzinnych relacji wyłaniają się głębsze przemyślenia na temat zmienności życia. „Long Story Short” opowiada swoje historie w sposób achronologiczny, tak jak opowiada się historie o własnej rodzinie, jak anegdotki sprzedawane znajomym lub w czasie pracy z terapeutą. Kolejne historie odsłaniają nowe rodzinne tajemnice, a za nimi podążają zrozumienie i empatia, a stąd tylko krok do współczucia.



„Long Story Short” w pewnym momencie zaczyna być całościową opowieścią o rodzinie, która ma ambicję opowiedzieć o tych blaskach i cieniach, wzlotach i upadkach, które są częścią życia. I (to ważne) udaje im się to wybitnie miesząc smutek z ulotną radością dodając do tego szczyptę absurdalnego humoru.



Opowieści są wypełnione rodzinnymi kryzysami i główny bohater Avi Schwooper (Ben Feldman) nieraz krzyczy, gubi się w życiu i płacze. Animacja jednak zmiękcza ból i smutek, wprowadzając w serial odrobinę humoru, zwłaszcza absurdalnego. Wizualna strona „Long Story Short” jest po prostu zjawiskowa. Postacie są z jednej strony wzięte w nawias, przerysowane, a z drugiej na tyle plastyczne, aby ich emocje były wyraźne i dramatyczne.

Tymczasem w tle dzieją się cuda.

Na drugim planie rysunki są tak wspaniałe, że czasem trudno mi było skupić się na bohaterach. Cudaczne, umowne postacie, karykaturalne budynki, dziwne pejzaże. Prawdziwe cuda, nawet ładniejsze niż w „BoJacku Horsemanie”. Widzę tu rękę Lisy Hanawalt, która pracowała również przy opowieści o smutnym koniu, jak i przy trochę zapomnianej produkcji „Tuca i Bertie”.

A skoro jesteśmy przy BoJacku, to Bob-Waksberg pokazał swoją bardziej delikatną stronę. Jego bohaterowie nie są już wybrańcami losu, którzy się potykają, ale zwykłymi ludźmi, który próbują żyć lepiej niż ich rodzice. „Long Story Short” jest subtelniejszy niż „BoJack Horseman” i dzięki temu mniej dołujący, choć ciągle smutny. Chociaż tyle, że jest to smutek przeplatany śmiechem.

