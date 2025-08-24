Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie

Ładowanie...

Szykują się roszady na listach TOP 10 najpopularniejszych filmów i seriali Netfliksa. Rzecz jasna, "Wednesday" utrzyma tron jeszcze przez jakiś czas, ale nadciągające nowości mają ogromną szansę wyprzeć inne tytuły z rankingów. "Dzieci przeznaczenia", "Ubłocone", "Zawsze przychodzi noc" i inne hity wkrótce ustąpią miejsca temu, co nadciąga.

REKLAMA

Netflix: co obejrzeć?

Nie ulega wątpliwości, że największym hitem przyszłego tygodnia okaże się "Czwartkowy Klub Zbrodni" w reżyserii Chrisa Columbusa - człowieka, który dał nam dwie części "Kevina", dwie pierwsze odsłony "Harry'ego Pottera" czy "Panią Doubtfire".

Film oparty jest na bestsellerowej powieści Richarda Osmana, który zdobył serca czytelników humorem i nieoczywistym podejściem do starszego pokolenia. Akcja rozgrywa się w przytulnym, niemal idyllicznym osiedlu emerytów - Cooper's Chase - gdzie czworo mieszkańców spotyka się co czwartek, by rozwiązywać dawne, nieodkryte zagadki kryminalne dla rozrywki. Kiedy jednak w ich społeczności dochodzi do tajemniczej śmierci, amatorskie śledztwo rozkręca się i nabiera rumieńców. Chris Columbus podkreślił, że Cooper's Chase zostało zaprojektowane jako miejsce marzeń - pełne kolorów, życia i ciepła. Z założenia miało być przeciwieństwem chłodnych i ponurych domów opieki znanych z filmów - a wybrana lokalizacja, Englefield House, nadała się do tego idealnie.



W rolach głównych wystąpiły prawdziwe legendy. Helen Mirren wciela się tu w Elizabeth, byłą agentkę MI5 i nieformalną liderkę Klubowiczów. Pierce Brosnan to Ron, były działacz związkowy, konkretny, mocny nie tylko w gębie. Z kolei Ben Kingsley portretuje Ibrahima, psychiatrę, speca od wzorców zachowań, a Celia Imrie to Joyce - była pielęgniarka i nowa rezydentka, która dzięki umiejętnościom medycznym i zamiłowaniu do ciasta zostaje przyjęta do Klubu. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Davida Tennanta, Naomi Ackie, Jonathana Pryce'a, Toma Ellisa, Daniela Maysa, Richarda E. Granta i innych. Nic dziwnego, że Columbus stwierdził, że to "najlepsza obsada, z jaką pracował od czasów Harry'ego Pottera".



Autor oryginału czerpał inspirację z wizyt w domu swojej matki - to właśnie tam narodził się pomysł, by starsze osoby (niedoceniane i niedostrzegane przez społeczeństwo) pełniły rolę detektywów. Czeka nas zatem cozy mystery z brytyjskim humorem, balansujące na granicy komedii, dramatu i sensacji, gwarantujące społeczne przesłanie na temat wieku, widzialności i sile przyjaźni.



Poza tym dostaniemy też 2. sezon hitu "Moje życie z Walterami", hiszpański dramat z dreszczykiem ("Dwa groby") i znakomity horror sci-fi od syna jednego z mistrzów kinowej grozy: Brandona Cronenberga (tak, jego ojciec to legendarny David).



A to jeszcze nie wszystko...

Czytaj więcej o Netfliksie w Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Uliczka CoComelon: Sezon 5 18/08/2025

New York Taxi 18/08/2025

Interstellar 18/08/2025

Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys 19/08/2025

Rzeki przeznaczenia 20/08/2025

Dziadku, Wiejemy! 20/08/2025

Klient 20/08/2025

2 Hearts 20/08/2025

Psi Patrol: Film 20/08/2025

Miłość w Seattle 20/08/2025

Death Inc.: Sezon 3 21/08/2025

Wybór 21/08/2025

Pragnę tylko ciebie 21/08/2025

Skok na pociąg ze złotem 21/08/2025

Miłość na jedną piosenkę 21/08/2025

Nagła śmierć 21/08/2025

Narodziny gwiazdy 22/08/2025

Long Story Short 22/08/2025

Porzucony 22/08/2025

Jussie Smollett: Winny czy niewinny? 22/08/2025

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Safe House 26/08/2025

Infinity Pool 27/08/2025

Przeklęta liga 27/08/2025

Planeta Singli 4: Wyspa 27/08/2025

Moje życie z Walterami: Sezon 2 28/08/2025

Czwartkowy Klub Zbrodni 28/08/2025

Zagadki Barbie: Plażowi detektywi 28/08/2025

Wredne dziewczyny 28/08/2025

Tysiąc i jeden 28/08/2025

Dwa groby 29/08/2025

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum 29/08/2025

The Watchers 30/08/2025

Madame Web 30/08/2025

REKLAMA

Michał Jarecki 24.08.2025 08:51

Ładowanie...