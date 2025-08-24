REKLAMA
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie

Sezon ogórkowy w streamingu i branży rozrywkowej dobiega końca. Im bliżej jesieni, tym więcej ciekawych i dobrze zapowiadających się premier filmów i seriali. Netfliksowe zapowiedzi nowości na przyszły tydzień są na to kolejnym dowodem.

Szykują się roszady na listach TOP 10 najpopularniejszych filmów i seriali Netfliksa. Rzecz jasna, "Wednesday" utrzyma tron jeszcze przez jakiś czas, ale nadciągające nowości mają ogromną szansę wyprzeć inne tytuły z rankingów. "Dzieci przeznaczenia", "Ubłocone", "Zawsze przychodzi noc" i inne hity wkrótce ustąpią miejsca temu, co nadciąga.

Netflix: co obejrzeć?

Nie ulega wątpliwości, że największym hitem przyszłego tygodnia okaże się "Czwartkowy Klub Zbrodni" w reżyserii Chrisa Columbusa - człowieka, który dał nam dwie części "Kevina", dwie pierwsze odsłony "Harry'ego Pottera" czy "Panią Doubtfire".

Film oparty jest na bestsellerowej powieści Richarda Osmana, który zdobył serca czytelników humorem i nieoczywistym podejściem do starszego pokolenia. Akcja rozgrywa się w przytulnym, niemal idyllicznym osiedlu emerytów - Cooper's Chase - gdzie czworo mieszkańców spotyka się co czwartek, by rozwiązywać dawne, nieodkryte zagadki kryminalne dla rozrywki. Kiedy jednak w ich społeczności dochodzi do tajemniczej śmierci, amatorskie śledztwo rozkręca się i nabiera rumieńców. Chris Columbus podkreślił, że Cooper's Chase zostało zaprojektowane jako miejsce marzeń - pełne kolorów, życia i ciepła. Z założenia miało być przeciwieństwem chłodnych i ponurych domów opieki znanych z filmów - a wybrana lokalizacja, Englefield House, nadała się do tego idealnie.

W rolach głównych wystąpiły prawdziwe legendy. Helen Mirren wciela się tu w Elizabeth, byłą agentkę MI5 i nieformalną liderkę Klubowiczów. Pierce Brosnan to Ron, były działacz związkowy, konkretny, mocny nie tylko w gębie. Z kolei Ben Kingsley portretuje Ibrahima, psychiatrę, speca od wzorców zachowań, a Celia Imrie to Joyce - była pielęgniarka i nowa rezydentka, która dzięki umiejętnościom medycznym i zamiłowaniu do ciasta zostaje przyjęta do Klubu. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Davida Tennanta, Naomi Ackie, Jonathana Pryce'a, Toma Ellisa, Daniela Maysa, Richarda E. Granta i innych. Nic dziwnego, że Columbus stwierdził, że to "najlepsza obsada, z jaką pracował od czasów Harry'ego Pottera".

Autor oryginału czerpał inspirację z wizyt w domu swojej matki - to właśnie tam narodził się pomysł, by starsze osoby (niedoceniane i niedostrzegane przez społeczeństwo) pełniły rolę detektywów. Czeka nas zatem cozy mystery z brytyjskim humorem, balansujące na granicy komedii, dramatu i sensacji, gwarantujące społeczne przesłanie na temat wieku, widzialności i sile przyjaźni.

Poza tym dostaniemy też 2. sezon hitu "Moje życie z Walterami", hiszpański dramat z dreszczykiem ("Dwa groby") i znakomity horror sci-fi od syna jednego z mistrzów kinowej grozy: Brandona Cronenberga (tak, jego ojciec to legendarny David).

A to jeszcze nie wszystko...

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Uliczka CoComelon: Sezon 5 18/08/2025
  • New York Taxi 18/08/2025
  • Interstellar 18/08/2025
  • Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys 19/08/2025
  • Rzeki przeznaczenia 20/08/2025
  • Dziadku, Wiejemy! 20/08/2025
  • Klient 20/08/2025
  • 2 Hearts 20/08/2025
  • Psi Patrol: Film 20/08/2025
  • Miłość w Seattle 20/08/2025
  • Death Inc.: Sezon 3 21/08/2025
  • Wybór 21/08/2025
  • Pragnę tylko ciebie 21/08/2025
  • Skok na pociąg ze złotem 21/08/2025
  • Miłość na jedną piosenkę 21/08/2025
  • Nagła śmierć 21/08/2025
  • Narodziny gwiazdy 22/08/2025
  • Long Story Short 22/08/2025
  • Porzucony 22/08/2025
  • Jussie Smollett: Winny czy niewinny? 22/08/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Safe House 26/08/2025
  • Infinity Pool 27/08/2025
  • Przeklęta liga 27/08/2025
  • Planeta Singli 4: Wyspa 27/08/2025
  • Moje życie z Walterami: Sezon 2 28/08/2025
  • Czwartkowy Klub Zbrodni 28/08/2025
  • Zagadki Barbie: Plażowi detektywi 28/08/2025
  • Wredne dziewczyny 28/08/2025
  • Tysiąc i jeden 28/08/2025
  • Dwa groby 29/08/2025
  • Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum 29/08/2025
  • The Watchers 30/08/2025
  • Madame Web 30/08/2025
