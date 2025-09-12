REKLAMA
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film

Choć do premiery "Avengers: Doomsday" jest jeszcze sporo czasu, fani trwają w napięciu i śledzą wydarzenia wokół filmu. Na jednym z wydarzeń promocyjnych Marvela wydarzyła się naprawdę spora rzecz - wszystko wskazuje na to, że już wiemy, jak będzie wyglądał główny złoczyńca filmu, Doktor Doom. Efekt zapiera dech w piersiach.

Adam Kudyba
downey jr doktor doom
"Avengers: Doomsday" to prawdopodobnie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów Marvela, jeśli chodzi o erę post-Endgame. Nic w tym dziwnego, bowiem w filmie ma się spotkać bardzo wiele kultowych postaci. Wiemy, że w produkcji zobaczymy Fantastyczną Czwórkę, Avengersów, Thunderboltsów (przemianowanych na Nowych Avengersów) oraz X-Menów. Żadne dzieło spod szyldu Marvela do tej pory nie zaserwowało nam czegoś tak spektakularnego i, mówiąc wprost, odjechanego.

Jak będzie wyglądał Doktor Doom? Oto zdjęcia

Nie ma co ukrywać - jednym z najbardziej ekscytujących (i zarazem ryzykownych) elementów "Avengers: Doomsday" jest postać Doktora Dooma - głównego złoczyńcy, który dość naprędce zastąpił w tej roli Kanga po aferze z udziałem Jonathana Majorsa. Ryzyko polega rzecz jasna na obsadzeniu jako Dooma Roberta Downeya Jr., ikonicznego aktora, który przez długie lata był znany we franczyzie jako Tony Stark/Iron Man. Nikt nie wątpi w doskonały warsztat RDJ-a, natomiast czy ten ruch po prostu wypali?

Marvel zdaje się w to nie wątpić. Do sieci właśnie trafiły nowe materiały promocyjne, związane z targami Disney 2026 Merchandise Expo w Chinach. Uczestnicy tego wydarzenia mogli być nie tylko świadkami epickiego świetlnego pokazu poświęconego Doomowi, ale również odnaleźć go na jednej z grafik promocyjnych. Oto, jak ma wyglądać złoczyńca "Avengers: Doomsday":

Skoro jest to ujęcie z oficjalnego wydarzenia Marvela, możemy mieć w sobie dużo przekonania, że właśnie tak będzie wyglądał Doktor Doom. Chciałoby się powiedzieć: nareszcie! Widoczny na powyższym zdjęciu design jest zdecydowanie najbliższy temu, co znamy z komiksów czy kultowych animacji, a sam Doom w tej zbroi zdaje się naprawdę epatować grozą i pewną dostojnością.

Biorąc pod uwagę jego wygląd w dotychczasowych filmach o Fantastycznej Czwórce, widać zdecydowaną zmianę na lepsze. Oby to się tyczyło całego "Avengers: Doomsday". Jako fan kina spod znaku Marvela czekam z niecierpliwością.

Premiera "Avengers: Doomsday" jest zapowiedziana na 18 grudnia 2026 roku.

12.09.2025
