REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki

Nia DaCosta jest uznawana za jedną z bardziej utalentowanych amerykańskich reżyserek. Skazą na jej filmowym dorobku jest "Marvels" - film powszechnie uznawany za najgorszą produkcję, którą stworzono w MCU. Co się stało, że dzieło DaCosty dorobiło się takiej opinii? Reżyserka zdaje się mieć odpowiedź na to pytanie.

Adam Kudyba
marvels mcu film porazka
REKLAMA

"Marvels" to film z 2023 roku, wyprodukowany przez Marvel Studios. Główną bohaterką jest znana dobrze we franczyzie Kapitan Marvel (Brie Larson). Heroska, znana też jako Carol Danvers, zemściła się na Najwyższej Inteligencji. W trakcie jednej z kolejnych misji dochodzi do niezwykłego zdarzenia: gdy przekracza kosmiczny portal, jej moce zostają splecione z aż dwiema osobami: pierwszą jest posiadająca nadludzkie zdolności jej największa fanka, Kamala Khan (Iman Vellani) drugą - astronautka Monica Rambeau (Teyonnah Parris). Wszystkie muszą połączyć siły by ocalić wszechświat.

REKLAMA

Przyczyny porażki Marvels?

Na poziomie box office'u "Marvels" było jednoznaczną klęską - podczas gdy budżet filmu wyniósł 274,8 mln dolarów, jego zarobek sięgnął 206,1 mln, a zatem, mówiąc wprost, nie sprzedał się. Nie był to jednak jedyny problem - oprócz finansowej porażki doszła jeszcze ta związana z odbiorem. Zarówno krytycy, jak i widzowie w znacznej większości odrzucili ten film, wytykając m.in. kiepski scenariusz, brak ciekawej fabuły i płytko zarysowane postacie.

Nia DaCosta, reżyserka "Marvels", obecnie pracuje nad "28 lat później: Świątynia kości" - sequelem tegorocznego "28 lat później" autorstwa Danny'ego Boyle'a. Niedawne doniesienia wskazują, że możemy mieć do czynienia z mocnym filmem, prawdopodobnie jednym z najlepszych w dorobku reżyserki. DaCosta w wywiadzie dla The Hollywood Reporter scharakteryzowała różnicę pomiędzy pracą na obydwoma filmami:

Kręcenie sequela "28 lat później" było jednym z najlepszych filmowych doświadczeń, jakie kiedykolwiek miałam. Jednym z problemów, jakie miałam z "Candymanem" i "Marvels", był brak naprawdę solidnego scenariusza, co zawsze potrafi zrujnować cały proces.

Takie stwierdzenie ma w sobie sporo sensu i zdaje się, że jest przyznaniem tego, co wiedzieliśmy wszyscy po obejrzeniu filmu - jego największym problemem był scenariusz. Co ciekawe, w "Marvels" odpowiadały za niego aż trzy osoby - Megan McDonnell ("VandaVision"), Elissa Karasik ("Loki") i sama DaCosta. Nie powinno zatem dziwić, że film okazał się jakościową porażką - w warunkach, gdy nad tym samym skryptem pracuje tak dużo osób, ciężko o jedną, spójną, wyrazistą wizję.

Sama DaCosta już od jakiegoś czasu dzieli się swoimi przemyśleniami na temat "Marvels", twierdząc, że na pewnym etapie już wiedziała, że ostateczny efekt nie będzie odzwierciedlał jej wizji. Miejmy nadzieję, że kolejne filmy Marvela potwierdzą nam, że mądre głowy w studiu wyciągnęły wnioski z dawnych błędów.

Marvels - obsada

  • Brie Larson jako Kapitan Marvel
  • Teyonnah Parris jako Monica Rambeau
  • Iman Vellani jako Kamala Khan
  • Zawe Ashton jako Darr-Ben
  • Gary Lewis jako Dro'ge
  • Park Seo-joon jako Yan
  • Samuel L. Jackson jako Nick Fury
REKLAMA

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
25.08.2025 11:24
Tagi: Marvel
Najnowsze
10:01
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T10:01:50+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA