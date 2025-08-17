Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób

Ładowanie...

"Śnieżka" to film, o którym Disney z pewnością chciałby jak najszybciej zapomnieć. Nic dziwnego - produkcja, owszem, zyskała ogromną popularność, ale nie taką, jakiej życzyłaby sobie marka. Aktorska adaptacja klasycznej bajki o księżniczce i siedmiu krasnoludkach wzbudzała kontrowersje już od samego początku. Najpierw poszło o casting Rachel Zegler, aktorki o kolumbijsko-polskich korzeniach, do roli jasnoskórej Śnieżki, a następnie o wypowiedzi Zegler, która krytykowała "przestarzałą" pod wieloma względami animację z 1937 roku. Nieco później Peter Dinklage skrytykował Disneya w związku z tym, w jaki sposób zamierza przedstawić krasnoludki. Był to jednak dopiero początek końca katastrofy.

Nadszedł COVID, a wraz z nim - opóźnienia związane z realizacją produkcji. Do tego doszły problemy związane ze znacznym przekroczeniem budżetu, który musiał zostać przeznaczony m.in. na efekty specjalne. Głośno mówiło się również o zakulisowym konflikcie odtwórczyń dwóch bohaterek - Rachel Zegler i Gal Gadot (Zła Królowa) - który dotyczył ich odmiennych poglądów politycznych. Zegler jest bowiem otwartą zwolenniczką Palestyny, z kolei Gadot wyrażała swoje wsparcie dla Izraela. Według odtwórczyni Złej Królowej to właśnie aspekty związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim doprowadziły do porażki "Śnieżki". W jaki sposób?

Gal Gadot twierdzi, że do porażki Śnieżki przyczyniła się presja związana z opowiedzeniem się przeciwko Izraelowi

W czwartek odbyła się emisja izraelskiego programu "The A Talks", w którym pojawiła się Gal Gadot. Jak cytuje Deadline, podczas wywiadu z aktorką jeden z prowadzących zapytał, czy jest rozczarowana tym, w jaki sposób została odebrana "Śnieżka", na co ta odpowiedziała po hebrajsku, że podobało jej się kręcenie filmu.

Zgodnie z jej słowami, nie było również żadnego zakulisowego konfliktu z Zegler. Gadot wspomniała o współpracy z koleżanką z planu:

Śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy i było fajnie. Byłam pewna, że ten film odniesie ogromny sukces.

Dodała jednak:

A potem nadszedł 7 października i to, co dzieje się w różnych branżach, a także w Hollywood. To ogromna presja na celebrytów, by opowiadali się przeciwko Izraelowi. Zawsze potrafię wyjaśnić i staram się przedstawić światu kontekst wydarzeń i realiów, ale ostatecznie ludzie sami podejmują decyzję. Byłam rozczarowana, że film został przez to mocno dotknięty i nie odniósł sukcesu kasowego.

Budżet "Śnieżki" wyniósł od 240 do 270 mln dol., co czyni go jednym z najdroższych filmów Disneya. Ten ogromny budżet jednak się nie zwrócił - produkcja zarobiła na całym świecie niecałe 206 mln dol., plasując się w światowym box office na 14. miejscu. Ostatecznie Disney poniósł stratę szacowaną na 115 mln dol.

