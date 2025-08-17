REKLAMA
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób

Gal Gadot wypowiedziała się na temat porażki, którą odniosła "Śnieżka". Aktorka stwierdziła, że do klęski aktorskiej adaptacji klasycznej bajki Disneya przyczynili się ludzie, którzy nakładali na gwiazdy presję, by te opowiedziały się przeciwko Izraelowi.

Anna Bortniak
gal gadot sniezka porazka filmu izrael
"Śnieżka" to film, o którym Disney z pewnością chciałby jak najszybciej zapomnieć. Nic dziwnego - produkcja, owszem, zyskała ogromną popularność, ale nie taką, jakiej życzyłaby sobie marka. Aktorska adaptacja klasycznej bajki o księżniczce i siedmiu krasnoludkach wzbudzała kontrowersje już od samego początku. Najpierw poszło o casting Rachel Zegler, aktorki o kolumbijsko-polskich korzeniach, do roli jasnoskórej Śnieżki, a następnie o wypowiedzi Zegler, która krytykowała "przestarzałą" pod wieloma względami animację z 1937 roku. Nieco później Peter Dinklage skrytykował Disneya w związku z tym, w jaki sposób zamierza przedstawić krasnoludki. Był to jednak dopiero początek końca katastrofy.

Nadszedł COVID, a wraz z nim - opóźnienia związane z realizacją produkcji. Do tego doszły problemy związane ze znacznym przekroczeniem budżetu, który musiał zostać przeznaczony m.in. na efekty specjalne. Głośno mówiło się również o zakulisowym konflikcie odtwórczyń dwóch bohaterek - Rachel Zegler i Gal Gadot (Zła Królowa) - który dotyczył ich odmiennych poglądów politycznych. Zegler jest bowiem otwartą zwolenniczką Palestyny, z kolei Gadot wyrażała swoje wsparcie dla Izraela. Według odtwórczyni Złej Królowej to właśnie aspekty związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim doprowadziły do porażki "Śnieżki". W jaki sposób?

Gal Gadot twierdzi, że do porażki Śnieżki przyczyniła się presja związana z opowiedzeniem się przeciwko Izraelowi

W czwartek odbyła się emisja izraelskiego programu "The A Talks", w którym pojawiła się Gal Gadot. Jak cytuje Deadline, podczas wywiadu z aktorką jeden z prowadzących zapytał, czy jest rozczarowana tym, w jaki sposób została odebrana "Śnieżka", na co ta odpowiedziała po hebrajsku, że podobało jej się kręcenie filmu.

Zgodnie z jej słowami, nie było również żadnego zakulisowego konfliktu z Zegler. Gadot wspomniała o współpracy z koleżanką z planu:

Śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy i było fajnie. Byłam pewna, że ten film odniesie ogromny sukces.

Dodała jednak:

A potem nadszedł 7 października i to, co dzieje się w różnych branżach, a także w Hollywood. To ogromna presja na celebrytów, by opowiadali się przeciwko Izraelowi. Zawsze potrafię wyjaśnić i staram się przedstawić światu kontekst wydarzeń i realiów, ale ostatecznie ludzie sami podejmują decyzję. Byłam rozczarowana, że film został przez to mocno dotknięty i nie odniósł sukcesu kasowego.

Budżet "Śnieżki" wyniósł od 240 do 270 mln dol., co czyni go jednym z najdroższych filmów Disneya. Ten ogromny budżet jednak się nie zwrócił - produkcja zarobiła na całym świecie niecałe 206 mln dol., plasując się w światowym box office na 14. miejscu. Ostatecznie Disney poniósł stratę szacowaną na 115 mln dol.

Anna Bortniak
17.08.2025 11:01
Tagi: Gal Gadotkrólewna śnieżka
