REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max

Jeśli podczas seansu "Dr. House'a" mieliście odruchy wymiotne, a "Ostry dyżur" przyprawiał was o dreszcze, to nie czytajcie dalej. Jeżeli jednak rajcują was medyczne klimaty i przede wszystkim jesteście ludźmi o mocnych nerwach, to zapraszam przed telewizory - "The Knick" to sztos.

Anna Bortniak
the knick polecajka co obejrzec hbo max
REKLAMA

"The Knick" to amerykański serial stworzony przez Jacka Amiela i Michaela Beglera, który został wyreżyserowany przez Stevena Soderbergha. Już samo to jest wizytówką tej produkcji, która przez część widzów mogła zostać zapomniana, a jest to całkiem prawdopodobne - od premiery "The Knick" minęło już nieco ponad 10 lat. W dodatku był on pierwotnie emitowany na kanale Cinemax, co oznacza, że mniej osób miało do niego dostęp. To się na szczęście zmieniło i dziś tytuł można oglądać w serwisie HBO Max.

REKLAMA

The Knick to świetny serial na długi weekend

Akcja serialu rozgrywa się w latach 20. XX wieku, a zatem w czasach, gdy antybiotyki jeszcze nie istniały, a umieralność pacjentów w wieku 30-40 lat była wstrząsająco wysoka. Jednym z lekarzy w szpitalu Knickerbocker jest dr John Thackery (Clive Owen), który stara się wprowadzać własne, pionierskie rozwiązania medyczne, walcząc jednocześnie ze swoim poważnym uzależnieniem od kokainy. Kiedy Thackery przejmuje stanowisko ordynatora chirurgii po śmierci swojego poprzednika, zaczyna kompletować swój zespół. Jednym z jego członków zostaje dr Algernon Edwards (André Holland), czarnoskóry chirurg, co spotyka się z wrogością nowego ordynatora.

"The Knick" to nie jest serial dla ludzi o słabych nerwach. To mocno naturalistyczny obraz, który po prostu się z widzami nie patyczkuje - zresztą już w pierwszej scenie jesteśmy świadkami cesarskiego cięcia, które w 1900 roku było niezwykle ryzykowną procedurą. Zabieg wykonywany był bez rękawiczek, a krew pompowana była ręcznie do szklanych butelek. Wszystko odbywało się w niezbyt sterylnych warunkach, bo na sali wykładowej, gdzie profesorzy mogli obserwować cały poród. Do tego dochodzą szczury na oddziale czy problemy z elektrycznością, a przecież światło jest w takiej placówce niezbędne - te i inne problemy, z którymi mogli się zmagać prawdziwi lekarze, zostały świetnie wyeksponowane.

Serial w reżyserii Soderbergha porusza jednak nie tylko te medyczne wątki - pojawiają się również elementy związane z panującym ówcześnie rasizmem (który dotykał zdolnego doktora Edwardsa), seksizmem wobec kobiet, a także handlującymi aborcjami zakonnicami czy też romansami, w które uwikłani byli bohaterowie. Wszystko to sprawia, że produkcję ogląda się z zainteresowaniem, ponieważ ma ona sporo do zaoferowania. Postaci są dodatkowo świetnie zbudowane, dzięki czemu łatwo można zaangażować się w poszczególne wątki.

"The Knick" to wyjątkowo brudny serial. Jest jak martwy gołąb, od którego chce się odwrócić wzrok, jednak podczas mijania trzewi ptaka nie można się powstrzymać i trzeba łypnąć okiem na te rozjechane zwłoki. Zawsze jestem pełna podziwu dla twórców, którzy biorą się za osadzone w innych epokach seriale - tutaj nie jest inaczej. Klimat brudnego, śmierdzącego i rozdartego na kawałki Nowego Jorku został oddany bezbłędnie, a jego surowość jest absolutnie hipnotyzująca. Mimo upływu lat, wciąż reprezentuje jakość, której często na próżno szukać w dużo nowszych serialach.

REKLAMA

O produkcjach w HBO Max czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
16.08.2025 12:19
Tagi: HBO MaxThe Knick
Najnowsze
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA