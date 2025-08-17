Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max

Ładowanie...

Paul Thomas Anderson to jeden z najlepszych reżyserów współczesnego kina - nie ma tutaj dla mnie pola do dywagacji. Reżyser ma na swoim koncie wiele wspaniałych filmów. "Magnolia", "Aż poleje się krew", "Mistrz" - to tylko skrawek jego znakomitego dorobku. Za chwilę on się poszerzy, bowiem wkrótce do kin trafi "Jedna bitwa po drugiej" z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Zanim jednak do tego dojdzie, pozwolę sobie przypomnieć Wam film, który osobiście uważam za jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat - mowa rzecz jasna o "Nici widmo".

REKLAMA

Nić widmo, czyli miłość w domu mody

Jednym z głównych bohaterów historii opowiedzianej w filmie jest Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) - ceniony projektant mody, który mieszka w Londynie i tworzy odzież (zwłaszcza suknie) dla tamtejszej arystokracji. Jest przykładem ekscentrycznego geniusza - ma w sobie tyle samo charyzmy oraz talentu co porywczości, ciętego języka i obsesji. Wkrótce w jego życiu pojawia się kelnerka Alma (Vicky Krieps). Kobieta z czasem wprowadza się do Reynoldsa, tym samym otwierając zupełnie nowy rozdział.

Choć w historii pojawia się silny drugi plan w postaci siostry głównego bohatera, Cyril, Anderson gromadzi uwagę widza przede wszystkim na relacji Almy i Reynoldsa. Jak ją właściwie nazwać? Głębokim oddaniem? Miłością? Pragnieniem bycia zależnym od drugiej osoby? Toksycznym związkiem, którego strony się wzajemnie wyniszczają? "Nić widmo" nie daje na te pytania prostych odpowiedzi, ale próbuje wnikać w tę, bądź co bądź, fascynującą dynamikę pomiędzy obojgiem. Najciekawsze momenty zdają się mieć miejsce przede wszystkim, gdy Reynolds, na co dzień dość autorytarny, przy Almie staje się jak mały chłopiec, wymagający utulenia - co znacząco kłóci się z jego dotychczasową życiową rutyną. Obserwujemy również Almę, jej rosnącą pozycję i "władzę" nad ukochanym - finał filmu jest w tym kontekście naprawdę mocny.

Nie byłby taki, gdyby nie doskonała gra. Wyjątkowo zacząłbym pochwały od Vicky Krieps - luksemburskiej aktorki, którą niebawem zobaczymy w tajemniczym, nowozelandzkim horrorze "Opętani". Krieps wciela się w Almę na poziomie absolutnie mistrzowskim - emanuje opiekuńczością, ale jest w niej również swego rodzaju bezwzględność. To arcyciekawa postać, która doskonale wypada na ekranie zarówno samodzielnie, jak i w duecie Reynoldsem. Dla Daniela Day-Lewisa to była, przynajmniej póki co, ostatnia rola w karierze. Jeśli schodzić ze sceny, to tak - wybitny aktor w niesamowity sposób oddał intensywną, momentami przerażającą, naturę swojej postaci.

"Nić widmo" to jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Jeśli szukacie historii skupionej na wciągającej, dramatyczno-miłosnej rozgrywce pomiędzy dwiema silnymi osobowościami, "Nić widmo" jest czymś, co powinno Was zadowolić.

Nić widmo - obsada

Daniel Day-Lewis jako Reynolds Woodcock

jako Reynolds Woodcock Vicky Krieps jako Alma Elson

jako Alma Elson Lesley Manville jako Cyril Woodcock

jako Cyril Woodcock Camilla Rutherford jako Johanna

jako Johanna Gina McKee jako Henrietta Harding

"Nić widmo" jest dostępna do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej HBO Max.

NIĆ WIDMO HBO Max HBO Max

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 17.08.2025 09:57

Ładowanie...