REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja

2. sezon „Peacemakera” już za kilka dni trafi do serwisu HBO Max. Miałem okazję obejrzeć już 5 pierwszych odcinków i niosą dobrą nowinę.

Konrad Chwast
OCENA :
8/10
peacemaker recenzja opinia
REKLAMA

„Pecemaker” przeżył koniec świata, a w zasadzie koniec światów. Ogłoszony w 2020 roku, premierę miał 2 lata później i od tego czasu w filmowo-serialowym świecie DC zmieniło się wszystko. DC Universe zastąpiło DC Extenden Universe, a za sterami zasiadł James Gunn i Peter Safran. Pokasowali filmy, seriale, coś tam wyzerowali i ruszyli energicznie, żeby raz jeszcze opowiedzieć o superbohaterach DC.

Z całej tej zawieruchy  bez szwanku wyszedł właśnie „Peacemaker”, czyli jeden z projektów samego Gunna. I bardzo dobrze, bo to jeden z najciekawszych i najbardziej wykręconych seriali o peleryniarzach.

REKLAMA

Peacemaker – recenzja 2. sezonu

Peacemaker to superbohater, którego niby nie trzeba przedstawiać, ale warto to zrobić. Poznaliśmy go w filmie „Suicide Squad. Legion samobójców” jako tego, który dla pokoju na świecie zrobi wszystko, „niezależnie, ile mężczyzn, kobiet i dzieci będzie musiał zabić”. W premierowym sezonie mogliśmy poznać go trochę lepiej i sprawdzić, czy za tym niezbyt rozgarniętym osiłkiem kryje się coś więcej. Ku zaskoczeniu wielu widzów, okazało się, że rzeczywiście, grany przez Johna Cenę bohater skrywa traumę, a gdzieś tam w piersi kołacze odrobina dobrego serca, zagłuszana przez nabytą w dzieciństwie brutalność.

Nowy sezon sięga jeszcze głębiej. Z każdym kolejnym odcinkiem poznajemy nowe zakamarki duszy Christophera Smitha z przerwami na sceny akcji, które oczywiście odbywają się w rytm brawurowej muzyki (w tym sezonie naprawdę jest na czym ucho zawiesić).

peacemaker opinia
Peacemaker, sezon 2.

Punkt wyjścia jest taki: pewnego dnia superbohater odnajduje drzwi do innego wymiaru, wymiaru, gdzie wszystko jest podobnie tylko on sam, Peacemaker jest już spełnionym i uwielbianym superbohaterem. W ogóle wszystko jest tam lepsze, wspanialsze. Dla człowieka, który za nic nie może zrealizować swoich marzeń, jest to wizja bardzo kusząca. Jego towarzysze z poprzedniego sezonu również nie mają łatwo. Ich poprzednie ratowanie świata w najlepszym razie skończyło się degradacją, a w najgorszym – utratą pracy. Bohaterowie błąkają się więc od instytucji do instytucji, szukają zatrudnienia i w ogóle życie nie jest dla nich zbyt kolorowe.

Fani „Peacemakera” mogą spać spokojnie w oczekiwaniu na nowy sezon.

To ciągle wulgarnie zabawny i zabawnie wulgarny serial, którego nie ogląda się dla rutyny. Produkcja zaskakuje cały czas i trudno po raz kolejny nie zachwycić się absurdalnymi pomysłami i niepokorną wyobraźnią Jamesa Gunna. Za każdym razem, gdy wydaje się, że serial wpada w fabularne koleiny, dochodzi do wolty, zwrotu akcji lub wprowadzenia jakiegoś kuriozalnego bohatera, który jest tak przerysowany, że widz (w tym wypadku to ja) przeciera oczy ze zdumienia.

Co jednak ważne, w 5. odcinkach, które udostępniło mi HBO Max, akcji nie było zbyt wiele. Zastąpiło ją życie wewnętrzne głównego bohatera i choć znając Johna Cenę i jego aktorskie doświadczenie, trudno było oczekiwać zbyt wiele, to okazało się, iż udźwignął. Ale nie tylko on, bo scenariusz i ciężar emocjonalny, jaki na nim spoczywa, jest tak dobrze napisany, że ogląda się to z sercem w gardle.

Premierowe odcinki 2. sezonu po prostu płyną, mimo prostego scenariusza udało się (znowu) stworzyć fantastyczną superbohaterską historię dla dorosłych, która z humorem traktuje ten gatunek, a jednocześnie nie popada w moralizatorstwo i ciągłe społeczne komentarze, jak na przykład robi to „The Boys”. „Peacemaker” to taniec i śpiew, jeśli za taniec weźmiemy zwroty akcji, a za śpiew przerysowaną brutalność. Raz na jakiś czas zdarzają się bowiem produkcje, które po prostu chce się oglądać nowy sezon właśnie taki jest.  

Więcej o uniwersum DC przeczytacie tutaj:

REKLAMA
REKLAMA
Konrad Chwast
15.08.2025 22:17
Tagi: HBO MaxPeacemaker
Najnowsze
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA