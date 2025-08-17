REKLAMA
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem

W nadchodzącym tygodniu w Netfliksie będą wilki dwa. Jeden - niemiecki dramat "Pragnę tylko ciebie" - zechce was rozpalić, a drugi - mroczny thriller "Rzeki przeznaczenia" - przydusić klimatem. Który zwycięży? Najbezpieczniej byłoby założyć remis.

Rafał Christ
Bo Netflix ma doświadczenie na obu tych polach. Nieraz już swoich użytkowników rozpalał. Co by daleko nie szukać, nawet teraz w topce najpopularniejszych seriali mamy "Zatajone grzechy", które dla części użytkowników platformy okazały się... zbyt ostre. Narzekali w mediach społecznościowych, że za dużo w nich seksu i za mało fabuły. Zrobiło się kontrowersyjnie, czyli gorąco - cel osiągnięty!

Podobnie będzie na pewno z "Pragnę tylko ciebie". Podobnie jak "Zatajone grzechy" ten dramat również przynależy do kategorii "zmysłowe". Opowiada bowiem historię Lilli, która nie może opędzić się od niepokojących podejrzeń w stosunku do narzeczonego swojej siostry. Kiedy w jej życiu pojawia się tajemniczy nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności. Szykuje się więc hit.

Netflix - co obejrzeć?

I nie chodzi nawet o opis fabuły, który sam z siebie sugeruje mnóstwo zmysłowych scen. Mówimy przecież o filmie niemieckim. A użytkownicy Netfliksa uwielbiają produkcje zza naszej zachodniej granicy. Przykład? "Poza jurysdykcją". Nie tak dawno temu ten thriller akcji błyskawicznie wdrapał się na czwarte miejsce topki najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych platformy wszech czasów. Być może "Pragnę tylko ciebie" aż tak spektakularnego sukcesu nie osiągnie, ale na pewno będzie się o nim dużo mówiło.

Możemy spokojnie założyć, że w przyszłym tygodniu dojdzie do istnej bójki między dwoma potencjalnymi (choć niekoniecznie głośnymi) nowościami Netfliksa. Dzień przed "Pragnę tylko ciebie" dostaniemy bowiem inną mocną premierę. Tym razem bez zmysłowości. "Rzeki przeznaczenia" to bowiem mroczny thriller prosto z Brazylii. A dreszczowce to coś, co użytkownicy platformy lubią najbardziej. Jak inaczej wytłumaczyć ogromne zainteresowanie "Zawsze przychodzi noc", które ledwie w piątek zawitało w serwisie, a już rozgościło się w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju?

Tylko "Rzeki przeznaczenia" utrzymane są już w zupełnie innych klimatach. To opowieść o nastolatce porwanej przez handlarzy ludźmi. Na ratunek ruszają jej żądna zemsty matka i pirat rzeczny. Ich drogi przecinają się w zaskakujący sposób, aby dostarczyć nam intensywnych wrażeń.

Tak po "Rzekach przeznaczenia" jak i "Pragnę tylko ciebie" użytkownicy Netfliksa mogą potrzebować jakiegoś odpoczynku. A tu nadejdzie turecki wyciskacz łez. "Porzucony" to wzruszająca opowieść o mężczyźnie, który odbył w więzieniu wyrok za brata. Teraz wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i siłę w relacji z bratanicą.

W przyszłym tygodniu Netflix za wszelką cenę chce więc wymusić emocje w swoich użytkownikach. I to mu się na pewno uda. W jaki sposób? To już zależy od tego, którą z tych mocnych nowości wybierzecie.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

