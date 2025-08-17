Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem

Ładowanie...

Bo Netflix ma doświadczenie na obu tych polach. Nieraz już swoich użytkowników rozpalał. Co by daleko nie szukać, nawet teraz w topce najpopularniejszych seriali mamy "Zatajone grzechy", które dla części użytkowników platformy okazały się... zbyt ostre. Narzekali w mediach społecznościowych, że za dużo w nich seksu i za mało fabuły. Zrobiło się kontrowersyjnie, czyli gorąco - cel osiągnięty!



Podobnie będzie na pewno z "Pragnę tylko ciebie". Podobnie jak "Zatajone grzechy" ten dramat również przynależy do kategorii "zmysłowe". Opowiada bowiem historię Lilli, która nie może opędzić się od niepokojących podejrzeń w stosunku do narzeczonego swojej siostry. Kiedy w jej życiu pojawia się tajemniczy nieznajomy, sama ulega pokusie namiętności. Szykuje się więc hit.

Netflix - co obejrzeć?

I nie chodzi nawet o opis fabuły, który sam z siebie sugeruje mnóstwo zmysłowych scen. Mówimy przecież o filmie niemieckim. A użytkownicy Netfliksa uwielbiają produkcje zza naszej zachodniej granicy. Przykład? "Poza jurysdykcją". Nie tak dawno temu ten thriller akcji błyskawicznie wdrapał się na czwarte miejsce topki najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych platformy wszech czasów. Być może "Pragnę tylko ciebie" aż tak spektakularnego sukcesu nie osiągnie, ale na pewno będzie się o nim dużo mówiło.

Możemy spokojnie założyć, że w przyszłym tygodniu dojdzie do istnej bójki między dwoma potencjalnymi (choć niekoniecznie głośnymi) nowościami Netfliksa. Dzień przed "Pragnę tylko ciebie" dostaniemy bowiem inną mocną premierę. Tym razem bez zmysłowości. "Rzeki przeznaczenia" to bowiem mroczny thriller prosto z Brazylii. A dreszczowce to coś, co użytkownicy platformy lubią najbardziej. Jak inaczej wytłumaczyć ogromne zainteresowanie "Zawsze przychodzi noc", które ledwie w piątek zawitało w serwisie, a już rozgościło się w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju?

Tylko "Rzeki przeznaczenia" utrzymane są już w zupełnie innych klimatach. To opowieść o nastolatce porwanej przez handlarzy ludźmi. Na ratunek ruszają jej żądna zemsty matka i pirat rzeczny. Ich drogi przecinają się w zaskakujący sposób, aby dostarczyć nam intensywnych wrażeń.

Tak po "Rzekach przeznaczenia" jak i "Pragnę tylko ciebie" użytkownicy Netfliksa mogą potrzebować jakiegoś odpoczynku. A tu nadejdzie turecki wyciskacz łez. "Porzucony" to wzruszająca opowieść o mężczyźnie, który odbył w więzieniu wyrok za brata. Teraz wraca do rodziny, gdzie znajduje nadzieję i siłę w relacji z bratanicą.

W przyszłym tygodniu Netflix za wszelką cenę chce więc wymusić emocje w swoich użytkownikach. I to mu się na pewno uda. W jaki sposób? To już zależy od tego, którą z tych mocnych nowości wybierzecie.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Elektra 11/08/2025

Dom 11/08/2025

Ostatni draft 12/08/2025

Jim Jefferies: Two Limb Policy 12/08/2025

Love Is Blind: UK: Sezon 2 13/08/2025

Młodzi milionerzy 13/08/2025

Pojedynek szpiegów 13/08/2025

Rach, ciach! 13/08/2025

Rymy z celi 13/08/2025

Piep*zyc Mickiewicza 2 13/08/2025

Asteroid City 14/08/2025

Las Vegas Parano 14/08/2025

Ubłocone 14/08/2025

Miss Governor: Sezon 1 – Część 2 14/08/2025

Mononoke – film: rozdział 2 – Popioły gniewu 14/08/2025

Zawsze przychodzi noc 15/08/2025

Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” 15/08/2025

Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie 15/08/2025

Battleship: Bitwa o Ziemię 16/08/2025

Furiosa: Saga Mad Max 16/08/2025

Mad Max: Na drodze gniewu 16/08/2025

O Yeti! 17/08/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Uliczka CoComelon: Sezon 5 18/08/2025

New York Taxi 18/08/2025

Interstellar 18/08/2025

Drużyna Ameryki: Jerry Jones i Dallas Cowboys 19/08/2025

Rzeki przeznaczenia 20/08/2025

Dziadku, Wiejemy! 20/08/2025

Klient 20/08/2025

2 Hearts 20/08/2025

Psi Patrol: Film 20/08/2025

Miłość w Seattle 20/08/2025

Death Inc.: Sezon 3 21/08/2025

Wybór 21/08/2025

Pragnę tylko ciebie 21/08/2025

Skok na pociąg ze złotem 21/08/2025

Miłość na jedną piosenkę 21/08/2025

Nagła śmierć 21/08/2025

Narodziny gwiazdy 22/08/2025

Long Story Short 22/08/2025

Porzucony 22/08/2025

Jussie Smollett: Winny czy niewinny? 22/08/2025

Rafał Christ 17.08.2025 09:01

