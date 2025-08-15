REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5

Netflix ma kilka naprawdę niezłych propozycji na długi weekend. Wśród nich bardzo mroczny thriller, animacja legendarnego twórcy, a także uwielbiane filmy science fiction.

Konrad Chwast
zawsze przychodzi netflix weekend
REKLAMA

Netflix ma bardzo udane wakacje. Nie mam na myśli odpoczynku, a serię bardzo przyzwoitych nowości, które serwis wrzuca właściwie w każdym tygodniu. Ten (długi) weekend upłynie nam pod znakiem mocnego thrillera i jeszcze mocniejszej animacji.

REKLAMA

Netflix: co obejrzeć w ten długi weekend

REKLAMA

Ubłocone

Netflix zna się na serialach więziennych, nie dziwi więc, że co jakiś czas produkcje o tej tematyce pojawiają się w serwisie. „Ubłocone” to hiszpańska produkcja, która pokazuje kobiety, które muszą przewartościować swoje życie i system wartości, aby w ogóle przetrwać w więzieniu. Jeśli będzie to jakaś wariacja na temat „Orange is the new black”, to będzie to  

Serial w serwisie od 14 sierpnia

Rach, ciach!

Czas na mocną animację dla dorosłych. Najnowsza kreskówka od serwisu Netflix opowiada historię psa, który, cóż, lada chwila zostanie wykastrowany. Mając przed sobą tak nieodwracalną procedurę, decyduje się iść na całość i przeżyć w towarzystwie swoich przyjaciół przygodę życia. Autorem animacji jest legendarny Genndy Tartakovsky twórca takich hitów jak „Atomówki”, „Primal” czy „Samuraj Jack”.

Film w serwisie od 13 sierpnia

Zawsze przychodzi noc

"Zawsze przychodzi noc" to adaptacja powieści Willy'ego Flautina. Thriller opowiada historię Lynette, która w ciągu jednej nocy postanawia zdobyć 25 tys. dol. Napisałem postanawia? Nie, jest zmuszona zdobyć tę kasę, gdyż jej i jej rodzinie grozi eksmisja. Główną rolę w tym mrocznym filmie gra Vanessa Kirby.

W serwisie od 15 sierpnia

Furiosa: Saga Mad Max i Mad Max: Na drodze gniewu

Najnowsze części Mad Maxa trafiły do VOD. Razem stanowią spójną opowieść o podróży przez pustkowia. Podróży, która ma dać wolność. W tych filmach ryk samochodów jest tak wielki, że spaliny niemalże czuć z głośników telewizorów. Trzeba znać.

Oba filmy w serwisie już 16 sierpnia

Las Vegas Parano

Kto nie widział „Las Vegas Parano” ten będzie miał okazję go zobaczyć na Netfliksie. Film z 1998 roku przenosi widzów na początek lat 70, gdy Ameryka drży w posadach. Produkcja Terry’ego Gilliama to wyjątkowa podróż po niespokojnych Stanach Zjednoczonych. Na ekranie: Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire, Christina Ricci.

Film w serwisie już 16 sierpnia.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
15.08.2025 10:24
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
Najnowsze
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Głośny film Marvela wreszcie trafi na Disney+. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA