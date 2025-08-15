Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5

Ładowanie...

Netflix ma bardzo udane wakacje. Nie mam na myśli odpoczynku, a serię bardzo przyzwoitych nowości, które serwis wrzuca właściwie w każdym tygodniu. Ten (długi) weekend upłynie nam pod znakiem mocnego thrillera i jeszcze mocniejszej animacji.

Netflix: co obejrzeć w ten długi weekend

Ubłocone

Netflix zna się na serialach więziennych, nie dziwi więc, że co jakiś czas produkcje o tej tematyce pojawiają się w serwisie. „Ubłocone” to hiszpańska produkcja, która pokazuje kobiety, które muszą przewartościować swoje życie i system wartości, aby w ogóle przetrwać w więzieniu. Jeśli będzie to jakaś wariacja na temat „Orange is the new black”, to będzie to

Serial w serwisie od 14 sierpnia

Rach, ciach!

Czas na mocną animację dla dorosłych. Najnowsza kreskówka od serwisu Netflix opowiada historię psa, który, cóż, lada chwila zostanie wykastrowany. Mając przed sobą tak nieodwracalną procedurę, decyduje się iść na całość i przeżyć w towarzystwie swoich przyjaciół przygodę życia. Autorem animacji jest legendarny Genndy Tartakovsky twórca takich hitów jak „Atomówki”, „Primal” czy „Samuraj Jack”.

Film w serwisie od 13 sierpnia

Zawsze przychodzi noc

"Zawsze przychodzi noc" to adaptacja powieści Willy'ego Flautina. Thriller opowiada historię Lynette, która w ciągu jednej nocy postanawia zdobyć 25 tys. dol. Napisałem postanawia? Nie, jest zmuszona zdobyć tę kasę, gdyż jej i jej rodzinie grozi eksmisja. Główną rolę w tym mrocznym filmie gra Vanessa Kirby.

W serwisie od 15 sierpnia

Furiosa: Saga Mad Max i Mad Max: Na drodze gniewu

Najnowsze części Mad Maxa trafiły do VOD. Razem stanowią spójną opowieść o podróży przez pustkowia. Podróży, która ma dać wolność. W tych filmach ryk samochodów jest tak wielki, że spaliny niemalże czuć z głośników telewizorów. Trzeba znać.

Oba filmy w serwisie już 16 sierpnia

Las Vegas Parano

Kto nie widział „Las Vegas Parano” ten będzie miał okazję go zobaczyć na Netfliksie. Film z 1998 roku przenosi widzów na początek lat 70, gdy Ameryka drży w posadach. Produkcja Terry’ego Gilliama to wyjątkowa podróż po niespokojnych Stanach Zjednoczonych. Na ekranie: Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire, Christina Ricci.

Film w serwisie już 16 sierpnia.

Konrad Chwast 15.08.2025 10:24

