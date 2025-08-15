Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie

Ładowanie...

Mimo że "The Fall" ma już swoje lata, wciąż jest uważany za jedną z najlepszych produkcji kryminalnych, z którą nie mogą się równać dzisiejsze nowości. Brytyjski serial stworzony przez Allana Cubitta był emitowany w latach 2013-2016 - zadebiutował na kanale BBC Two dokładnie 13 maja 2013 roku. Na Netfliksie w Stanach Zjednoczonych pojawił się kilka dni później, natomiast w dla subskrybentów w Polsce był on dostępny dopiero od 2021 roku.

Produkcja kryminalna z Gillian Anderson i Jamie'em Dornanem w rolach głównych podbiła serca widzów, którzy entuzjastycznie ocenili to, w jaki sposób aktorzy portretowali swoich bohaterów. Zwrócili oni również uwagę na doskonale wykreowany mroczny nastrój, który podniósł poprzeczkę w gatunku kryminału. Pozytywne noty widzów i krytyków przełożyły się na wysokie oceny w serwisie Rotten Tomatoes - zarówno od jednych, jak i od drugich serial otrzymał 85 proc. w skali świeżości.

The Fall znika z Netfliksa. Ostatnia szansa, by obejrzeć wybitny serial kryminalny

W brytyjsko-irlandzkim kryminalnym thrillerze psychologicznym "The Fall" Anderson wciela się w Stellę Gibson, nadinspektorkę policji, która przybywa z Londynu, by poprowadzić śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw młodych kobiet. Niebezpiecznym mordercą okazuje się być Paul Spector (w tej roli Dornan), który prowadzi podwójne życie - brutalnego przestępcy oraz męża, ojca i psychoterapeuty.

Produkcja skupia się nie tylko na samym śledztwie, które ma na celu schwytanie Spectora, ale również - co bardzo interesujące - na samej grze między nadinspektorką o mordercą. Dzięki temu widzowie mogą nie tylko śledzić to, jakie kroki podejmuje policja, ale działania i motywacje zabójcy. "The Fall" świetnie obrazuje zabawę głównych bohaterów w kotka i myszkę, ukazując ich obsesje i moralne dylematy.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć "The Fall" lub macie ochotę przeżyć tę historię raz jeszcze, to nadszedł na to idealny moment. Netflix pozbywa się bowiem produkcji ze swojej biblioteki, a zniknie ona dokładnie 1 września. Brzmi jak plan na długi weekend.

Anna Bortniak 15.08.2025 12:09

