REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie

Netflix pozbywa się jednego z najlepszych kryminałów, jakie kiedykolwiek powstały. Serial "The Fall", który był dostępny na platformie od kilku dobrych lat, niebawem zniknie z serwisu. To ostatnia szansa, aby go obejrzeć i - dobrze wam radzę - wykorzystajcie ją.

Anna Bortniak
netflix the fall znika z serwisu do kiedy
REKLAMA

Mimo że "The Fall" ma już swoje lata, wciąż jest uważany za jedną z najlepszych produkcji kryminalnych, z którą nie mogą się równać dzisiejsze nowości. Brytyjski serial stworzony przez Allana Cubitta był emitowany w latach 2013-2016 - zadebiutował na kanale BBC Two dokładnie 13 maja 2013 roku. Na Netfliksie w Stanach Zjednoczonych pojawił się kilka dni później, natomiast w dla subskrybentów w Polsce był on dostępny dopiero od 2021 roku.

Produkcja kryminalna z Gillian Anderson i Jamie'em Dornanem w rolach głównych podbiła serca widzów, którzy entuzjastycznie ocenili to, w jaki sposób aktorzy portretowali swoich bohaterów. Zwrócili oni również uwagę na doskonale wykreowany mroczny nastrój, który podniósł poprzeczkę w gatunku kryminału. Pozytywne noty widzów i krytyków przełożyły się na wysokie oceny w serwisie Rotten Tomatoes - zarówno od jednych, jak i od drugich serial otrzymał 85 proc. w skali świeżości.

REKLAMA

The Fall znika z Netfliksa. Ostatnia szansa, by obejrzeć wybitny serial kryminalny

W brytyjsko-irlandzkim kryminalnym thrillerze psychologicznym "The Fall" Anderson wciela się w Stellę Gibson, nadinspektorkę policji, która przybywa z Londynu, by poprowadzić śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw młodych kobiet. Niebezpiecznym mordercą okazuje się być Paul Spector (w tej roli Dornan), który prowadzi podwójne życie - brutalnego przestępcy oraz męża, ojca i psychoterapeuty.

Produkcja skupia się nie tylko na samym śledztwie, które ma na celu schwytanie Spectora, ale również - co bardzo interesujące - na samej grze między nadinspektorką o mordercą. Dzięki temu widzowie mogą nie tylko śledzić to, jakie kroki podejmuje policja, ale działania i motywacje zabójcy. "The Fall" świetnie obrazuje zabawę głównych bohaterów w kotka i myszkę, ukazując ich obsesje i moralne dylematy.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć "The Fall" lub macie ochotę przeżyć tę historię raz jeszcze, to nadszedł na to idealny moment. Netflix pozbywa się bowiem produkcji ze swojej biblioteki, a zniknie ona dokładnie 1 września. Brzmi jak plan na długi weekend.

REKLAMA

O kryminałach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
15.08.2025 12:09
Tagi: Gillian Andersonjamie dornanKryminałySeriale kryminalneThrilleryupadek
Najnowsze
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Głośny film Marvela wreszcie trafi na Disney+. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA