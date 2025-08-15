Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci

Ładowanie...

Jako sympatyk kina grozy zawsze z radością podchodzę do każdej kolejnej produkcji z tego gatunku. Nawet jeśli czuję, że to będzie niewypał, praktycznie zawsze mam minimalny kredyt zaufania. "Opętanie" skusiło mnie już na wstępie nawet nie tyle konceptem, co arcyciekawą obsadą - Dacre Montgomery po roli Billy'ego w "Stranger Things" nie rozwinął kariery aktorskiej tak, jak się zdawało, zaś Vicky Krieps jest jedną z najzdolniejszych europejskich aktorek XXI wieku (świetne role w "W gorsecie" czy "Nici widmo"), ale zdaje się, że wciąż nie spada na nią tak duży splendor, jak na to zasługuje. Czy po "Opętaniu" to się zmieni?

Opętani - recenzja horroru. Powrót do przeszłości

Jack (Montgomery) przyjeżdża do posiadłości położonej na odludziu, w pobliżu wzgórz. Jak się dowiadujemy, celem podróży jest pogrzeb matki Elizabeth, która porzuciła go, gdy był jeszcze dzieckiem. Uczestniczką uroczystości jest również Jill (Krieps) - partnerka zmarłej. Choć mężczyzna utrzymuje, że dostał zaproszenie na pogrzeb od Jill, kobieta temu zaprzecza. Wkrótce dochodzi do pewnego nadnaturalnego incydentu, który, mówiąc delikatnie, zamiesza w psychice obydwojga i sprawi, że zmierzenie się z przeszłością będzie nieuchronne.

"Opętani" to nie horror, który strzela jak z karabinu jumpscare'ami. Prawdę powiedziawszy, ma ich w swoim arsenale okrągłe zero. To film, który buduje swoją siłę dzięki powolnej (ale nie żółwiej) akcji i tematyce sprzyjającej egzystencjalnym, subtelnym rozważaniom ze strony widza. Nie ma tutaj raczej znanego np. z "Hereditary" podskórnego przerażenia towarzyszącego od pierwszej do ostatniej minuty, ale Samuel Van Grinsven nie stara się kopiować innych twórców - idzie własną, przemyślaną ścieżką. Groza filmu tkwi w dojmującym poczuciu opuszczenia, obecności nadnaturalnej siły w dość niespodziewanej formie. Przede wszystkim chodzi chyba jednak o świadomość że dusza zmarłej osoby jest "uwięziona" po drugiej stronie i nigdy nie powróci do oryginalnego ciała. Wykorzystując ciekawy koncept, reżyser pozwala postaciom na konfrontację z przeszłością i ich, mniej lub bardziej skrywanym, bólem.

Galapagos Films: kadr z filmu "Opętani"

Na poziomie storytellingu Van Grinsven (będący i reżyserem, i współautorem scenariusza) nie jest rewolucjonistą, ale i nie wywraca się. Za pomocą tytułowych, naprzemiennych opętań i Jack, i Jill nie tylko zyskują przestrzeń do rozmowy o bolesnych uczuciach i dawnych krzywdach - dzięki temu zabiegowi widzowie także mogą uczestniczyć w tym procesie, składając sobie w głowie fakty, które poznają, przede wszystkim na temat zmarłej. Kim była, dlaczego postanowiła podjąć takie, a nie inne decyzje. W pewnym momencie relacja między Jackiem a Jill przybiera formę (natchnionej duchem Elizabeth) psychologicznej rozgrywki, w której nie ma zwycięzcy czy uszczęśliwiającego happy endu. Oboje są pionkami w nadnaturalnej grze, a w ostatecznym rozrachunku musi w jakiś sposób ucierpieć.

Ten film to przede wszystkim piekielnie emocjonalny teatr dwojga aktorów - Dacre'a Montgomery'ego oraz Vicky Krieps.

Oboje tworzą duet dość nieoczywisty, ale decyzja o ich sparowaniu finalnie okazała się bardzo trafna. Montgomery w niczym nie przypomina dupkowatego, pełnego oldskulowego seksapilu Billy'ego ze "Stranger Things". W "Opętanych" znacząco się od tego wizerunku odróżnia - jego Jack jest postacią połamaną psychicznie, wycofaną, coraz bardziej wypełnioną wątpliwościami i pytaniami na temat śmierci matki i tego, co zaczyna go dotykać. Znakomicie wypada również Vicky Krieps - aktorka ma w sobie niewyczerpane pokłady magnetyzmu, który w tym przypadku objawia się w wielu scenach, wymagających dość niewielkiej ekspresji lub ponurego, emocjonalnego ciężaru. Razem Krieps i Montgomery tworzą duet, na który chce się patrzeć.

Galapagos Films: kadr z filmu "Opętani"

"Opętani", oprócz porządnego wykorzystania wyjściowego pomysłu i znakomitej obsady, jest też bardzo jakościowy, jeśli chodzi o sferę audiowizualną. Klimatowi dyskomfortu i niepokoju silnie sprzyja chociażby scenografia - większość akcji rozgrywa się w budynku o dość oryginalnej konstrukcji, otoczonego przez groźnie wyglądające góry. Dom Elizabeth nie jest może drugim hotelem Overlook, ale wciąż w takiej scenerii nie jest trudno czuć się opuszczonym. Tyson Perkins wykonał tu też kawał operatorskiej roboty - wiele kadrów wydaje się wręcz idealnie przemyślanych.

"Opętani" to film, którego raczej nie nazwałbym wybitnym. Nie mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mną wstrząsnął i będę o nim pamiętał przez długi okres, dodatkowo końcówkę uważam za nadmiernie rozwleczoną. Należy mu się jednak dużo pochwał, bowiem to kawał dobrego, psychologicznego kina grozy, które wprowadza zimny, egzystencjalny niepokój i ciekawie rozprawia się z motywem życia po śmierci. Samuel Van Grinsven nie doskoczył jeszcze do poziomu sąsiadów o nazwisku Philippou, ale jest na dobrej drodze.

"Opętani" od 15 sierpnia są dostępni do obejrzenia w kinach w całej Polsce.

Adam Kudyba 15.08.2025 11:13

