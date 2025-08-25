Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo

Ładowanie...

"Most nad Sundem" to jeden z najlepszych seriali kryminalnych, jakie w ostatnich latach zadebiutowały na małych ekranach. Nie jest to co prawda nowość, bo pierwszy odcinek miał swoją premierę pod koniec września 2011 roku, ale wciąż uważany jest za flagową produkcję kryminalną ostatnich lat. Biorąc pod uwagę oceny, można nawet stwierdzić, że to jeden z najlepszych kryminałów w historii.

Fabuła produkcji "Most nad Sundem" rozpoczyna się od odnalezienia ciała na moście, który stoi na granicy Danii i Szwecji. Śledztwo prowadzi duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) i szwedzka policjantka Saga Norén (Sofia Helin). Kiedy wkrótce potem okazuje się, że korpus zwłok należy do polityka, a dolna część ciała do prostytutki, dwóje różnych detektywów postanawia odnaleźć zabójcę, mierząc się z mrocznymi sekretami Kopenhagi i Malmo.

Most nad Sundem: serial kryminalny dostępny za darmo w TVP VOD

Do tej pory "Most nad Sundem" był dostępny w VOD i można było obejrzeć go w ramach abonamentu w serwisach: Prime Video, Megogo i Player. Już we wtorek, 26 sierpnia, produkcja odcinkowa będzie dostępna dla widzów zupełnie za darmo - tego dnia zadebiutuje bowiem w serwisie TVP VOD, gdzie wszystkie 4 sezony (w sumie 38 odcinków) będzie można obejrzeć bez dodatkowych opłat.

Most nad Sundem

Widzowie docenili "Most nad Sundem" przede wszystkim za wciągającą fabułę, która obfituje w zaskakujące zwroty akcji i skomplikowane sprawy kryminalne. Z podobnym zachwytem spotkali się również zróżnicowani główni bohaterowie - Saga Norén ma bowiem trudności z odczuwaniem emocji z powodu zespołu Aspergera, a jej zawodowy partner, Martin Rohde, jest dla odmiany emocjonalny i rodzinny, choć również ma swoje własne problemy. To właśnie ich niełatwa współpraca stała się drugim najbardziej interesującym wątkiem tego serialu.

Jest to serial, który spodoba się fanom mrocznych klimatów, nordyckiego noir i surowości - "Most nad Sundem" skupia się nie tylko na samej zbrodni, ale również na jej tle. Zwraca uwagę na problemy społeczne i występujące w Skandynawii nierówności, w brutalny sposób przedstawiając rzeczywistość, jaka panuje w krajach skandynawskich. Wszystko to zostało docenione przez widzów - w serwisie IMDb serial otrzymał ocenę 8.6/10, co nie zdarza się zbyt często.

Anna Bortniak 25.08.2025 13:35

