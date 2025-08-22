Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Są w aktorskim fachu postacie, które wręcz idealnie pasują do roli detektywa w średnim wieku. Jedną z nich niewątpliwie jest Nicolas Cage, który po ciężkich latach chyba wreszcie odnalazł swoje nowe miejsce w kinie. Okazuje się, że jego kolejnym projektem ma być nie lada marka małego ekranu - aktor ma zagrać w kolejnym sezonie "True Detective", słynnego serialu HBO Max.
"True Detective" to kryminalny serial telewizyjny, antologia emitowana w latach 2014-24. Jak dotychczas powstały cztery sezony: w pierwszym główne role zagrali Matthew McConaughey i Woody Harrelson, w drugim - Colin Farrell i Vince Vaughn, trzecim - Mahershala Ali i Carmen Ejogo, zaś w dotychczas ostatnim, zatytułowanym "Kraina nocy", wystąpiły Jodie Foster i Kali Reis. Showrunnerem pierwszych trzech sezonów był pomysłodawca serialu, scenarzysta Nic Pizzolatto, zaś w czwartym pałeczkę przejęła Issa Lopez.
Nicolas Cage w True Detective. To dopiero druga rola w serialu
Nicolasa Cage'a zapewne mało komu należy przedstawiać - niemal 30 lat temu zdobył Oscara za "Zostawić Las Vegas", wkrótce stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów dla ludzi naszego pokolenia. Późniejsze kłopoty finansowe zmusiły go do łapania się średnio jakościowych projektów, ale od jakiegoś czasu Nic Cage zdaje się być z powrotem na fali. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu", "Renfield", a zwłaszcza "Dream Scenario" i "Kod zła" pokazały, że w tym aktorze wciąż drzemie więcej, niż nam się wydaje.
Jak podało World of Reel, Nicolas Cage ma zagrać główną rolę w piątym sezonie "True Detective". Zdjęcia do niego jeszcze się nie rozpoczęły i zapewne będzie trzeba na to trochę poczekać. Wiadomo jednak, że akcja nowej odsłony kryminału HBO Max ma się rozgrywać w Jamaica Bay na Long Island. Cage ma wcielić się w Henry'ego Logana - nowojorskiego detektywa, któremu zostanie przydzielona sprawa będąca w centrum fabuły.
Co ciekawe, dla Nicolasa Cage'a, doświadczonego już aktora, to będzie dopiero druga rola serialowa w karierze. Debiutu jeszcze nie widzieliśmy, ale w 2026 roku na pewno się tego doczekamy - Cage wystąpi bowiem jako tytułowy bohater w serialu "Spider-Noir", produkcji autorstwa połączonych sił Amazon MGM Studios i Marvela. Jeśli oba projekty nie napotkają po drodze żadnych problemów, wiele wskazuje na to, że Cage w dwóch pierwszych rolach serialowych zagra (prawdopodobnie zmęczonych życiem) detektywów. Obecnie aktor pracuje nad filmem "Madden", reżyserowanym przez Davida O. Russella. Jest zarobiony - ale to dobrze. Im więcej Cage'a w kinie (i serialach), tym lepiej dla widzów.
