Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostanie spin-off... ale nie do końca

W 2022 r. miała miejsce premiera horroru "Mów do mnie!" w reżyserii Danny'ego i Michaela Philippou. Wielki debiut mieli okazję obejrzeć uczestnicy australijskiego Festiwalu Filmowego w Adelajdzie, a niedługo później produkcja została pokazana na Festiwalu Filmowym Sundance w USA. Wzbudziła tam niemałą sensację i można było przypuszczać, że czeka ją wielki sukces. Tak też się stało - "Mów do mnie!" stał się najbardziej dochodowym horrorem studia A24 (zarobił 92 mln dol. przy budżecie wynoszącym zaledwie 4,5 mln dol.).

W związku z tym, że produkcja okazała się być strzałem w dziesiątkę, postanowiono, że uniwersum "Mów do mnie!" będzie się powiększać. W sierpniu 2023 r., niedługo po premierze kinowej, A24 poinformowało, że powstanie sequel horroru. Tymczasem okazało się, że nie będzie on jedyną nowością w uniwersum filmu grozy.

Powstanie spin-off horroru Mów do mnie. Obejrzą go tylko posiadacze zestawu VR

Meta i XRTV połączyły siły, by stworzyć serial, który będzie składał się z 6 półgodzinnych odcinków - donosi Variety. Jego fabuła ma skupiać się na grupie młodych podróżników, którzy uczestniczą w imprezie na pewnej wyspie w Europie. Kiedy w pewnym momencie odkrywają Rękę, orientują się, że ma ona nadprzyrodzoną i jeszcze bardziej śmiercionośną moc.

Niestety, nie każdy będzie miał możliwość obejrzenia tej produkcji - serial będzie dostępny wyłącznie na zestawie VR od Mety. Będzie on w całości kręcony w 3D, dzięki czemu widzowie będą mieli możliwość w pełni zanurzyć się w mrocznej historii. Pozwoli im to poczuć, jakby sami znaleźli się w samym centrum horroru.

Obiecująca idea w XR jest taka, że ​​możemy teraz zmapować historię w twojej własnej przestrzeni, abyś poczuł się, jakbyś był w niej. To ogromny krok naprzód w porównaniu z poprzednimi produkcjami 3D i immersyjnymi, które stworzyliśmy, ponieważ teraz płótnem jest twój salon. Jego supermocą jest obecność: to uczucie zachwytu, bycia przeniesionym, niepokojące uczucie, że demon jest z tobą - w twoim pokoju - wyjaśnił Darren Brandl.

I dodał:

Może i jesteśmy szaleni, ale założymy się, że ty też będziesz chciał poczuć się opętany, a dzięki nowej technologii Meta, po raz pierwszy w to uwierzysz!

Horror powstał w oparciu o pomysł Darrena Brandla i Trenta Athertona. Atherton jest również autorem scenariusza do wszystkich 6 odcinków. Reżyserem produkcji będzie natomiast Craig William Macneill.

Oryginalny film "Mów do mnie!" koncentruje się na grupie przyjaciół, która podczas imprezy łączy się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Ci, którzy jej dotkną i wypowiedzą słowa "Mów do mnie", oddadzą swoje ciało demonowi. Zasada, której nie można złamać, jest jedna - trans nie może trwać więcej niż 90 sekund. Jeden z uczestników łamie tę zasadę, co zamienia życie przyjaciół w koszmar.

Anna Bortniak 31.10.2025 17:15

