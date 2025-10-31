REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Najlepsze horrory od studia A24. TOP 6 filmów

Studio A24 od lat konsekwentnie buduje swoją renomę i patronuje fantastycznym filmom. Postanowiliśmy wybrać 6 najlepszych horrorów, które powstały dzięki tej wytwórni.

Adam Kudyba
a24 studio horrory top
REKLAMA

Choć A24 istnieje na rynku od 2012 roku, zdaje się, że dopiero ostatnie 6-7 lat to dla tego studia prawdziwy szczyt. Dziś wytwórnia jest firmą przez gigantyczne F, niezależnym podmiotem, z którym współpracują wielcy reżyserzy i aktorzy. To właśnie m.in. A24 wydało na świat m.in. "Ex Machinę" Alexa Garlanda, "Lobster" Yorgosa Lanthimosa, czy oscarowe "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa. Lista jest długa, więc postanowiliśmy ją nieco zawęzić i wyróżnić kilka tytułów, które zaliczają się do współczesnej klasyki kina grozy. Oto najlepsze horrory studia A24.

REKLAMA

Najlepsze horrory od A24 - TOP 6

REKLAMA

6. Heretic

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 118 minut
  • Reżyser: Scott Beck, Bryan Woods
  • Obsada: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East
  • Ocena IMDb: 7.0/10

Wielu zna Hugh Granta jako najbardziej brytyjskiego aktora w historii, filmowego amanta i etatowego bohatera wielu romantycznych produkcji. Zalecam wymazać ten obraz z głowy przed seansem - w tym filmie Grant, będący wyjątkowo creepy, doskonale igra ze swoim wizerunkiem. W "Hereticu" wciela się w pana Reeda, którego próg przekraczają dwie młode misjonarki (Thatcher i East). Ta decyzja okazuje się brzemienna w skutkach - wówczas rozpoczyna się intelektualna, a z biegiem czasu również przerażająca gra z udziałem całej trójki.

Film zobaczysz tutaj:
CANAL+
HERETIC
CANAL+

5. Pearl

  • Rok produkcji: 2022
  • Czas trwania: 102 minuty
  • Reżyser: Ti West
  • Obsada: Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, Emma Jenkins-Purro
  • Ocena IMDb: 7.0/10

Zdecydowanie jeden z najlepszych tytułów w swoim gatunku, wyjątkowy wizualnie film składający się na trylogię Ti Westa, współczesne arcydzieło. Reżyser zabiera nas do świata sprzed wydarzeń znanych "X", gdzie prym wiodła pewna staruszka i jej mordercze żądze. To właśnie ona jest bohaterką "Pearl", to jej origin story poznajemy. Akcja osadzona jest w 1918 roku, kiedy Pearl jest zwykłą dziewczyną o niezwykłych marzeniach, niejako uwięzioną na rodzinnej farmie. Zrobi jednak wszystko, by zostać gwiazdą. Popis doskonałego i niestety wciąż niedocenionego aktorstwa Mii Goth, udaną rolę na dalszym planie zalicza również Corenswet, którego dziś znamy z roli Supermana.

Film obejrzysz w tym miejscu:

4. Midsommar. W biały dzień

  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 148 minut
  • Reżyser: Ari Aster
  • Obsada: Florence Pugh, Jack Reynor, Archie Madekwe, Vilhelm Blomgren, Will Poulter
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Ari Aster to jeden z najlepszych reżyserów współczesnego kina - to moje zdanie i nie zamierzam go zmieniać. "Midsommar" to jego drugi (i nie ostatni w tym zestawieniu) film w karierze, podtrzymujący jego doskonałą passę i wyjątkowe zdolności do budowania klimatu grozy. Główną bohaterką opowieści Astera jest Dani (Pugh), która postanawia przeżywa rodzinną tragedię. Postanawia dołączyć do swojego chłopaka Christiana i jego przyjaciół, którzy biorą udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Cel? Odcięta od świata wioska, gdzie raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Poczucie wspólnoty z czasem zamienia się w rosnące przerażenie, a rytuały - w grę o życie lub śmierć.

Do obejrzenia tutaj:
MEGOGO
MIDSOMMAR
MEGOGO

3. Oddaj ją

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 104 minuty
  • Reżyser: Danny i Michaelam Phillipou
  • Obsada: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sorah Wong, Jonah Wren Phillips 
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Bracia Philippou zadebiutowali w świecie kina stosunkowo niedawno. Również pod patronatem A24 wypuścili "Mów do mnie!", oryginalny i inteligentny horror z udziałem tajemniczej ręki. Tutaj stawiają na nieco bardziej przyziemną historię i środki - co wcale nie znaczy, że jest gorzej, wręcz przeciwnie. Bohaterowie filmu, Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym, dobrze dogadującym się rodzeństwem. On - chłopak z trudną przeszłością, ona - mająca problemy z widzeniem. Po nagłej śmierci ojca obok trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Sally Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną ekscentryczką, ale im dalej w las, tym okazuje się, że, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak. Jeden z najlepszych horrorów tego roku.

Do wypożyczenia:
Prime Video
ODDAJ JĄ
Prime Video

2. Dziedzictwo. Hereditary

  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 127 minut
  • Reżyser: Ari Aster
  • Obsada: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Gabriel Byrne, Ann Dowd
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Mój ulubiony film, po prostu. Znajdzie się trochę filmów, które uważam za wybitne, ale "Hereditary" to dla mnie zupełnie inny, najwyższy możliwy level horroru, budowania postaci, klimatu grozy, inscenizowania strasznych scen. To właśnie tym filmem zadebiutował wspomniany już Ari Aster. Annie (wybitna, okradziona z nominacji do Oscara, Toni Colette) jest córką niedawno zmarłej seniorku rodu, Ellen. Wkrótce po pogrzebie kobieta zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk i usiłuje przekonać do ich realności swoją rodzinę.

Tu obejrzysz:
Prime Video
HEREDITARY
Prime Video

1. Lighthouse

  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 109 minut
  • Reżyser: Robert Eggers
  • Obsada: Willem Dafoe, Robert Pattinson
  • Ocena IMDb: 7.4/10

Niewątpliwie wspaniałe dzieło innego współczesnego mistrza reżyserii - mowa oczywiście o Robercie Eggersie. Największym horrorem zaprezentowanym w opowiadanej przez niego historii jest obłęd, w którym pogrążają się główni bohaterowie. Film opowiada o dwóch latarnikach, którzy mają spędzić cztery tygodnie w latarnii morskiej położonej na zupełnym odludziu. Z biegiem czasu do głosu dochodzi szaleństwo oraz koszmarne wizje, coraz bardziej wystawiające na próbę ich psychiki. Willem Dafoe i Robert Pattinson prezentują tutaj olimpijską formę, aktorstwo najwyższej próby. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Do obejrzenia tutaj:
Prime Video
LIGHTHOUSE
Prime Video
REKLAMA

Więcej o horrorach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
31.10.2025 16:10
Tagi: HorroryTop
Najnowsze
15:03
Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste
Aktualizacja: 2025-10-31T15:03:00+01:00
14:30
SkyShowtime ruszył z wielką promocją. Można sporo zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-10-31T14:30:22+01:00
14:18
Krwawe Halloween na CANAL+. Fani horrorów i The Walking Dead zachwyceni
Aktualizacja: 2025-10-31T14:18:47+01:00
13:37
Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina to prezent, po którym muszę odpocząć
Aktualizacja: 2025-10-31T13:37:48+01:00
13:01
Kim są Leroy i Will Hanlon? To: Witajcie w Derry wreszcie wyjaśniło zagadkę
Aktualizacja: 2025-10-31T13:01:00+01:00
12:29
Mata rusza w trasę z robotycznym sobowtórem. Plus go wspiera
Aktualizacja: 2025-10-31T12:29:00+01:00
11:44
2. odcinek To: Witajcie w Derry wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu
Aktualizacja: 2025-10-31T11:44:31+01:00
11:08
Good Boy kradnie serca i wyjada podroby. Recenzja nowego horroru
Aktualizacja: 2025-10-31T11:08:09+01:00
10:35
6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-31T10:35:43+01:00
9:37
To nie koniec Obecności. Będzie nowy, choć zupełnie inny film
Aktualizacja: 2025-10-31T09:37:25+01:00
9:25
Najlepsze horrory na Amazon Prime Video. 14 tytułów, po których nie zaśniesz
Aktualizacja: 2025-10-31T09:25:29+01:00
8:58
HBO Max zjedz, TVN zostaw. Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery
Aktualizacja: 2025-10-31T08:58:54+01:00
19:55
Serial z najlepszymi piosenkami ever wrócił na Prime Video. W dzień stał się hitem
Aktualizacja: 2025-10-30T19:55:20+01:00
18:35
Nowy sezon Wiedźmina jedną rzecz zrobił wybitnie. Nie mogłem oczu oderwać
Aktualizacja: 2025-10-30T18:35:00+01:00
17:10
HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się
Aktualizacja: 2025-10-30T17:10:00+01:00
16:07
Teraz czekamy na 5. sezon Wiedźmina. Kiedy znowu spotkamy Geralta?
Aktualizacja: 2025-10-30T16:07:00+01:00
15:15
Hollywood płacze nad kinem dla dorosłych. Filmy za miliony zarabiają grosze
Aktualizacja: 2025-10-30T15:15:00+01:00
14:56
Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?
Aktualizacja: 2025-10-30T14:56:16+01:00
13:19
Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
Aktualizacja: 2025-10-30T13:19:31+01:00
11:58
Williams łamał zasady na planie Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Stworzył tę rolę
Aktualizacja: 2025-10-30T11:58:04+01:00
10:16
Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części
Aktualizacja: 2025-10-30T10:16:00+01:00
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA