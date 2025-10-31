Najlepsze horrory od studia A24. TOP 6 filmów

Ładowanie...

Choć A24 istnieje na rynku od 2012 roku, zdaje się, że dopiero ostatnie 6-7 lat to dla tego studia prawdziwy szczyt. Dziś wytwórnia jest firmą przez gigantyczne F, niezależnym podmiotem, z którym współpracują wielcy reżyserzy i aktorzy. To właśnie m.in. A24 wydało na świat m.in. "Ex Machinę" Alexa Garlanda, "Lobster" Yorgosa Lanthimosa, czy oscarowe "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa. Lista jest długa, więc postanowiliśmy ją nieco zawęzić i wyróżnić kilka tytułów, które zaliczają się do współczesnej klasyki kina grozy. Oto najlepsze horrory studia A24.

Najlepsze horrory od A24 - TOP 6

6. Heretic

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Scott Beck, Bryan Woods

Obsada: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

Ocena IMDb: 7.0/10

Wielu zna Hugh Granta jako najbardziej brytyjskiego aktora w historii, filmowego amanta i etatowego bohatera wielu romantycznych produkcji. Zalecam wymazać ten obraz z głowy przed seansem - w tym filmie Grant, będący wyjątkowo creepy, doskonale igra ze swoim wizerunkiem. W "Hereticu" wciela się w pana Reeda, którego próg przekraczają dwie młode misjonarki (Thatcher i East). Ta decyzja okazuje się brzemienna w skutkach - wówczas rozpoczyna się intelektualna, a z biegiem czasu również przerażająca gra z udziałem całej trójki.

5. Pearl

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Ti West

Obsada: Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, Emma Jenkins-Purro

Ocena IMDb: 7.0/10

Zdecydowanie jeden z najlepszych tytułów w swoim gatunku, wyjątkowy wizualnie film składający się na trylogię Ti Westa, współczesne arcydzieło. Reżyser zabiera nas do świata sprzed wydarzeń znanych "X", gdzie prym wiodła pewna staruszka i jej mordercze żądze. To właśnie ona jest bohaterką "Pearl", to jej origin story poznajemy. Akcja osadzona jest w 1918 roku, kiedy Pearl jest zwykłą dziewczyną o niezwykłych marzeniach, niejako uwięzioną na rodzinnej farmie. Zrobi jednak wszystko, by zostać gwiazdą. Popis doskonałego i niestety wciąż niedocenionego aktorstwa Mii Goth, udaną rolę na dalszym planie zalicza również Corenswet, którego dziś znamy z roli Supermana.

4. Midsommar. W biały dzień

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Florence Pugh, Jack Reynor, Archie Madekwe, Vilhelm Blomgren, Will Poulter

Ocena IMDb: 7.1/10

Ari Aster to jeden z najlepszych reżyserów współczesnego kina - to moje zdanie i nie zamierzam go zmieniać. "Midsommar" to jego drugi (i nie ostatni w tym zestawieniu) film w karierze, podtrzymujący jego doskonałą passę i wyjątkowe zdolności do budowania klimatu grozy. Główną bohaterką opowieści Astera jest Dani (Pugh), która postanawia przeżywa rodzinną tragedię. Postanawia dołączyć do swojego chłopaka Christiana i jego przyjaciół, którzy biorą udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Cel? Odcięta od świata wioska, gdzie raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Poczucie wspólnoty z czasem zamienia się w rosnące przerażenie, a rytuały - w grę o życie lub śmierć.

3. Oddaj ją

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Danny i Michaelam Phillipou

Obsada: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sorah Wong, Jonah Wren Phillips

Ocena IMDb: 7.2/10

Bracia Philippou zadebiutowali w świecie kina stosunkowo niedawno. Również pod patronatem A24 wypuścili "Mów do mnie!", oryginalny i inteligentny horror z udziałem tajemniczej ręki. Tutaj stawiają na nieco bardziej przyziemną historię i środki - co wcale nie znaczy, że jest gorzej, wręcz przeciwnie. Bohaterowie filmu, Andy (Barratt) i Piper (Wong) są przybranym, dobrze dogadującym się rodzeństwem. On - chłopak z trudną przeszłością, ona - mająca problemy z widzeniem. Po nagłej śmierci ojca obok trafiają do domu nowej matki zastępczej - Laury (Sally Hawkins). Kobieta na początku zdaje się być po prostu sympatyczną ekscentryczką, ale im dalej w las, tym okazuje się, że, mówiąc delikatnie, coś jest nie tak. Jeden z najlepszych horrorów tego roku.

2. Dziedzictwo. Hereditary

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Gabriel Byrne, Ann Dowd

Ocena IMDb: 7.3/10

Mój ulubiony film, po prostu. Znajdzie się trochę filmów, które uważam za wybitne, ale "Hereditary" to dla mnie zupełnie inny, najwyższy możliwy level horroru, budowania postaci, klimatu grozy, inscenizowania strasznych scen. To właśnie tym filmem zadebiutował wspomniany już Ari Aster. Annie (wybitna, okradziona z nominacji do Oscara, Toni Colette) jest córką niedawno zmarłej seniorku rodu, Ellen. Wkrótce po pogrzebie kobieta zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk i usiłuje przekonać do ich realności swoją rodzinę.

1. Lighthouse

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Willem Dafoe, Robert Pattinson

Ocena IMDb: 7.4/10

Niewątpliwie wspaniałe dzieło innego współczesnego mistrza reżyserii - mowa oczywiście o Robercie Eggersie. Największym horrorem zaprezentowanym w opowiadanej przez niego historii jest obłęd, w którym pogrążają się główni bohaterowie. Film opowiada o dwóch latarnikach, którzy mają spędzić cztery tygodnie w latarnii morskiej położonej na zupełnym odludziu. Z biegiem czasu do głosu dochodzi szaleństwo oraz koszmarne wizje, coraz bardziej wystawiające na próbę ich psychiki. Willem Dafoe i Robert Pattinson prezentują tutaj olimpijską formę, aktorstwo najwyższej próby.

Adam Kudyba 31.10.2025 16:10

