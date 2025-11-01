Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6

Ładowanie...

W historii kina grozy mieliśmy już wiele istot, których głównym zadaniem było siać przerażenie. Duchy, wiedźmy, wilkołaki - można tak wymieniać w nieskończoność. Symbolem gatunku są również klauny - postacie z założenia rozśmieszające. Twórcy horrorów znaleźli sposób na to, jak uczynić z ich postacie niepokojące, emanujące grozą i powodujące lęk. Przedstawiamy najlepsze horrory z udziałem przerażających klaunów.

Horrory z klaunami - TOP 6

6. Terrifier

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 82 minuty

Reżyser: Damien Leone

Obsada: Jenna Kanell, Samantha Scaffidi, David Howard Thornton, Catherine Corcoran, Pooya Mohseni

Ocena IMDb: 5.5/10

Klaun Art w pełnym metrażu liczy sobie już aż 9 lat. Nie do wiary, że aż tyle minęło - przecież w ubiegłym roku otrzymaliśmy już trzeci film z serii "Terrifier"! Osobiście uważam, że pierwsza część nie jest najlepszą z trylogii, ale zasługuje na miejsce w zestawieniu, ponieważ na dobre przedstawiła światu Arta. Głównymi bohaterkami są wracające z halloweenowej imprezy dziewczyny, które po drodze zachodzą do pobliskiej pizzerii. Gdy w tym lokalu znajdzie się również Art, a jedna z dziewczyn zacznie sobie robić z niego żarty, wiemy, co będzie dalej. Rzeź, rzeź i jeszcze raz rzeź.

5. Frendo

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Eli Craig

Obsada: Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson McCormac, Kevin Durand, Will Sasso

Ocena IMDb: 5.6/10

Najmłodsza z niniejszych propozycji, bowiem mająca swoją premierę kilka miesięcy temu. Quinn (Douglas) to świeżo upieczona mieszkanka Kettle Springs, do którego przeprowadziła się z powodu znalezienia pracy przez ojca (Abrams). Dziewczyna dość prędko odnajduje się w nowym otoczeniu, dość szybko zostaje przyjęta do lokalnej, nastoletniej paczki. Ta jednak nie ma zbyt dobrej opinii w mieście, a jej wygłupy przyciągają uwagę m.in. szeryfa (Sasso). Wkrótce młodzi znajdą się na celowniku tajemniczego, zamaskowanego mordercy przebranego za tytułowego Frendo - klauna będącego symbolem miasta.

4. Dom tysiąca trupów

Rok produkcji: 2003

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Rob Zombie

Obsada: Sid Haig, Sheri Moon Zombie, Chad Bannon, Michael J. Pollard

Ocena IMDb: 6.0/10

Rob Zombie, amerykański muzyk, swego czasu zapragnął wejść w świat kina. Udało mu się to dość brawurowo - w 2003 roku na ekrany wszedł jego debiut. "Dom tysiąca trupów" to wyjątkowy hołd dla "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" - nawet fabuła jest dość podobna. Oto bowiem czwórka nastolatków zainspirowanych historią bestialskiego Doktora Satana, rusza w miejsce, w którym stoi drzewo, na którym szaleniec został stracony. Dalej klasyk: zepsute auto, nocleg w tajemniczym miejscu i znęcający się nad nimi sadyści. Należy do tego dodać Sida Haiga - ikonicznego odtwórcę roli przerażającego klauna, Kapitana Spauldinga.

3. Mordercze klauny z kosmosu

Rok produkcji: 1988

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Stephen Chiodo

Obsada: Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel

Ocena IMDb: 6.2/10

Reprezentant horroru komediowego, chóralnie uznawany za klasyk tej sekcji kina grozy. Nic dziwnego - już sam koncept jest dość niecodzienny. Tytułowe klauny bowiem, za pomocą miotaczy wyglądających jak pistolety-zabawki owijają ludzi watą cukrową tworząc coś na kształt kokonów i zaciągają na swój statek, który z kolei wygląda jak namiot cyrkowy. Czy naprawdę trzeba czegoś więcej?

2. To: Rozdział 2

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Andy Muschietti

Obsada: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Bill Skarsgård

Ocena IMDb: 6.5/10

Kontynuacja udanego filmu z 2017 roku. Nie trzeba było długo czekać na sequel, oczekiwania były spore i przyznam szczerze, że jestem lekko zaskoczony akurat tym miejscem "Rozdziału 2" w owym zestawieniu. Znacząco do odbioru filmu niewątpliwie przyczyniła się obsada: w powracających po latach członków Klubu Frajerów wcielili się naprawdę solidni aktorzy: James McAvoy, Jessica Chastain czy Bill Hader. Nie mówiąc już o powracającym do roli demonicznego klauna Skarsgardzie. Fabuła skupia się na bohaterach pierwszego filmu, których drogi z czasem się rozeszły. 27 lat po poprzednich wydarzeniach decydują się znów stawić czoła prześladującemu miasteczko Pennywise'owi.

1. To

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Andy Muschietti

Obsada: Jaeden Martell, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor

Ocena IMDb: 7.3/10

Król może być tylko jeden. Srebrny medal, tak jak i złoty trafia do Pennywise'a - to najważniejsze wyróżnienie niewątpliwie należy się pierwszej części najnowszej odsłony serii. To właśnie w niej Bill Skarsgård pierwszy raz (i jak wiemy, nie ostatni) przywdział kostium Tańczącego Klauna i terroryzował dzieci Derry. Horror, na którym się de facto wychowałem wraz ze swoim aktualnym gustem filmowym, a zarazem dowód na to, że Andy Muschietti, który nie zawsze ma celne strzały w swojej karierze, rozumie filmową grozę i Stephena Kinga.

Adam Kudyba 01.11.2025 13:01

