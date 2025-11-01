Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6
Od paru dni na HBO Max można dorwać nowy, serialowy rozdział słynnej serii "To", której główną postacią jest demoniczny klaun, Pennywise. Przypominamy najlepsze horrory z udziałem zabójczych klaunów.
W historii kina grozy mieliśmy już wiele istot, których głównym zadaniem było siać przerażenie. Duchy, wiedźmy, wilkołaki - można tak wymieniać w nieskończoność. Symbolem gatunku są również klauny - postacie z założenia rozśmieszające. Twórcy horrorów znaleźli sposób na to, jak uczynić z ich postacie niepokojące, emanujące grozą i powodujące lęk. Przedstawiamy najlepsze horrory z udziałem przerażających klaunów.
Horrory z klaunami - TOP 6
6. Terrifier
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 82 minuty
- Reżyser: Damien Leone
- Obsada: Jenna Kanell, Samantha Scaffidi, David Howard Thornton, Catherine Corcoran, Pooya Mohseni
- Ocena IMDb: 5.5/10
Klaun Art w pełnym metrażu liczy sobie już aż 9 lat. Nie do wiary, że aż tyle minęło - przecież w ubiegłym roku otrzymaliśmy już trzeci film z serii "Terrifier"! Osobiście uważam, że pierwsza część nie jest najlepszą z trylogii, ale zasługuje na miejsce w zestawieniu, ponieważ na dobre przedstawiła światu Arta. Głównymi bohaterkami są wracające z halloweenowej imprezy dziewczyny, które po drodze zachodzą do pobliskiej pizzerii. Gdy w tym lokalu znajdzie się również Art, a jedna z dziewczyn zacznie sobie robić z niego żarty, wiemy, co będzie dalej. Rzeź, rzeź i jeszcze raz rzeź.
5. Frendo
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyser: Eli Craig
- Obsada: Katie Douglas, Aaron Abrams, Carson McCormac, Kevin Durand, Will Sasso
- Ocena IMDb: 5.6/10
Najmłodsza z niniejszych propozycji, bowiem mająca swoją premierę kilka miesięcy temu. Quinn (Douglas) to świeżo upieczona mieszkanka Kettle Springs, do którego przeprowadziła się z powodu znalezienia pracy przez ojca (Abrams). Dziewczyna dość prędko odnajduje się w nowym otoczeniu, dość szybko zostaje przyjęta do lokalnej, nastoletniej paczki. Ta jednak nie ma zbyt dobrej opinii w mieście, a jej wygłupy przyciągają uwagę m.in. szeryfa (Sasso). Wkrótce młodzi znajdą się na celowniku tajemniczego, zamaskowanego mordercy przebranego za tytułowego Frendo - klauna będącego symbolem miasta.
4. Dom tysiąca trupów
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 89 minut
- Reżyser: Rob Zombie
- Obsada: Sid Haig, Sheri Moon Zombie, Chad Bannon, Michael J. Pollard
- Ocena IMDb: 6.0/10
Rob Zombie, amerykański muzyk, swego czasu zapragnął wejść w świat kina. Udało mu się to dość brawurowo - w 2003 roku na ekrany wszedł jego debiut. "Dom tysiąca trupów" to wyjątkowy hołd dla "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" - nawet fabuła jest dość podobna. Oto bowiem czwórka nastolatków zainspirowanych historią bestialskiego Doktora Satana, rusza w miejsce, w którym stoi drzewo, na którym szaleniec został stracony. Dalej klasyk: zepsute auto, nocleg w tajemniczym miejscu i znęcający się nad nimi sadyści. Należy do tego dodać Sida Haiga - ikonicznego odtwórcę roli przerażającego klauna, Kapitana Spauldinga.
3. Mordercze klauny z kosmosu
- Rok produkcji: 1988
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: Stephen Chiodo
- Obsada: Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon, Michael Siegel
- Ocena IMDb: 6.2/10
Reprezentant horroru komediowego, chóralnie uznawany za klasyk tej sekcji kina grozy. Nic dziwnego - już sam koncept jest dość niecodzienny. Tytułowe klauny bowiem, za pomocą miotaczy wyglądających jak pistolety-zabawki owijają ludzi watą cukrową tworząc coś na kształt kokonów i zaciągają na swój statek, który z kolei wygląda jak namiot cyrkowy. Czy naprawdę trzeba czegoś więcej?
2. To: Rozdział 2
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 169 minut
- Reżyser: Andy Muschietti
- Obsada: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Bill Skarsgård
- Ocena IMDb: 6.5/10
Kontynuacja udanego filmu z 2017 roku. Nie trzeba było długo czekać na sequel, oczekiwania były spore i przyznam szczerze, że jestem lekko zaskoczony akurat tym miejscem "Rozdziału 2" w owym zestawieniu. Znacząco do odbioru filmu niewątpliwie przyczyniła się obsada: w powracających po latach członków Klubu Frajerów wcielili się naprawdę solidni aktorzy: James McAvoy, Jessica Chastain czy Bill Hader. Nie mówiąc już o powracającym do roli demonicznego klauna Skarsgardzie. Fabuła skupia się na bohaterach pierwszego filmu, których drogi z czasem się rozeszły. 27 lat po poprzednich wydarzeniach decydują się znów stawić czoła prześladującemu miasteczko Pennywise'owi.
1. To
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Andy Muschietti
- Obsada: Jaeden Martell, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor
- Ocena IMDb: 7.3/10
Król może być tylko jeden. Srebrny medal, tak jak i złoty trafia do Pennywise'a - to najważniejsze wyróżnienie niewątpliwie należy się pierwszej części najnowszej odsłony serii. To właśnie w niej Bill Skarsgård pierwszy raz (i jak wiemy, nie ostatni) przywdział kostium Tańczącego Klauna i terroryzował dzieci Derry. Horror, na którym się de facto wychowałem wraz ze swoim aktualnym gustem filmowym, a zarazem dowód na to, że Andy Muschietti, który nie zawsze ma celne strzały w swojej karierze, rozumie filmową grozę i Stephena Kinga.
Więcej o horrorach przeczytacie na Spider's Web:
- To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
- Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
- Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
- Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
- Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?