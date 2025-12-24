Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Ładowanie...

Niby o każdym roku mówi się, że był dobry i lepszy od poprzedniego, ale trzeba przyznać, że 2025 rok zafundował nam sporo wrażeń. Komedie romantyczne, komedie akcji, czarne komedie, parodia - wiele gałęzi gatunku znalazło swoich reprezentantów, którzy unieśli odpowiedzialność. Przedstawiamy 12 najlepszych filmowych komedii 2025 roku.

REKLAMA

Komedie - TOP 12 filmów 2025 roku

REKLAMA

12. Sojusznicy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Ilya Naishuller

Obsada: John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra Jonas

Premier Wielkiej Brytanii (Idris Elba) i prezydent Stanów Zjednoczonych (John Cena) publicznie ze sobą rywalizują, jednak ta rywalizacja z czasem zaczyna zagrażać sojuszowi ich krajów. Wkrótce obaj stają się celem potężnego wroga i muszą polegać na sobie nawzajem, wyruszając na szaloną, międzynarodową wyprawę. W sojuszu z Noel, genialną agentką MI6 (Priyanka Chopra Jonas), próbują znaleźć sposób na udaremnienie spisku, który zagraża wolnemu światu.

Film dostępny w ofercie Prime Video.

11. Państwo Rose

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Jay Roach

Obsada: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Andy Samberg

Theo (Cumberbatch) i Ivy (Colman) to na pierwszy rzut oka para, jakich wiele. Poznali się lata wcześniej dzięki przypadkowi, który zaprowadził ich na ścieżkę namiętności, a z czasem małżeństwa i rodzicielstwa. Przez ten czas życiowy podział był klarowny - Theo robi karierę jako architekt, zaś Ivy zajmuje się szeroko pojętym domem. Wkrótce dochodzi do zamiany ról - podczas gdy średnio sobie radząca restauracja Ivy nagle zyskuje oszałamiającą sławę, Theo spada na zawodowe dno. Nie trzeba być prorokiem, by się domyślić, że fala wzajemnych frustracji zbliża się nieuchronnie.

Film dostępny w ofercie Disney+.

10. Nowokaina

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Dan Berk, Robert Olsen

Obsada: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson

Nathan Caine (Quaid) nie czuje bólu. To kwestia związana z chorobą genetyczną, w związku z którą musi na co dzień bardzo uważać. Czuje się samotny, ale jest szansa na zmianę tego stanu - przypadkowe poparzenie kawą przez będącą jego obiektem westchnień Sherry (Amber Midthunder) staje się wstępem do udanej randki. Następny dzień jednak zaczyna się jednak napadem na bank, którego autorzy biorą dziewczynę jako zakładniczkę. Nathan rusza za nimi w pościg.

Film dostępny w ofercie SkyShowtime.

9. Fenicki układ

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Wes Anderson

Obsada: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson

Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro) to bogaty wizjoner, biznesowa szycha regularnie wymykająca się kontrolom i regulacjom. Mający wybitne skłonności do unikania śmierci w zamachu Korda wskutek działań przeciwników wkrótce staje nad finansową przepaścią, a co gorsza, zagrożony jest jego życiowy projekt - tytułowy fenicki układ, infrastrukturalny projekt położony na Bliskim Wschodzie. Zsa-Zsa wraz z świeżo odnajdującą się w roli dziedziczki córką-zakonnicą Liesl (Mia Threapleton) i nauczycielem Björnem (Michael Cera) musi jak najszybciej namówić swoich partnerów biznesowych, by zasypali pieniędzmi lukę w jego projekcie.

8. Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Michael Morris

Obsada: Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall

Bridget Jones-Darcy (niezawodna Renee Zellweger) jest już w okolicach pięćdziesiątki. Jest samotną matką i jednocześnie wdową - Mark Darcy zginął przed laty, osierocając ich dzieci Billy'ego i Mabel. Od tego czasu Bridget próbuje sobie jakoś radzić z ich wychowywaniem, w czym pomagają jej przyjaciele - m.in. "wujek" Daniel Cleaver (doskonale powracający Hugh Grant). Bohaterka z biegiem czasu postanawia "wrócić do życia" i otworzyć się na nowe. Los postawi przed nią mającego młodego Roxstera (Leo Woodall) oraz nauczyciela jej dzieci, pana Wallakera (Chiwetel Ejiofor). Kogo wybierze Bridget?

7. Anioł stróż

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 98 minut

Reżyser: Aziz Ansari

Obsada: Aziz Ansari, Keke Palmer, Seth Rogen, Keanu Reeves

Głównym bohaterem filmu jest Arj (Aziz Ansari), którego amerykański sen kopnął tam, gdzie kończą się plecy. Skończył studia, jest rozgarniętym facetem, a życie oddaje mu to w postaci bardzo dorywczych prac, często uzależnionych od humoru i nastawienia innych. Wkrótce spotyka na swojej drodze Jeffa (Seth Rogen) - obrzydliwie bogatego faceta, z który na pierwszy rzut oka wydaje się wyjątkowo sensowny i koleżeńsko nastawiony. Wskutek pewnego zdarzenia Arj, dorabiający u niego jako asystent traci i tę pracę, co koniec końców oznacza biedę i spanie w aucie. Wtedy w jego życiu pojawia się Gabriel (Keanu Reeves) - ambitny anioł, którego pragnieniem jest pomaganie ludziom i wskazywanie im drogi.

6. Lilo i Stitch

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Dean Fleischer Camp

Obsada: Maia Kealoha, Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Sydney Agudong

Jeden z tych filmów live-action, który Disneyowi się naprawdę udał. Lilo Pelekai (Maia Kealoha) - dziewczynka z równie ogromnymi pokładami uroku co skłonnością do psot, nieciesząca się sympatią rówieśników, uznawana za dziwaczkę. Jej starsza siostra, Nani (Sydney Agudong) coraz trudniej wiąże koniec z końcem, jest na "celowniku" opieki społecznej, a zajmowanie się Lilo staje się dla niej coraz większym wyzwaniem. W tym samym czasie na Ziemi, niedaleko domu dziewczyn, ląduje kosmiczny statek. Jego "zawartością" jest obiekt 626 (znany oczywiście jako Stitch), który uciekł przed swoim twórcą oraz Federacją, chcącą go unieszkodliwić.

Film dostępny w ofercie Disney+.

5. LARP. Miłość, trolle i inne questy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Kordian Kądziela

Obsada: Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka

Sergiusz (Filip Zaręba) to nastolatek uczęszczający do szkoły w małej miejscowości. Na wielu poziomach jest outsiderem - w szkole prześladuje go paczka z dziedzicem lokalnego imperium na czele, w domu jest tym dziwnym synem, którego urodziny organizowane są z opóźnieniem, a ojciec (Andrzej Konopka) jakby zatrzymał się w czasie. Sergiusz, na co dzień skryty i nieśmiały, pozwala sobie na więcej odwagi w trakcie LARP-ów z udziałem towarzyszy broni. Jak to bywa w historiach dzielnych wojów, komplikacje w życiu głównego bohatera powoduje kobieta - konkretnie Helena (Martyna Byczkowska), która dołącza do jego klasy.

4. Teściowie 3

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Jakub Michalczuk

Obsada: Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska

Za pierwszym razem był ślub który się nie odbył, za drugim - ten, który się odbył. Trzecie spotkanie odbywa się u Wandy (Izabela Kuna) i Tadeusza (Adam Woronowicz) Chrapków, a okazją do wspólnej celebracji (i tego, co z niej wyniknie) są chrzciny wnuka. Na Podlasie, nieświadoma przyszłego ochlapania dzidziusia świecona wodą zajeżdża również Małgosia (Maja Ostaszewska), tym razem z eskortą koleżanki psychiatrki imieniem Grażynka (Aleksandra Popławska). Na liście gości nieoczekiwanie znajduje się też były, ale wciąż nierozwiedziony mąż Małgosi, Andrzej (Marcin Dorociński). Jak nietrudno się domyślić, po raz kolejny wydarzenie domyślnie jednoczące, stanie się polem do wzajemnych pretensji i odkurzonych konfliktów.

3. Bugonia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Yorgos Lanthimos

Obsada: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Teddy (Jesse Plemons) i Don (Aidan Delbis) to dwaj mieszkający ze sobą i hodujący pszczoły kuzyni. Pierwszy z nich żyje teoriami spiskowymi, zgodnie z którymi ludzie są niczym wspomniane owady - zapieprzają na rzecz sterującej ich umysłami królowej matki, czyli w tym przypadku korporacji, świata, generalnie największych potęg, którym zależy na eksploatowaniu ziemi, wielkim, zbiorowym wytresowaniu ludzkości i jej techno-niewolnictwie. Reprezentantką znienawidzonej przez Teddy'ego grupy jest Michelle Fuller (Emma Stone), prezeska potężnej firmy farmaceutycznej Auxolith. Mężczyźni postanawiają ją porwać, jednak sytuacji daleko do klasycznego uprowadzenia. Podejrzewają, że kobieta jest przedstawicielką kosmicznej rasy Andromedan.

2. Zwierzogród 2

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Jared Bush

Obsada: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Ke Huy Quan

Ciężko uwierzyć, ale pierwsza część, nagrodzona Oscarem za animację, miała premierę prawie 10 lat temu. Detektywi Judy Hops i Nick Bajer wracają i tym razem depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.

1. Naga broń

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: Akiva Schaffer

Obsada: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand

Nie mogło być inaczej - komedii było wiele, ale znakomitej parodii już dawno w kinie nie było. Do 2025 roku, kiedy zdecydowano się na reanimację "Nagiej broni". Frank Drebin junior (Liam Neeson) jest jednym z czołowych gliniarzy z stacjonującego w Los Angeles Wydziału Specjalnego. Wraz z Edem Hockenem juniorem (Paul Walter Hauser) dostaje do zbadania nową sprawę - śmierci niejakiego Simona Davenporta, pracującego dla magnata technologicznego, Richarda Cane'a (Danny Huston). W trakcie pracy nad sprawą Drebin nawiązuje relację z siostrą denata, Beth (Pamela Anderson). Cane zamierza wprowadzić w życie diabelski plan i jest tylko jeden człowiek, który ma szczególny zestaw umiejętności, by mu w tym przeszkodzić. Wiadomo, o kim mowa...

REKLAMA

Czytaj więcej o filmach na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 24.12.2025 07:15

Ładowanie...