REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale /
  3. VOD
  4. Netflix

Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?

Survivalowy miniserial „Oddychaj” zyskał właśnie nowe życie na Netfliksie. Choć jego premiera odbyła się w 2022 r., po latach znów trafił do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali na platformie. Postanowiłem zatem przypomnieć sobie tę produkcję, utwierdzając się w przekonaniu, że seans to strata czasu.

Michał Jarecki
oddychaj netflix serial recenzja opinie
REKLAMA

„Oddychaj” skupia się na Liv (Melissa Barrera) - nieszczęśliwej prawniczce z Nowego Jorku, która po katastrofie małego samolotu zostaje sama pośrodku dzikiej kanadyjskiej przyrody. Musi walczyć o przetrwanie w obliczu surowych, bezwzględnych warunków - żywiołów i wielu innych przeciwności. Przy okazji mierzy się z retrospektywą swoich traum.

Brzmi jak tytuł z potencjałem: survivalowy dramat z psychologicznym zacięciem, gratka dla widzów, którzy poza napięciem i akcją poszukują w kinie również emocjonalnej głębi. Niestety, twórcy „Keep Breathing” - Brendan Gall i Martin Gello - sprawili, że wątek dotyczący urazów psychicznych, zamiast poruszyć i skłonić do refleksji, przede wszystkim usypia.

REKLAMA

Oddychaj - opinia o serialu Netfliksa

Nie będę owijać w bawełnę: „Oddychaj” to serial nieoryginalny, nieciekawy i męczący. Okej, skoro mamy to za sobą, możemy nieco pokluczyć. Zacznijmy od problemów z tożsamością. Twórcy ewidentnie nie mogli się zdecydować, jakim typem kina ma być ich dzieło: na pierwszy rzut oka jest to przecież typowa surviwalowa opowieść: Liv poszukuje pożywienia, staje oko w oko z niedźwiedziem, uczy się rozniecać ogień.

Część z tych przetrwaniowych sekwencji jest całkiem angażująca, a nawet potrafi podwyższyć tętno - jak choćby wtedy, gdy protagonistka musi nurkować, by odzyskać zapasy. Ekipie udało się też dość skutecznie sportretować koszmar zagubienia w lesie: błądzenie w kółko, przez które można otrzeć się o obłęd, rosnący lęk przed tym, że nigdy nie uda się stamtąd wydostać i tak dalej. Niestety, wielokrotnie rozwiązania, na które decyduje się Liv, są niepotrzebnie skomplikowane.

REKLAMA

A to tylko jeden z wielu elementów serialu, które rujnują immersję i napięcie. O pomstę do nieba woła montaż, odkrywający przed widzem banalne do bólu prawdy objawione: wiecie, te o naturze i miejscu człowieka w świecie. Olbrzymim problemem jest też cały wątek psychologiczny. Serial co i rusz powraca w retrospekcjach do przeszłości bohaterki, by przedstawić nam historię jej urazów - nie tylko tych otrzymanych, ale też zadanych. No i jasne, połączenie studium psychologicznego z dramatem o przetrwaniu jest logiczne: w końcu samotność sprzyja konfrontacji z sobą sobą. Szkoda tylko, że sposób, w jaki serial o tym opowiada, jest koszmarnie nudny, płaski i odtwórczy (w nieudolny sposób). Szkoda też, że twórcy odbierają bohaterce moc walki o siebie - twórcy wymyślili dla niej strasznie wyświechtaną i bezbarwną motywację. Co gorsza: frustrującą. Tym bardziej, że nie pasuje do Liv jako postaci. Najlepsza jest tu zdecydowanie sama Barrera, która bez wysiłku wydobywa z Liv człowieczeństwo i autentyzm - nawet wtedy, gdy scenariusz daje na tym polu ciała. Z powodzeniem radzi sobie też z fizyczną stroną roli.

W okolicach finału serial porzuca wszystko, co w nim wartościowe i zamienia się w festiwal znęcania się nad protagonistką, z którego nic nie wynika. To pastwienie się dla samego pastwienia, prostacka próba szokowania fizycznym cierpieniem - a wszystkie dotychczasowe lekcje, które serial starał się nam wyłożyć, lądują w śmietniku.

Nie dziwi mnie, że po serialu przejechali się zarówno krytycy, jak i widzowie. Zastanawia natomiast, skąd powrót tytułu do TOP 10 Netfliksa. To przeciągnięty, nudnawy i sztampowy survival, który nie ma do zaoferowania niczego poza widowiskowymi zdjęciami, świetną kreacją aktorską i fałszywym refleksyjnym tonem. Omijać!

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
11.08.2025 17:24
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA