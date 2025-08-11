REKLAMA
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller

Na Netfliksa trafił dokument, który ogląda się jak rasowy thriller. "Skradzione diamenty: Skok stulecia" opowiada o mistrzowskiej kradzieży, do której doszło w 2003 roku w Antwerpii. Straty związane z napadem oszacowano na setki milionów dolarów.

Anna Bortniak
Do filmów dokumentalnych zwykle podchodzi się z rezerwą. W przypadku "Skradzionych diamentów: Skoku stulecia", produkcji opartej o powieść "Flawless" Scotta Andrew Selby'ego i Grega Campbella w reżyserii Marka Lewisa warto jednak zaryzykować - nie dość, że sam temat fabuły jest niesamowicie interesujący, to w dodatku twórcy produkcji zaangażowali w nią człowieka, który był... mózgiem całego napadu. Brzmi intrygująco? Taki właśnie jest najnowszy dokument Netfliksa - ogląda się go jak rasowy thriller.

Skradzione diamenty: Skok stulecia - o czym jest film dokumentalny Netfliksa?

Belgijskie miasto Antwerpia słynie nie tylko z dzieł sztuki Rubensa, ale również dzielnicy diamentowej (Diamantkwartier) znanej z prac związanych ze szlifowaniem i polerowaniem kamieni szlachetnych. Przez diamentową dzielnicę przewija się rocznie ponad 16 mld dol. w oszlifowanych diamentach. Pracami nad najcenniejszymi kamieniami świata zajmuje się niemal 400 warsztatów, które obsługują 1500 firm.

Nic zatem dziwnego, że w tej konkretnej strefie panuje zaostrzony rygor, a w okolicy kręcą się uzbrojeni strażnicy. Dodatkowo okolica jest wyposażona w monitoring, a w podziemiach znajdują się specjalnie zaprojektowane skarbce z czujnikami i grubymi na 30 cm drzwiami, która mają skutecznie chronić kosztowności przez potencjalnymi złodziejami. W jaki zatem sposób pewnego zimowego poranka, w lutym 2003 roku, po otwarciu Centrum Diamentów w Antwerpii okazało się, że skrytki zostały opróżnione?

Na to pytanie odpowiada dokument "Skradzione diamentów: Skok stulecia", w którym o napadzie opowiadają Agim De Bruycker, były dowódca belgijskiego oddziału ds. diamentów policji federalnej, oraz detektyw Patrick Peys. Mężczyźni, którzy w dniu skoku byli na służbie, doskonale zdawali sobie sprawę, że nie była to zwyczajna kradzież - wyglądało na to, jakby ktoś perfekcyjnie zaplanował każdy krok planu, wiedząc, jak złamać zabezpieczenia. Dodatkowo do produkcji został zaangażowany również Leonardo Notarbartolo, który sam wziął udział w jednym z największych napadów na diamenty w historii.

"Skradzione diamenty: Skok stulecia" to wciągająca opowieść o grupie utalentowanych rabusiów, z kanwie której mógłby powstać świetny thriller. A skoro już sam dokument ogląda się z zainteresowaniem, to co dopiero by było z dokręconą fabularnie historią. Powstał już co prawda podobny film, a mowa o "Skoku stulecia" z Gerardem Butlerem, natomiast dokument Netfliksa opisał ze szczegółami cały plan włamania do skarbca i było to szalenie interesujące.

Nie jest to jednak sucha historia, o nie. Produkcja została wzbogacona o idealnie pasującą ścieżkę dźwiękową, a także dynamiczne kadry, które naprawdę przypominają świetnie nakręcony thriller. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że widzowie mogą poznać sprawę z perspektywy zarówno funkcjonariuszy, którzy ścigali szajkę rabusi, jaki jej przedstawiciela, którym w filmie jest Leonardo Notarbartolo. "Skradzione diamenty: Skok stulecia" to jeden z lepszych dokumentów, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na Netfliksie.

O produkcjach dokumentalnych czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
11.08.2025 18:01
Tagi: Filmy dokumentalneFilmy Netflix
