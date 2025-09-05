REKLAMA
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy

Netflix ma do zaproponowania kilka naprawdę niezłych propozycji na ten weekend. Nie ma najmniejszych wątpliwości, który tytuł przejmie ekrany większości subskrybentów serwisu.

Michał Jarecki
netflix co obejrzeć nowości inspektor zende
U schyłku wakacji lato postanowiło wreszcie o sobie przypomnieć (szkoda, że nie robiło tego częściej w lipcu i sierpniu) - pogoda zachęca do wyjścia z domu i łapania ostatnich promieni, zanim ponownie pogrążymy się w mrokach i szarościach jesieni. Jeśli jednak postawicie na weekendowe wieczory w czterech ścianach, Netflix może je wam urozmaicić.

Netflix: co obejrzeć w ten weekend?

Wednesday, sezon 2. - część 2

Finał sezonu jednego z największych hitów platformy: ostatnie odcinki 2. serii serialu Tima Burtona. Cóż tu się wyrabia? Nadprzyrodzone moce Wednesday słabną, wobec czego musi zawalczyć o ich odzyskanie - w przeciwnym razie Enid oraz uczniowie i kadra Nevermore odczują poważne konsekwencje.

Miłość, oszustwa i zemsta

Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z "Oszusta z Tindera" Cecilie Fjellhøy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym kobieta, która niegdyś sama padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego manipulatora, demaskuje oszustów matrymonialnych.

Inspektor Zende

Komedia kryminalna prosto z Indii. Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega.

Wichry namiętności

Klasyk Edwarda Zwicka to monumentalna saga o braciach rozdartych między miłością, wojną i przeznaczeniem. Epickie krajobrazy Montany kontrastują tu z gwałtownością ludzkich uczuć, a Brad Pitt tworzy jedną z najbardziej ikonicznych ról lat 90. Złoto!

Małe kobietki

Świeża, współczesna (i najlepsza do tej pory) reinterpretacja klasycznej powieści o dorastaniu i kobiecej niezależności. Reżyserka przeplata czasowe wątki, nadając historii Jo, Meg, Beth i Amy nową intensywność emocjonalną, a obsada z Saoirse Ronan i Florence Pugh na czele tchnie w bohaterki więcej życia i autentyzmu. Koniecznie!

05.09.2025 19:04
