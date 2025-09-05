Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy

Ładowanie...

U schyłku wakacji lato postanowiło wreszcie o sobie przypomnieć (szkoda, że nie robiło tego częściej w lipcu i sierpniu) - pogoda zachęca do wyjścia z domu i łapania ostatnich promieni, zanim ponownie pogrążymy się w mrokach i szarościach jesieni. Jeśli jednak postawicie na weekendowe wieczory w czterech ścianach, Netflix może je wam urozmaicić.

Netflix: co obejrzeć w ten weekend?

Wednesday, sezon 2. - część 2

Finał sezonu jednego z największych hitów platformy: ostatnie odcinki 2. serii serialu Tima Burtona. Cóż tu się wyrabia? Nadprzyrodzone moce Wednesday słabną, wobec czego musi zawalczyć o ich odzyskanie - w przeciwnym razie Enid oraz uczniowie i kadra Nevermore odczują poważne konsekwencje.

Miłość, oszustwa i zemsta

Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z "Oszusta z Tindera" Cecilie Fjellhøy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym kobieta, która niegdyś sama padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego manipulatora, demaskuje oszustów matrymonialnych.

Inspektor Zende

Komedia kryminalna prosto z Indii. Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega.

Wichry namiętności

Klasyk Edwarda Zwicka to monumentalna saga o braciach rozdartych między miłością, wojną i przeznaczeniem. Epickie krajobrazy Montany kontrastują tu z gwałtownością ludzkich uczuć, a Brad Pitt tworzy jedną z najbardziej ikonicznych ról lat 90. Złoto!

Małe kobietki

Świeża, współczesna (i najlepsza do tej pory) reinterpretacja klasycznej powieści o dorastaniu i kobiecej niezależności. Reżyserka przeplata czasowe wątki, nadając historii Jo, Meg, Beth i Amy nową intensywność emocjonalną, a obsada z Saoirse Ronan i Florence Pugh na czele tchnie w bohaterki więcej życia i autentyzmu. Koniecznie!

Michał Jarecki 05.09.2025 19:04

