Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Netflix ma do zaproponowania kilka naprawdę niezłych propozycji na ten weekend. Nie ma najmniejszych wątpliwości, który tytuł przejmie ekrany większości subskrybentów serwisu.
U schyłku wakacji lato postanowiło wreszcie o sobie przypomnieć (szkoda, że nie robiło tego częściej w lipcu i sierpniu) - pogoda zachęca do wyjścia z domu i łapania ostatnich promieni, zanim ponownie pogrążymy się w mrokach i szarościach jesieni. Jeśli jednak postawicie na weekendowe wieczory w czterech ścianach, Netflix może je wam urozmaicić.
Netflix: co obejrzeć w ten weekend?
Wednesday, sezon 2. - część 2
Finał sezonu jednego z największych hitów platformy: ostatnie odcinki 2. serii serialu Tima Burtona. Cóż tu się wyrabia? Nadprzyrodzone moce Wednesday słabną, wobec czego musi zawalczyć o ich odzyskanie - w przeciwnym razie Enid oraz uczniowie i kadra Nevermore odczują poważne konsekwencje.
Miłość, oszustwa i zemsta
Ofiary oszustów randkowych próbują odzyskać swoje życie z pomocą znanej z "Oszusta z Tindera" Cecilie Fjellhøy oraz prywatnej detektyw Brianne Joseph. W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym kobieta, która niegdyś sama padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego manipulatora, demaskuje oszustów matrymonialnych.
Inspektor Zende
Komedia kryminalna prosto z Indii. Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega.
Wichry namiętności
Klasyk Edwarda Zwicka to monumentalna saga o braciach rozdartych między miłością, wojną i przeznaczeniem. Epickie krajobrazy Montany kontrastują tu z gwałtownością ludzkich uczuć, a Brad Pitt tworzy jedną z najbardziej ikonicznych ról lat 90. Złoto!
Małe kobietki
Świeża, współczesna (i najlepsza do tej pory) reinterpretacja klasycznej powieści o dorastaniu i kobiecej niezależności. Reżyserka przeplata czasowe wątki, nadając historii Jo, Meg, Beth i Amy nową intensywność emocjonalną, a obsada z Saoirse Ronan i Florence Pugh na czele tchnie w bohaterki więcej życia i autentyzmu. Koniecznie!
