Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów ostatnich lat, Josh Hartnett, kręcił najnowszą produkcję Netfliksa ze swoim udziałem. Niedługo potem musiał trafić do szpitala.

Adam Kudyba
Josh Hartnett to jeden z tych aktorów, którzy po latach przerwy z hukiem wracają do publicznej świadomości fanów kina. Aktor w ostatnich latach może się pochwalić solidnym dorobkiem - znakomicie zagrał w "Czarnym lustrze", zaliczył świetną poboczną rolę w "Oppenheimerze" Christophera Nolana, a niedługo później zachwycił w "Pułapce" M. Nighta Shyamalana. Konsekwentnie wyrabia sobie opinię dobrego fachowca, który jest w stanie udźwignąć zarówno rolę na pierwszym, jak i na drugim czy nawet dalszym planie.

Wypadek w Nowej Funlandii. Brał w nim udział Josh Hartnett

W Nowej Funlandii aktualnie trwają zdjęcia do sześcioodcinkowego miniserialu "Newfoundland". Opowiada on o zgorzkniałym, żyjącym innym niż współczesnym stylem rybaku, który musi ochronić swoją rodzinę i społeczność przed terroryzującym miasteczko tajemniczym morskim stworzeniem. Hartnett w tym projekcie pełni dwie role - gra główną postać wspomnianego rybaka, ale jest również producentem wykonawczym nowego dzieła Netfliksa.

To właśnie z planu tej produkcji Josh Hartnett wracał, gdy doszło do wypadku, o którym, co ciekawe, poinformowano dopiero teraz, choć miał on miejsce w ubiegły czwartek. Miało wówczas dojść do zderzenia pojazdów - tego, w którym przebywał aktor jako pasażer, oraz radiowozu tamtejszej policji. Uczestnicy kolizji zostali przewiezieni do szpitala na profilaktyczne badania, ale, jak podaje Deadline, nikt poważnie nie ucierpiał w zdarzeniu.

Data premiery miniserialu z udziałem Hartnetta pozostaje nieznana, ale wiadomo, że wypadek nie zakłócił procesu zdjęć w żaden sposób. Twórcą produkcji jest Jesse McKeown ("Umbrella Academy"), a oprócz Hartnetta w obsadzie projektu znaleźli się m.in. Mackenzie Davis, Charlie Heaton i Rohan Campbell.

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
30.09.2025 13:49
Tagi: Seriale Netflix
