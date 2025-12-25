Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory

Ładowanie...

Horrory to gatunek, którego termin ważności praktycznie nie istnieje. Choć znalazłoby się trochę produkcji gatunkowych nawiązujących do świąt (od niedawna na ekranach kin można oglądać "Cichą noc, śmierci noc"), Netflix wybrał inną drogę i postanowił w Boże Narodzenie przypomnieć trzy świetne tytuły reprezentujące kino grozy. Oto, co od dziś znajdziemy w serwisie.

REKLAMA

Netflix dodaje 3 horrory. Te dobre, a nawet bardzo dobre

REKLAMA

Ciche miejsce: Dzień pierwszy

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Michael Sarnoski

Obsada: Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou

Ocena IMDb: 6.3/10

Sam (Lupita Nyong'o) jest pacjentką hospicjum, w dość zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Dziewczyna raczej nie grzeszy sympatią do otoczenia, jest szorstka wobec świata i ludzi, którzy chcą dla niej dobrze, w tym dla opiekuna (Alex Wolff). Gdy pewnego dnia w ramach wyjazdu grupowego trafia do centrum Nowego Jorku na jej oczach z nieba na ziemię spadają potwory. Gdy wojsko odcina wyspę od świata, Manhattan staje się dla wielu ocalałych pułapką. Wraz z nowo poznanym studentem prawa Ericem (Joseph Quinn), Sam próbuje wydostać się i przeżyć. Ten film jest prequelem filmów z udziałem Johna Krasinskiego i Emily Blunt - pokazuje moment, w którym przerażające istoty trafiły na ziemię.

To my

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker

Ocena IMDb: 6.8/10

Jordan Peele to jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina, jak nikt potrafiący łączyć tematykę rasową i kino grozy. Ma na koncie zaledwie kilka filmów, a "To my" zalicza się do czołówki nie tylko dorobku Peele'a, ale również produkcji grozy ostatnich lat. Główni bohaterowie to rodzina Wilsonów, na czele z Adelaide (Lupita Nyong'o) i Gabe'em (Winston Duke). Wraz ze swoimi dziećmi są w drodze na wakacje. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie kobieta lata wcześniej zaginęła, jako mała dziewczynka. Wkrótce pod domem Wilsonów pojawiają się ich sobowtóry, co rozpoczyna śmiertelną i przerażającą grę.

Wizyta

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 94 minuty

Reżyser: M. Night Shyamalan

Obsada: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie

Ocena IMDb: 6.3/10

Można mieć do filmów Shyamalana pretensje, można kręcić nosem na jego skłonność do wywracających wszystko zwrotów akcji, ale mało kto osiągnął taki poziom budowania napięcia w filmach, jak właśnie on. Dowodem na to jest chociażby "Wizyta", która częstymi momentami potrafiła mnie naprawdę wprawić w przerażenie i niepokój. Głównymi bohaterami tej produkcji są 15-letnia Becca (DeJonge) i jej 13 letni brat Tyler (Oxenbould). Dzieciaki wybierają się na 5 dni do dziadków, których nigdy wcześniej nie widzieli, podczas gdy ich mama wyjeżdża na rejs ze swoim partnerem. Dzieci całą wizytę udokumentują za pomocą kamery wideo. Wkrótce stają się świadkami coraz bardziej przerażającego zachowania dziadków.

Wszystkie powyżej wymienione tytuły są dostępne do obejrzenia na Netfliksie od 25 grudnia.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 25.12.2025 09:03

Ładowanie...