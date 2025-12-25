Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Podczas, gdy większość ludzi na całym świecie właśnie pałaszuje barszcz z uszkami i nie może się doczekać ryby, Netflix nie ma przerwy w dostarczaniu widzom rozrywki. Od dziś w ofercie serwisu możemy znaleźć trzy bardzo dobre horrory, które mogą dodać do świątecznego klimatu dreszczyk grozy.
Horrory to gatunek, którego termin ważności praktycznie nie istnieje. Choć znalazłoby się trochę produkcji gatunkowych nawiązujących do świąt (od niedawna na ekranach kin można oglądać "Cichą noc, śmierci noc"), Netflix wybrał inną drogę i postanowił w Boże Narodzenie przypomnieć trzy świetne tytuły reprezentujące kino grozy. Oto, co od dziś znajdziemy w serwisie.
Netflix dodaje 3 horrory. Te dobre, a nawet bardzo dobre
Ciche miejsce: Dzień pierwszy
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Michael Sarnoski
- Obsada: Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou
- Ocena IMDb: 6.3/10
Sam (Lupita Nyong'o) jest pacjentką hospicjum, w dość zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Dziewczyna raczej nie grzeszy sympatią do otoczenia, jest szorstka wobec świata i ludzi, którzy chcą dla niej dobrze, w tym dla opiekuna (Alex Wolff). Gdy pewnego dnia w ramach wyjazdu grupowego trafia do centrum Nowego Jorku na jej oczach z nieba na ziemię spadają potwory. Gdy wojsko odcina wyspę od świata, Manhattan staje się dla wielu ocalałych pułapką. Wraz z nowo poznanym studentem prawa Ericem (Joseph Quinn), Sam próbuje wydostać się i przeżyć. Ten film jest prequelem filmów z udziałem Johna Krasinskiego i Emily Blunt - pokazuje moment, w którym przerażające istoty trafiły na ziemię.
To my
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Jordan Peele
- Obsada: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker
- Ocena IMDb: 6.8/10
Jordan Peele to jeden z najważniejszych twórców współczesnego kina, jak nikt potrafiący łączyć tematykę rasową i kino grozy. Ma na koncie zaledwie kilka filmów, a "To my" zalicza się do czołówki nie tylko dorobku Peele'a, ale również produkcji grozy ostatnich lat. Główni bohaterowie to rodzina Wilsonów, na czele z Adelaide (Lupita Nyong'o) i Gabe'em (Winston Duke). Wraz ze swoimi dziećmi są w drodze na wakacje. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie kobieta lata wcześniej zaginęła, jako mała dziewczynka. Wkrótce pod domem Wilsonów pojawiają się ich sobowtóry, co rozpoczyna śmiertelną i przerażającą grę.
Wizyta
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyser: M. Night Shyamalan
- Obsada: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie
- Ocena IMDb: 6.3/10
Można mieć do filmów Shyamalana pretensje, można kręcić nosem na jego skłonność do wywracających wszystko zwrotów akcji, ale mało kto osiągnął taki poziom budowania napięcia w filmach, jak właśnie on. Dowodem na to jest chociażby "Wizyta", która częstymi momentami potrafiła mnie naprawdę wprawić w przerażenie i niepokój. Głównymi bohaterami tej produkcji są 15-letnia Becca (DeJonge) i jej 13 letni brat Tyler (Oxenbould). Dzieciaki wybierają się na 5 dni do dziadków, których nigdy wcześniej nie widzieli, podczas gdy ich mama wyjeżdża na rejs ze swoim partnerem. Dzieci całą wizytę udokumentują za pomocą kamery wideo. Wkrótce stają się świadkami coraz bardziej przerażającego zachowania dziadków.
Wszystkie powyżej wymienione tytuły są dostępne do obejrzenia na Netfliksie od 25 grudnia.
