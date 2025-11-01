REKLAMA
Netflix dodał aż 25 filmów do swojej oferty. Jest co oglądać

Co jakiś czas serwisy streamingowe dokonują solidnego przeglądu i aktualizacji swojej oferty. Często wiąże się to z masowym dodawaniem nowych filmów. Tak się stało również dzisiaj w przypadku Netfliksa, w związku z tym sprawdzamy nowości, które od dziś można obejrzeć w serwisie.

Adam Kudyba
Zaawansowana jesień, nieprzyjemna pogoda, weekend - te okoliczności wspólnie tworzą przestrzeń do tego, by zostać w bezpiecznych czterech ścianach i zgłębiać ofertę platform streamingowych. Jedną z nich jest Netflix, który przygotował dla korzystających z jego usług solidną dawkę nowości.

Netflix: nowości w serwisie. 25 mocnych tytułów

Na platformie dziś wylądowało 25 nowych tytułów, wśród których nie brakuje uwielbianych klasyków. Oferta jest na tyle szeroka, że powinna zadowolić każdego. Sympatyków thrillerów osadzonych w rzeczywistości science-fiction, czerwono-czarna platforma proponuje chociażby "Pamięć absolutną" z Colinem Farrellem w roli głównej. Spragnieni komedii o feministycznym zabarwieniu mogą zapoznać się z ikoniczną "Zmową pierwszych żon" z Bette Midler, Goldie Hawn i Diane Keaton. Ten, kto ciepło wspomina Kota ze "Shreka", będzie miał szansę nadrobić jego pierwszy solowy film, jeśli ktoś woli zaś spędzić czas z tytułowym ogrem, i dla niego platforma przygotowała prawdziwą gratkę. Oto, co Netflix przygotował na pierwszy dzień listopada.

Kevin sam w domu

Netflix chyba wyszedł z założenia, że choć do telewizyjnej "premiery" oryginalnego filmu o najsłynniejszym Kevinie świata jeszcze daleko, warto się mentalnie przygotować na tę okoliczność. W związku z tym od dziś w serwisie jest dostępny właśnie "Kevin sam w domu" - familijna komedia Chrisa Columbusa, która przyniosła wcielającemu się w rolę walczącego ze zbirami łobuza Macaulayowi Culkinowi niezwykłą sławę. Każdy widział ten film jakieś 40 razy w swoim życiu, więc co stoi na przeszkodzie, by zobaczyć po raz 41? Dodatkowo, Netflix postanowił, że co dwa Keviny to nie jeden - od 1 listopada o ofercie serwisu znajduje się również "Kevin sam w Nowym Jorku". Jak trenować przed świętami, to na całego!

Shrek

Kultowa animacja, której pewnie wielu przedstawiać nie trzeba. W 2001 roku (matko święta, "Shrek" jest moim rówieśnikiem!) studio DreamWorks wydało na świat historię o najsłynniejszym ogrze na świecie, który chce sobie spokojnie żyć na swoim bagnie. Jako, że zostają na nie zesłane coraz liczniejsze grupy postaci z bajek, Shrek decyduje się przystać na układ z Lordem Farquadeem. Ogr (z pomocą Osła) uwolni z wieży jego przyszłą żonę, Farquaad zapewni mu dokument, dzięki któremu Shrek uzyska spokój na swojej ziemi. Gdyby znaleźli się tacy, którzy chcieliby zrobić sobie maraton "Shreka" albo po prostu wrócić pamięcią do którejś z kontynuacji, Netflix ma na to remedium - od 1 listopada w serwisie można zobaczyć wszystkie cztery części!

Jack Reacher: Jednym strzałem

Choć obecnie Reacher kojarzy się nam z twarzą i muskulaturą Alana Ritchsona, lata przed premierą serialu, na duży ekran trafiały filmy z bohaterem powieści Lee Childa. W 2012 roku doszło do tego po raz pierwszy dzięki współpracy reżysera Christophera McQuarriego i wcielającego się w główną rolę Toma Cruise'a. Zanim obaj spotkali się w serii "Mission: Impossible", nakręcili razem "Jacka Reachera: Jednym strzałem". Tytułowy bohater przyjeżdża do małego miasteczka, by wyjaśnić zagadkową sprawę snajpera, który zastrzelił pięć przypadkowych ofiar. Rzadko ma się okazję zobaczyć legendarnego Wernera Herzoga w roli rosyjskiego bandyty, a w obsadzie znaleźli się też Rosamund Pike, Richard Jenkins i Robert Duvall.

Netflix: wszystkie nowości dostępne w serwisie od 1 listopada

  • Shooting Stars: Królowie kosza
  • Shrek
  • Shrek 2
  • Shrek Trzeci
  • Shrek Forever
  • Króliczek
  • Wielki Biały Ninja
  • Pamięć absolutna (2012)
  • Gang z boiska
  • Kot w butach
  • Obsesja zazdrości
  • Jack Reacher: Nigdy nie wracaj
  • Okruchy dnia
  • Jack Reacher: Jednym strzałem
  • Zmowa pierwszych żon
  • Oficer Blart w Las Vegas
  • Pół na pół
  • All I Need for Christmas
  • Christmas Under the Lights
  • Haul Out the Holly
  • Our Holiday Story
  • Alex – sam w domu
  • Kevin sam w Nowym Jorku
  • Kevin sam w domu
  • Finn sam w domu: Świąteczny skok
01.11.2025 10:29
