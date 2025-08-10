Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc

Ładowanie...

W mijającym tygodniu za wiele premier Netfliksa nie było. "Wednesday" je przestraszyła. Najpopularniejszy anglojęzyczny serial platformy doczekał się 2. sezonu, w którym grana przez Jennę Ortegę bohaterka przeżywa kolejne przygody. Biorąc pod uwagę, jakim zainteresowaniem cieszyły się pierwsze odcinki, kontynuacja musiała być hitem. Niespodziewanie przebojem stała się też "Miłość w Oksfordzie". To komedia romantyczna, jakich wiele, jeszcze 1 sierpnia zawitała do serwisu. A jego użytkownicy do teraz nie mogą się od niej oderwać.



I właśnie te wymienione wyżej tytuły aktualnie oglądają się w Polsce najlepiej. Ale zaraz jeden z nich będzie musiał ustąpić miejsca mrocznemu thrillerowi. "Zawsze przychodzi noc" brzmi bowiem jak film, który oderwałby użytkowników Netfliksa od każdej innej produkcji. A od "Miłości w Oksfordzie" szczególnie. Nieraz zdążyliśmy się przecież przekonać, że dreszczowiec to ulubiony gatunek subskrybentów platformy.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

"Zawsze przychodzi noc" to adaptacja bestsellerowej powieści Willy'ego Flautina. Ten mroczny thriller opowiada historię Lynette, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas jednonocnej odysei główna bohaterka musi zmierzyć się z demonami własnej przeszłości, żeby wreszcie się od niej uwolnić. Brzmi intrygująco?

Prócz interesującego konceptu "Zawsze przychodzi noc" ma inny haczyk na użytkowników Netfliksa. Jest nim brawurowa obsada. W końcu w główną rolę wciela się Vanessa Kirby - gwiazda granej aktualnie w kinach "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków". Co prawda nie ma ona tutaj nadzwyczajnych mocy, ale - jak można wywnioskować po udostępnionym zwiastunie - jest równie hipnotyzująca. Jej nazwisko to gwarancja mocnej dawki rozrywki.

A skoro o mocnej rozrywce mowa... W nadchodzącym tygodniu nie przegapcie również "Rach, ciach!". Film zadebiutuje na Netfliksie 13 sierpnia - dokładnie dwa dni przez "Zawsze przychodzi noc". Gwarantuje on równie intensywne wrażenia, choć już z zupełnie innej beczki. W końcu mamy w tym wypadku do czynienia z animacją dla dorosłych. I to bardzo niegrzeczną - zama platforma nazywa ją nawet nieprzyzwoitą.

"Rach, ciach!" opowiada historię psa, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Co ma zamiar zrobić ostatniej doby bycia prawdziwym samcem? No oczywiście: przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. Czy coś może pójść nie tak? Dosłownie wszystko! I tak właśnie się zdarzy. Bo najnowsza animacja wizjonerskiego Genndy'ego Tartakovsky'ego stawia sobie za cel rozbawienie was do łez - bez oglądania się na dobry smak czy jakąkolwiek poprawność. Żeby ją obejrzeć trzeba więc mieć jaja. Choćby te metaforyczne.



Więcej o nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Stowarzyszenie Umarłych Poetów 04/08/2025

Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki 05/08/2025

Wednesday: Sezon 2 – Część 1 06/08/2025

Bob Marley: One Love 06/08/2025

Krew z Krwi: Sezon 3 06/08/2025

Tygrysy murawy 07/08/2025

Skradzione diamenty: Skok stulecia 08/08/2025

Wyrolowani 09/08/2025

Champions 10/08/2025

Młodzi Tytani: Akcja! Film 10/08/2025

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Elektra 11/08/2025

Dom 11/08/2025

Ostatni draft 12/08/2025

Jim Jefferies: Two Limb Policy 12/08/2025

Love Is Blind: UK: Sezon 2 13/08/2025

Młodzi milionerzy 13/08/2025

Pojedynek szpiegów 13/08/2025

Rach, ciach! 13/08/2025

Rymy z celi 13/08/2025

Piep*zyc Mickiewicza 2 13/08/2025

Asteroid City 14/08/2025

Las Vegas Parano 14/08/2025

Ubłocone 14/08/2025

Miss Governor: Sezon 1 – Część 2 14/08/2025

Mononoke – film: rozdział 2 – Popioły gniewu 14/08/2025

Zawsze przychodzi noc 15/08/2025

Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” 15/08/2025

Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie 15/08/2025

Battleship: Bitwa o Ziemię 16/08/2025

Furiosa: Saga Mad Max 16/08/2025

Mad Max: Na drodze gniewu 16/08/2025

O Yeti! 17/08/2025

REKLAMA

Rafał Christ 10.08.2025 09:03

Ładowanie...