REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc

Po lekkim przestoju spowodowanym premierą "Wednesday" Netflix ponownie atakuje swoich użytkowników większą liczbą premier, niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Już w najbliższych dniach do serwisu wpadnie mnóstwo nowości, z czego najciekawszą wydaje się mroczny thriller "Zawsze przychodzi noc".

Rafał Christ
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
REKLAMA

W mijającym tygodniu za wiele premier Netfliksa nie było. "Wednesday" je przestraszyła. Najpopularniejszy anglojęzyczny serial platformy doczekał się 2. sezonu, w którym grana przez Jennę Ortegę bohaterka przeżywa kolejne przygody. Biorąc pod uwagę, jakim zainteresowaniem cieszyły się pierwsze odcinki, kontynuacja musiała być hitem. Niespodziewanie przebojem stała się też "Miłość w Oksfordzie". To komedia romantyczna, jakich wiele, jeszcze 1 sierpnia zawitała do serwisu. A jego użytkownicy do teraz nie mogą się od niej oderwać.

I właśnie te wymienione wyżej tytuły aktualnie oglądają się w Polsce najlepiej. Ale zaraz jeden z nich będzie musiał ustąpić miejsca mrocznemu thrillerowi. "Zawsze przychodzi noc" brzmi bowiem jak film, który oderwałby użytkowników Netfliksa od każdej innej produkcji. A od "Miłości w Oksfordzie" szczególnie. Nieraz zdążyliśmy się przecież przekonać, że dreszczowiec to ulubiony gatunek subskrybentów platformy.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

"Zawsze przychodzi noc" to adaptacja bestsellerowej powieści Willy'ego Flautina. Ten mroczny thriller opowiada historię Lynette, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas jednonocnej odysei główna bohaterka musi zmierzyć się z demonami własnej przeszłości, żeby wreszcie się od niej uwolnić. Brzmi intrygująco?

Prócz interesującego konceptu "Zawsze przychodzi noc" ma inny haczyk na użytkowników Netfliksa. Jest nim brawurowa obsada. W końcu w główną rolę wciela się Vanessa Kirby - gwiazda granej aktualnie w kinach "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków". Co prawda nie ma ona tutaj nadzwyczajnych mocy, ale - jak można wywnioskować po udostępnionym zwiastunie - jest równie hipnotyzująca. Jej nazwisko to gwarancja mocnej dawki rozrywki.

A skoro o mocnej rozrywce mowa... W nadchodzącym tygodniu nie przegapcie również "Rach, ciach!". Film zadebiutuje na Netfliksie 13 sierpnia - dokładnie dwa dni przez "Zawsze przychodzi noc". Gwarantuje on równie intensywne wrażenia, choć już z zupełnie innej beczki. W końcu mamy w tym wypadku do czynienia z animacją dla dorosłych. I to bardzo niegrzeczną - zama platforma nazywa ją nawet nieprzyzwoitą.

"Rach, ciach!" opowiada historię psa, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Co ma zamiar zrobić ostatniej doby bycia prawdziwym samcem? No oczywiście: przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. Czy coś może pójść nie tak? Dosłownie wszystko! I tak właśnie się zdarzy. Bo najnowsza animacja wizjonerskiego Genndy'ego Tartakovsky'ego stawia sobie za cel rozbawienie was do łez - bez oglądania się na dobry smak czy jakąkolwiek poprawność. Żeby ją obejrzeć trzeba więc mieć jaja. Choćby te metaforyczne.

Więcej o nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Stowarzyszenie Umarłych Poetów 04/08/2025
  • Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki 05/08/2025
  • Wednesday: Sezon 2 – Część 1 06/08/2025
  • Bob Marley: One Love 06/08/2025
  • Krew z Krwi: Sezon 3 06/08/2025
  • Tygrysy murawy 07/08/2025
  • Skradzione diamenty: Skok stulecia 08/08/2025
  • Wyrolowani 09/08/2025
  • Champions 10/08/2025
  • Młodzi Tytani: Akcja! Film 10/08/2025
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Elektra 11/08/2025
  • Dom 11/08/2025
  • Ostatni draft 12/08/2025
  • Jim Jefferies: Two Limb Policy 12/08/2025
  • Love Is Blind: UK: Sezon 2 13/08/2025
  • Młodzi milionerzy 13/08/2025
  • Pojedynek szpiegów 13/08/2025
  • Rach, ciach! 13/08/2025
  • Rymy z celi 13/08/2025
  • Piep*zyc Mickiewicza 2 13/08/2025
  • Asteroid City 14/08/2025
  • Las Vegas Parano 14/08/2025
  • Ubłocone 14/08/2025
  • Miss Governor: Sezon 1 – Część 2 14/08/2025
  • Mononoke – film: rozdział 2 – Popioły gniewu 14/08/2025
  • Zawsze przychodzi noc 15/08/2025
  • Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” 15/08/2025
  • Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie 15/08/2025
  • Battleship: Bitwa o Ziemię 16/08/2025
  • Furiosa: Saga Mad Max 16/08/2025
  • Mad Max: Na drodze gniewu 16/08/2025
  • O Yeti! 17/08/2025
REKLAMA
Rafał Christ
10.08.2025 09:03
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixThrillery
Najnowsze
8:05
Najlepszy filmowy Spider-Man w historii. Droga Toma Hollanda
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
16:16
Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T16:16:00+02:00
14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Aktualizacja: 2025-08-06T14:52:50+02:00
13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-06T13:34:40+02:00
12:00
Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę
Aktualizacja: 2025-08-06T12:00:01+02:00
10:38
Francis Ford Coppola trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-08-06T10:38:17+02:00
9:55
Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?
Aktualizacja: 2025-08-06T09:55:25+02:00
9:01
To już nie Wednesday, to rodzina Addamsów. Recenzja 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-06T09:01:21+02:00
8:49
Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-06T08:49:42+02:00
8:05
Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata
Aktualizacja: 2025-08-06T08:05:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA