Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Po lekkim przestoju spowodowanym premierą "Wednesday" Netflix ponownie atakuje swoich użytkowników większą liczbą premier, niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Już w najbliższych dniach do serwisu wpadnie mnóstwo nowości, z czego najciekawszą wydaje się mroczny thriller "Zawsze przychodzi noc".
W mijającym tygodniu za wiele premier Netfliksa nie było. "Wednesday" je przestraszyła. Najpopularniejszy anglojęzyczny serial platformy doczekał się 2. sezonu, w którym grana przez Jennę Ortegę bohaterka przeżywa kolejne przygody. Biorąc pod uwagę, jakim zainteresowaniem cieszyły się pierwsze odcinki, kontynuacja musiała być hitem. Niespodziewanie przebojem stała się też "Miłość w Oksfordzie". To komedia romantyczna, jakich wiele, jeszcze 1 sierpnia zawitała do serwisu. A jego użytkownicy do teraz nie mogą się od niej oderwać.
I właśnie te wymienione wyżej tytuły aktualnie oglądają się w Polsce najlepiej. Ale zaraz jeden z nich będzie musiał ustąpić miejsca mrocznemu thrillerowi. "Zawsze przychodzi noc" brzmi bowiem jak film, który oderwałby użytkowników Netfliksa od każdej innej produkcji. A od "Miłości w Oksfordzie" szczególnie. Nieraz zdążyliśmy się przecież przekonać, że dreszczowiec to ulubiony gatunek subskrybentów platformy.
Netflix - co obejrzeć?
"Zawsze przychodzi noc" to adaptacja bestsellerowej powieści Willy'ego Flautina. Ten mroczny thriller opowiada historię Lynette, która ryzykuje wszystkim, aby zdobyć dom będący symbolem przyszłości jej rodziny. Podczas jednonocnej odysei główna bohaterka musi zmierzyć się z demonami własnej przeszłości, żeby wreszcie się od niej uwolnić. Brzmi intrygująco?
Prócz interesującego konceptu "Zawsze przychodzi noc" ma inny haczyk na użytkowników Netfliksa. Jest nim brawurowa obsada. W końcu w główną rolę wciela się Vanessa Kirby - gwiazda granej aktualnie w kinach "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków". Co prawda nie ma ona tutaj nadzwyczajnych mocy, ale - jak można wywnioskować po udostępnionym zwiastunie - jest równie hipnotyzująca. Jej nazwisko to gwarancja mocnej dawki rozrywki.
A skoro o mocnej rozrywce mowa... W nadchodzącym tygodniu nie przegapcie również "Rach, ciach!". Film zadebiutuje na Netfliksie 13 sierpnia - dokładnie dwa dni przez "Zawsze przychodzi noc". Gwarantuje on równie intensywne wrażenia, choć już z zupełnie innej beczki. W końcu mamy w tym wypadku do czynienia z animacją dla dorosłych. I to bardzo niegrzeczną - zama platforma nazywa ją nawet nieprzyzwoitą.
"Rach, ciach!" opowiada historię psa, który odkrywa, że następnego dnia ma zostać wykastrowany. Co ma zamiar zrobić ostatniej doby bycia prawdziwym samcem? No oczywiście: przeżyć ostatnią przygodę z paczką najlepszych kumpli. Czy coś może pójść nie tak? Dosłownie wszystko! I tak właśnie się zdarzy. Bo najnowsza animacja wizjonerskiego Genndy'ego Tartakovsky'ego stawia sobie za cel rozbawienie was do łez - bez oglądania się na dobry smak czy jakąkolwiek poprawność. Żeby ją obejrzeć trzeba więc mieć jaja. Choćby te metaforyczne.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Stowarzyszenie Umarłych Poetów 04/08/2025
- Studencka gra: Amerykański futbol uniwersytecki 05/08/2025
- Wednesday: Sezon 2 – Część 1 06/08/2025
- Bob Marley: One Love 06/08/2025
- Krew z Krwi: Sezon 3 06/08/2025
- Tygrysy murawy 07/08/2025
- Skradzione diamenty: Skok stulecia 08/08/2025
- Wyrolowani 09/08/2025
- Champions 10/08/2025
- Młodzi Tytani: Akcja! Film 10/08/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Elektra 11/08/2025
- Dom 11/08/2025
- Ostatni draft 12/08/2025
- Jim Jefferies: Two Limb Policy 12/08/2025
- Love Is Blind: UK: Sezon 2 13/08/2025
- Młodzi milionerzy 13/08/2025
- Pojedynek szpiegów 13/08/2025
- Rach, ciach! 13/08/2025
- Rymy z celi 13/08/2025
- Piep*zyc Mickiewicza 2 13/08/2025
- Asteroid City 14/08/2025
- Las Vegas Parano 14/08/2025
- Ubłocone 14/08/2025
- Miss Governor: Sezon 1 – Część 2 14/08/2025
- Mononoke – film: rozdział 2 – Popioły gniewu 14/08/2025
- Zawsze przychodzi noc 15/08/2025
- Waga prawdy: Kulisy programu „The Biggest Loser” 15/08/2025
- Relacje ocalałych: Koreańskie tragedie 15/08/2025
- Battleship: Bitwa o Ziemię 16/08/2025
- Furiosa: Saga Mad Max 16/08/2025
- Mad Max: Na drodze gniewu 16/08/2025
- O Yeti! 17/08/2025